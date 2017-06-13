富途证券完成1.455亿美元C轮融资 腾讯领投

6月12日，港股美股互联网券商富途证券宣布完成1.455亿美元的C轮融资。公司创始人李华介绍，富途证券估值已经达到独角兽级别。

本轮融资由富途此前A、B两轮的投资者腾讯、经纬、红杉三家顶级投资机构完成，腾讯继续领投。据了解，富途证券A、B、C连续三轮融资没有变换过投资方，也是唯一一家腾讯连续三轮领投的公司。36氪此前曾多次报道富途证券。

据李华介绍，本轮融资资金将主要用于充实资本金，加速业务发展，并加大在产品、研发及安全建设等方面的持续投入。富途证券将继续深化与香港交易所、美国纳斯达克交易所、纽约交易所在免费即时港美股行情上的合作，以及投资于推动AI深度学习的资讯化应用，加强对用户投资决策的辅助。

富途证券是最早进入互联网券商赛道的创业公司，也是互联网券商行业首家独角兽公司。富途证券成立于2012年，拥有香港证监会颁发第1、2、4、9类牌照。富途证券从前端到中后台的全链条系统均为自主研发，比起采购技术服务商的产品，富途证券能够灵活解决用户在开户、资金出入、行情、交易、资讯、结算等各个环节上遇到的痛点，并进一步驱动服务定制化发展。

据介绍，富途证券全平台交易软件/APP——富途牛牛在2016年就更新迭代了52个版本，涉及1298个功能点。目前使用富途证券服务的用户数超过340万，累计交易额超过5000亿，2016全年交易额近3000亿。

腾讯公司创始人、董事会主席兼CEO马化腾表示：“富途团队有着良好的互联网基因和产品技术能力，关注用户体验，在金融方向上也表现出很好的学习能力。团队坚持务实、专注、深度地去构建和提升产品力，从而打造出自己的专属核心竞争力，并因此为广大港美股投资人群所喜爱。”

经纬中国创始管理合伙人张颖解释：“经纬在富途创立之初就第一时间关注到了他们，从A轮到C轮，每一轮我们都非常坚定地参与了对富途的投资。富途是目前互联网证券行业中唯一做到了从前到后都自主研发的公司，我们特别高兴的看到他们对产品和技术的热爱，对用户体验的执着。”

红杉资本中国基金创始及执行合伙人沈南鹏表示：“富途坚持做正确的事而不是容易的事，团队始终保持良好的心态面向市场作出判断，并表现出足够的耐心和坚持。我们很欣赏富途团队的创业者精神与执行力，有梦想、相信创业奇迹并能脚踏实地的去执行和实现。我们非常愿意支持富途去实现梦想。”

创始人李华表示，富途证券一直致力于成为客户心目中的“四好”券商——好行情、好交易、好便宜、好服务，本轮融资将会继续助力于这个目标的实现，同时也将进一步强化富途在产品研发和港股美股经纪业务上已取得的领先优势及先发壁垒。

来源：中国网