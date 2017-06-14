联想转型困难，深层次原因值得思考

近两年，每过三、五月，对联想集团的批评文章便会网上热传。大体路数与内容，基本成了套路：业绩下滑、转型挫折、人事变动，凡遇此类事情，便有各种说道，且多数要拉扯上华为，以华为之崛起映衬联想之衰落。

出身原因，这些文章我是必看的。稍加思考，这样的现象很正常：

一是商业社会的进步与成熟，必定伴随有商业评论、企业研究的繁荣；

二是作为一家知名企业，而且一度还是中国的旗帜企业，社会关注，人们要说，这都无可非议。明星就是被人家看的，被人家说的。人家愿意说你就说明还有期待，还有拳拳之心，还是你的粉丝团。最多是爱之深责之切，企业当闻过则喜要心怀感激的。

当然，也会有少数人居心叵测。譬如说，当年有人绞尽脑汁骂鲁迅，为什么？骂鲁迅他能出名。还有郎咸平，郎咸平在中国大陆出名，基本上就是一套财务模型加上狗仔队一般跟中国的知名企业过不去。而且，看来还是尝到了甜头，至少挣了不少钱。企业对于此类人一是提高警惕，二是不予理会，三是该痛击则痛击。因为，这些都不属于正常的商业评论之列。

去年以来，有三篇批评或者叫担心联想的文章，引起较大反响。

一篇是迟宇宙的，联想集团已作官方反应，不赘言。

第二篇是方兴东的，此篇文章通篇贬柳（传志）挺杨（元庆）、倪（光南）。看似仗义执言抱打不平的侠客形象，实则主观臆测、搬弄是非唯恐企业不乱。

方的文章中有这样一段文字：“可以说，30多年来，联想转型的好机会是有的。当年倪光南院士主导研发时候，如果及时转型通信设备行业；2000年前后的互联网转型；或者2010年联想乐Phone出场之后，能够坚定而战略得当，今天联想的局面就可能大不一样。三次重大转型机会。两次错失，一次延误。前两次应该说完全是柳传志的失误，第三次柳与杨各打五十大板。说实话，联想下坡路的根本原因，还是柳传志压根缺乏真正教父级的产业战略思想。今天杨元庆起码守住了联想插旗杆的山头，虽然今天这个山头已经风光不再，否则今天的联想就更惨不忍睹了。柳传志没有最终废掉杨元庆，可能是他这辈子做出的最英明决策。尽管屡屡让他很是不爽。但是，能否维系其一世英名，未来还看杨元庆。杨元庆真玩砸了，老柳的神话就只剩下一地鸡毛，再也没有任何制高点了。”

我不知道方兴东与联想结了什么梁子，通篇文章的话外音，凡智商正常者是能够品出味道的。柳传志在方兴东眼里或许仅仅是一个权谋家。这就过分了。

方兴东早年著书立说批微软，因为迎合了一种反霸权的心理，所以出名。我的《联想为什么》出版之后，他也专门撰文批判过的。一是认为全书只字没提倪光南，违背写史的客观原则。二是全书近二十万字，与联想内容直接相关的文字只有两万多。

我一直未与理会。为什么呢？我根本只是写一个案例的思考和分析，不是写史。南辕北辙鸡同鸭讲的事情，也是不必当真。

方兴东最新这篇文章出来之前，曾私信约我聊聊（我们从未谋面）。因我近年不喜应酬，拒绝了。他的文章出来之后，我还真是庆幸没见。谁知道见了会是什么套路呢？

方兴东的文章，我个人看法只有两点：

一是2000年之前的联想集团，柳传志在企业内部的折腾恰恰是一个高科技企业的卓越创新，否则不会有中国旗帜性的联想。而且，这之前的联想实践，对中国企业具有普世价值。同样，在此之前，带队伍方面，联想的老兵晚掉队、老兵不挡路、新人扛大梁的人才工厂，在当时中国，无人能出其右。2000年之后，柳传志在公司体制改革、治理结构的攻坚，于中国企业亦是楷模。

二是方兴东对于元庆之评价，基本认同。占领PC全球之巅，元庆居功至伟。但转型之挫折，元庆当负主责。单凭臆测，硬要拉上柳传志，还所谓各五十大板，也是不知天高地厚的牵强附会。毕竟，柳传志交班十多年。元庆并购IBM PC业务并成功消化，充分说明柳传志接班人的选择正确。之后元庆转型之艰难，恰恰是他成长为一个世界级企业家的代价和痛苦。

之所以针对性的说上述这番话，是因为我们的商业评论、企业研究需要一种健康的文化。是什么呢？实事求是，客观理性。

我应当是中国这个领域的先行者。1998年，我出版《中国企业批判》一书，书名用词尖锐，内容也颇多对中国企业的批评。但是，总体最多是小骂大帮忙，以爱护企业为宗旨。为什么？企业家是中国脊梁。还有，必须实事求是，不能带着个人恩怨、小我私利，凭着臆测而说三道四。这是文化问题。

上周，另外一篇文章则更加离谱。标题也算标新立异，叫作《柳传志的投机主义才是联想集团没落的根源》。

坦白说，我同意作者文章里的某些结论性观点，例如：“联想已经到了最危险的时候，这并非危言耸听。联想集团目前只剩下个人电脑业务这一张牌，这张牌也在遭遇侵袭。随着惠普、戴尔在海外市场的反击，以及国内市场小米、华为等更具产品思维的竞争对手的加入，一旦个人电脑业务出现颠覆性的商业模式创新与技术创新，联想集团的个人电脑业务有可能会轰然倒塌。现在拿着榔头敲也敲不醒的不是刘军，也不是某位高管，而是柳传志与杨元庆，如果二者不做出改变，联想集团有可能坠入深渊。”

但是，我不认同作者哗众取宠的标题和文章里粗劣的分析。直白的说，东拼西凑抓抓眼球而已。

方兴东也好，此篇文章也罢，私利性、情绪化都跃然纸上。商业评论、企业研究，这都是大忌。就像今天我们热捧华为，同样透出文化的非理性。华为表现卓越，令国人骄傲，非常好。但是，我们不能热血冲顶立马就说华为打败了思科。

查一下思科的报表，对比一下华为，我们就知道这种言论的悲哀。幸亏华为始终明白凉水洗头热水洗脚的道理，否则也要被我们这种非理性的商业文化捧杀晕乎。这是商业评论、企业研究的文化问题。在这个问题上，我的朋友秦朔先生是难得的清醒之人。

文化的第二个问题是被批评企业墙倒众人推、破鼓万人捶，这是人性问题。中国尤其如此。

一个知名企业要有这样的胸襟。更何况绝大多数人是善意的忠言逆耳。在我看来，联想集团转型的困难更多原因还是文化上的：

第一个是传承问题。柳传志上世纪创业时期的“贸工技”更多时候被解读为竞争策略层面的发展步骤，我认为是不够的。

很遗憾，我写《联想为什么》一书时，意识到了，水平所限，没写出来。“贸工技”其实也是基因层面的，它强调轻资产，强调客户导向。1997年联想百亿、尤其2000年分拆之后，联想越来越是工业的联想了。

诸多无需赘言的问题背后，根源在此。我去过华为、海尔多次，听他们讲人单合一、以客户为导向时，我心里会因为联想隐隐作痛。这是一个道的问题。其它只是术。

第二个问题是小富即安路径依赖问题。1997年之后，作为中国的旗帜企业，联想在广泛的赞扬声中，在企业硬实力膨胀、团队富裕的同时，创业、创新、拼搏这些宝贵的文化开始衰弱。文化这东西很软也很硬，当你还想不断攀登的时候，文化是很硬的。

这是我眼里联想转型困难的深层次原因。

来源：虎嗅