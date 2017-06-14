统计局：房地产销售面积销售额连续第七个月下滑

一、房地产开发投资完成情况

2017年1-5月份，全国房地产开发投资37595亿元，同比名义增长8.8%，增速比1-4月份回落0.5个百分点。其中，住宅投资25423亿元，增长10.0%，增速回落0.6个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为67.6%。

1-5月份，东部地区房地产开发投资20659亿元，同比增长8.4%，增速比1-4月份回落0.3个百分点；中部地区投资7853亿元，增长16.9%，增速提高0.1个百分点；西部地区投资7918亿元，增长7.0%，增速回落0.7个百分点；东北地区投资1166亿元，下降16.1%，降幅扩大2.4个百分点。

1-5月份，房地产开发企业房屋施工面积671438万平方米，同比增长3.1%，增速与1-4月份持平。其中，住宅施工面积458116万平方米，增长2.6%。房屋新开工面积65179万平方米，增长9.5%，增速回落1.6个百分点。其中，住宅新开工面积46903万平方米，增长15.1%。房屋竣工面积33911万平方米，增长5.9%，增速回落4.7个百分点。其中，住宅竣工面积24232万平方米，增长3.4%。

1-5月份，房地产开发企业土地购置面积7580万平方米，同比增长5.3%，增速比1-4月份回落2.8个百分点；土地成交价款3036亿元，增长32.3%，增速回落1.9个百分点。

二、商品房销售和待售情况

1-5月份，商品房销售面积54820万平方米，同比增长14.3%，增速比1-4月份回落1.4个百分点。其中，住宅销售面积增长11.9%，办公楼销售面积增长38.3%，商业营业用房销售面积增长29.6%。商品房销售额43632亿元，增长18.6%，增速回落1.5个百分点。其中，住宅销售额增长15.3%，办公楼销售额增长37.4%，商业营业用房销售额增长39.0%。

1-5月份，东部地区商品房销售面积25046万平方米，同比增长8.9%，增速比1-4月份回落0.4个百分点；销售额26033亿元，增长11.5%，增速回落1.2个百分点。中部地区商品房销售面积13590万平方米，增长17.7%，增速回落1.2个百分点；销售额8065亿元，增长26.9%，增速回落1.6个百分点。西部地区商品房销售面积13845万平方米，增长21.0%，增速回落4.1个百分点；销售额8057亿元，增长36.7%，增速回落4.1个百分点。东北地区商品房销售面积2340万平方米，增长18.8%，增速回落0.8个百分点；销售额1476亿元，增长25.5%，增速提高1.4个百分点。

5月末，商品房待售面积66018万平方米，比4月末减少1452万平方米。其中，住宅待售面积减少1307万平方米，办公楼待售面积减少51万平方米，商业营业用房待售面积减少88万平方米。

三、房地产开发企业到位资金情况

1-5月份，房地产开发企业到位资金58989亿元，同比增长9.9%，增速比1-4月份回落1.5个百分点。其中，国内贷款10497亿元，增长17.3%；利用外资90亿元，增长115.1%；自筹资金18008亿元，下降3.4%；其他资金30394亿元，增长16.7%。在其他资金中，定金及预收款17849亿元，增长20.3%；个人按揭贷款9600亿元，增长8.6%。

四、房地产开发景气指数

5月份，房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）为101.18，比4月份回落0.05点。

易居研究院总监严跃进点评：

1、房地产开发投资

1-5月份房地产开发投资增速为8.8%的水平，相比此前1-4月份的数值有所收窄，符合预期。第一是过去几个月部分房企积极做了各类土地储备，拿地节奏等相对较快，投资节奏也相对较快，所以这个时候投资数据较好，到了5月份适当放缓也是正常的。但需要注意的是，此类放缓并不代表负增长，只不过正增长的速度有所变慢而已。第二是从投资的主力来看，东部地区的投资增速有所放缓，所以会带动全国市场投资数据的放缓。不排除有部分资金开始从东部地区转移进入了中部地区。第三是土地购置面积的同比增速也有所放缓，这和4月份各地积极供地后节奏放缓有关，当然各地后续陆续发布供地新计划以后，土地交易的数据依然会有继续上涨的可能。

2、商品房销售和库存

商品房销售数据的同比增速曲线继续下行，目前增幅为14.3%。从此类数据可以看出，调控下市场交易开始出现降温。但当前并没有出现负增长，说明有部分城市交易依然是好于历史水平的，尤其是重点三四线城市，交易或继续创新高，或维持历史高位，所以对于销售数据，降温趋势延续，但并没有所谓萧条或拐点一说。

同时待售面积继续下滑，说明去库存的战略是积极有效的。一般来说，对于住宅待售面积，月度下滑幅度超过1000万平方米，就属于去库存效果极好的月份。当前5月份符合此类特征，或和三四线部分城市去库存工作积极有效是有关的。

3、房地产开发企业到位资金

房地产开发企业到位资金显露出一定的收紧信号，从此类曲线看，同比增速为9.9%，已经出现了连续两个月的下滑。所以此类信号也要求开发类企业警惕。对于此类企业来说，后续拿地和营销等工作都势必做调整。而且很关键的一点是，近期类似美元继续加息等信号，都可能会传导到我国商业银行的信贷政策上来，对于开发类企业的到位资金等基本面都会有较大的影响。

来源：凤凰财经