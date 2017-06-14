不要被市场的融资狂欢迷惑，是时候让创业更接地气了

初创企业正在迅速遍布全球商业市场的版图，各类疯狂的投融资消息每天都在刷屏，而且这种现象不会在短期内消失。

但是，要是你将自己掌握的消息纵向对比，你会发现其实很多变化已经悄然展开。对于所有初创企业的创始人、投资者和员工来说，所处的竞争领域正处在不断变化中。

特别是进入2017年第二季度，最明显的变化是初创企业的估值下滑。我们清楚地知道，在过去几年里，初创企业为获得“独角兽”的称号近乎疯狂。因此，现在有很多人开始明白，很多企业动辄十几亿的融资，动辄上百亿的估值，其中存在着“虚高”成分。

一、不要被市场的融资狂欢迷惑

现如今，随便你打开一个财经网站，各类融资消息日新月异。有人说2017年经济下行，初创企业正面临天使轮估值下降的问题，这看似对初创企业很不利。可事实却并非如此，它只不过是要改变动辄估值几十亿的离谱现象而已。换句话说，这就是健康发展的过程。因为我们都知道，这种高种子期估值现象在过去几年里太常见了。

我们认为，初创企业获投资后的估值应被控制在合理范围内。这是对自身价值的保护，也有利于整个市场的健康发展。创业者们也不必懊悔错过了筹集大笔天使资金的机会，我们觉得，VC并不是钱多人傻的主，他们是要看回报和价值的，这些高额融资可能反倒给初创企业带来大麻烦。

二、不要陷入“创业要烧钱”的怪圈

为什么说一笔数额巨大的融资，反而有可能会给公司带来麻烦。我们觉得，如果公司没有具体的战略计划，没有可行性的执行方案，巨额的融资反而会让公司失去了方寸。

公司拿着这么多钱怎么办呢，只有“烧”呗，于是你会看到，有些融资企业的市场推广费用居然上亿，浮夸。

这些投资公司之间展开了激烈的争夺战，所以得到的大都是“战略性”投资，同时许多初创企业还会回到天使和种子轮投资市场寻找第二、三、四次投资。

更糟糕的是，有些初创企业在烧完钱后，在无奈之下选择了并购。

三、不是每家孵化器都能造就成功企业

随着大众创业的开展，遍地开花的不止是创业企业，还有很多创业孵化器。比如李开复的创新工场。但毕竟只有实力强的企业孵化器才能打造出有竞争力的创企，孵化器的概念已经不像去前年那么火了。

孵化器能提供的或许只是概念，找对人，找对商业模式才是王道。

如果你是创业者，并且是一个需要融资的创业者，目前的市场环境下，你需要怎么办。我们认为，最主要是耐心。

1、融资是必须的，尽快完善你的商业模式。

2、认清现状。根据公司的实际愿景，算出公司需要的投资金额，并制定出公司的成长目标。

3、用户和产品优先。生产出一款值得称赞的产品，先要活动用户信赖。

4、运营和投资是两回事。把投资的事情交给投资者，你只需运营好自己的公司。

这几年可谓是初创企业发展的黄金时期，创业这个词一时间变成了“时髦”“新锐”的代名词。那么现在，众联中创觉得，是时候要让初创企业的发展“接地气”了。

我们相信，全国初创企业生态系统会迅速反弹，并以一种可持续方式的长期增长。也正因如此，众联中创将汇集最智慧和前沿的方法论、战略、商业思维——为初创者识别机会、整合资源；为中小企业提供战略、做强做大；为传统企业提供互联网思维、开拓创新。

来源：众联中创 微信公众号