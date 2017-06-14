如果航空公司售卖旅游服务 你会买单吗？

近些年，我们都察觉到出行所住的酒店似乎是当地景点旅游的“入口”。不管是连锁酒店还是个人旅店的在线预订服务，它们都在不停复制这些线下业务，特别是售卖景点门票和当地周围的短途旅行服务。而且，随着越来越多的供应商开始提供在线服务，这一行业的前景也越来越好。

酒店在此行业中占据优势地位，因为一旦旅客们提前几周或几个月订下酒店之后，他们就要思考行程安排了。酒店不仅将这一服务看作一种创收行为，还看作是一个副业。

所以就有人会产生疑问，为什么钟爱销售附属产品的航空公司没有将其发展成副业，而更专注于酒店、租车和保险服务呢？

瑞士线路导览和旅游活动类系统供应平台 Trekksoft 的 CEO Jon Fauver 上月表示，航空公司基本不会售卖跟团游这种服务，不过在近几年也有公司尝试开始这项业务（易捷航空在两家网站上卖过景点门票），但总体上航空公司不会考虑把它做成一个副业。有些公司开始过，但是最后也放弃了。也有一些公司称，他们在将来可能会考虑一下。

但是，随着移动端用户越来越多，这一情况可能会得到扭转。航空公司在旅行者的生活中无处不在，他们有自己的App，也有订阅邮件（航班信息和登机牌等）等服务。Fauver 表示，航空公司有一群“忠实粉丝”，还有详尽的旅客信息，更有机会在目的地向旅客销售产品。最重要的是，在机场、航站楼等地方，旅客的注意力都是放在航空公司身上的。

观光和活动预订平台 Rezgo 的 CEO Stephen Joyce 进一步说，客机可以利用其先进的技术将销售信息和广告放在飞机上的娱乐影音系统里面，来售卖一些基于目的地的服务。

但其实，阻止旅游服务成为航空公司副业的最大障碍，是航空公司自己的战略思维。

Fauver 表示，航空业“发展既复杂又缓慢”，而且注意力还是集中“核心业务”（即卖机票和相关服务）上。

来源：36氪