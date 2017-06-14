别再嘲笑贾布斯了，没有不缺钱的公司，只有梦想不够大的老板

在投资人周炜看来，在这个赢家通吃的互联网时代，如果不是最早选择了上市、享受了资本市场带来的价值，许多企业甚至可能已经死去；公司都需要资本平台，如果你说你不缺钱，那只能说明你的梦想还不够大。

上市这件事大家弄得很神秘，其实把它想清楚了很简单。不少公司现在都融很多轮资，上市与之唯一的区别是：你通过VC或PE融资时，可能要见20个投资人，你把所有信息给他们看，他们决定是否投你。上市时，你把信息给全世界看，看他们愿不愿意买你的股票。

上市的本质差异在于，你面对的投资者群体有多大？你的信息是不是要透明地给所有人看？

是钱够用了，还是梦想不够大？

现在部分创业者会被一些成功者误导，这些成功者很早就上市，享尽了资本市场带来的价值后，开始抱怨了，说什么上市后的监管很麻烦，觉得不自由，早知道当年就不上市了……我不举例，就问一句：

假如当时这个行业不是你第一个上市，今天活着的还是不是你？

互联网是一个赢家通吃的行业，为什么你的竞争对手都死了，就剩你？因为你最早利用了资本市场，你现在说什么监管厉害，美国人不懂我们的公司，PE值给得很低……现象的确存在，但还是那句话，如果当年你不上，今天被消灭的可能就是你。

为什么？在绝大部分行业，上市后面对的是公开且充分竞争的市场，竞争来自股票购买者，你拿到的股价和PE值一定高于私募市场。在这种情况下，尤其在中国，一个带有互联网属性的公司动不动能拿一两百倍的PE值，你的相对市值就会很大，就能以极低的成本完成一些战略并购。没上市时，一块钱就只能卖一块钱，上市之后，你的一块钱就变成了100块钱。

除了被一些成功者误导之外，创业者还会受那些铁了心不上市者的影响。做一家公众公司还是私人公司，本是各有利弊，比如后者因为股东数量少，在尝试一些需要大量研发投入的项目时，或者承受长时间亏损时，或者进行秘密并购时，比较容易达成统一意见。一旦上市，股东变成了全体大众，包括会计制度在内的各种监管就会变得非常严格。

世界上有不少非常优秀的私人公司，比如宜家、华为等等，但我仍然认为绝大多数公司应该选择上市，除非你说我这辈子就不用钱了，我只到银行去借，或者我一直在私募募资，其实私募的资金成本相当高。

从统计和概率上来说，成功的上市公司和成功的非上市公司在量级上有巨大差别，那些数量稀少但做得极好的私人公司，就跟治理国家一样，很多时候是靠“明君”。

上市则可以确定一个管理机制，能保证你不出大问题，但对那种特别有冲劲的领导者会有一定限制，比如说一些合规上的披露，但总的来说，不能因为5%的不便就否定95%的价值。

在我看来，不管一家公司多么有钱，都需要一个资本平台。如果有人说我就是不缺钱，我认为那是假的，不缺钱只说明你的梦想不够大，怎么会不缺钱呢？

我永远都觉得我缺钱，今天我的基金规模是15亿人民币，我可以投这么多项目，但如果我有150亿能做什么，有1500亿能做什么？事情的级别就不一样了，全看你的梦想有多大。

当然，我只想做一个专业并精准的VC，所以不会一味追求基金规模，但对于企业家来说，情况就不一样了。如果我是一家上市公司的老板，有足够的钱，在对方愿意卖的情况下，我一定会想把全世界最优秀的企业收到手里，为什么不呢？

如果你觉得钱够用了，那是因为你只看着眼前的一亩三分地，觉得这块地够种了。为什么伊隆·马斯克（Elon Musk）从来都觉得钱不够用，因为他的梦想很多，他想要做电动车，想要发射火箭上火星，他的梦想太多了，所以钱永远都是不够用的。

优秀的创始人以光速成长

至于上市对公司创始人有什么影响，在我的经验范围内，我很想说一下刘强东。

我跟他认识快10年了，我觉得上市对他没什么影响，不管在心态还是处事上，除了为路演学英文之外，但恰恰这一点让我很感动。虽然操着宿迁口音，有些复杂的语意表达得还结结巴巴，但他坚持用英文跟外国投资人沟通，几乎不怎么用翻译。

我自己30多岁出国读书也拼命学英文，当时觉得自己很厉害了，但路演的时候在台下看着老刘，还是非常佩服，他太努力了。

其实京东要盈利很容易，它有十几万员工，其中有很多是一线的快递员，刘强东是按照全额工资的基础缴五险一金的，有几家大企业能做到这样？如果按照一些友商的手段来做，京东早就是盈利很大的公司了，市值可能也要涨不少。

刘强东并没有这样做，他是一个内心非常强大的人，别人很难影响他，这是一个优秀企业家的品质。所以上市对他来说没什么影响，因为真正做到这种级别的CEO，他们的内心已经强大到不太在意一些东西了，他关注的是自己能不能把这个资本平台用好，给公司创造更大价值，就这么简单。

我一直说投资人是以音速成长的，我们是学东西超级快的一群人了，因为不快就跟不上。但优秀的创始人是以光速成长的。可能我们的起点要高于他们，但各自的成长曲线会在一段时间后交会，接着就一下被他们超越了。

所以王功权说自己再也不做投资了，说十几年前，企业家们都还是小朋友，投资人投他们、指导他们，结果成了；现在人家都是互联网大佬，但自己还是老样子。确实是这样，我再干十年可能还是个基金的管理合伙人，但企业家已经有了一个帝国。

但对于企业的核心团队来说，上市之后需不需要具体做一些调整？我觉得还是要的。

比如很多中国企业上市地点在境外，首先要应对的就是文化差异，最明显的就是沟通方式，一般中国人被问到问题时，会把前因后果铺垫好，最后告诉对方自己的判断。但西方人不是这样，他们会先表明自己的观点，比如主要是基于这么一二三点，但不会展开，如果你对哪部分有兴趣，他再跟你解释。就这么简单的差异，我们的转变却很困难。

在上市过程的路演阶段，管理团队会去跟很多投资机构沟通，针对一个问题，如果你不在最开始给一个简单的框架性结论，机构投资人的表情虽然很礼貌，但你能感受到他们完全不知道你在说什么，这样的沟通就是无效的。

另外要调整的一点就是关于透明。西方长久以来就是一个契约社会，透明、按照合同办事，这些基本原则对他们而言非常重要。但对很多中国企业来说，要完全做到透明并不容易，这的确是很多中国企业一开始适应不了的，觉得自己没有半点秘密了，什么都得公开。但这就是游戏规则，都是需要中国企业去适应的。

除此之外我认为并没有太多不同，说到底人与人之间更多的是共性。

你只是拿到了一个工具箱

很多创业者觉得上市就意味着大功告成，甚至觉得自己可以就此功成身退。在我看来，上市跟当年考大学很像，上市敲钟就像拿到大学录取通知书，很多人会有高枕无忧的感觉，觉得我只要能毕业，那个年代还包分配工作，毕业后有个稳定工作，就可以安安稳稳过一辈子。

如果这是你的梦想，那上市也算达到了，你可以套现，从此衣食无忧，但还是那句话，你到底想做多大的事，你的心有多大？

对于那些有远大梦想的创始人或CEO，他一定清楚自己的终极目标，上市对于他们而言，只不过是融了ABCDEFG这么多轮融资之后的又一次融资，区别是这次你获得了一个面向大众、长久持续的融资平台，这个平台对他们来说就是一个工具，他们想的是如何利用这个工具去做更大的事。

所以一些人说上市是终点，怎么可能是终点？你只是拿到了一个工具箱，这个工具箱有很多用法，你要做的是赶紧学会怎么用，然后再去创造一个更大的世界，而不是抱着工具箱说这就是我的终极目标。

来源：36氪