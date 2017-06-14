如何挑选运动内衣？薏凡特Yvette：运动强度和尺码都很重要

根据国家体育总局的数据，中国目前经常参加体育锻炼的人有 5 亿，其中 40% 是女性。如果按照平均每人每年消费100元计算，运动内衣的市场规模应该在 200 亿元。但是根据调研，在 2亿运动女性中，目前只有 10% 的人会穿运动内衣，相比起来，欧美的运动内衣渗透率在 75% 以上，中国市场还有很大的发展空间。

薏凡特是一个面向女性的运动品牌，主打专业运动内衣。公司前身是为欧美做 ODM 的外贸公司，从 1999 年就开始研发专业运动内衣。在 2014 年以前，薏凡特的主要市场都在欧美，后来看到了国内极速增加的运动人群，开始同步生产适用于亚洲女性的运动内衣。

据创始人刘宁娟介绍，运动内衣是很专业的运动产品，采用复合式结构，起到支撑和承托胸部的作用。女性乳房位于胸肌筋膜和胸大肌的表面，主要靠乳房韧带支持悬挂。在运动过程中胸部产生震动，可能造成韧带拉伤，严重时会造成乳房组织断裂或松垮。根据英国朴茨茅斯大学的实验数据，一般人跑一英里（1609米），乳房摇动 135米，即使是 75A 的女性，运动时胸部也会产生 4 厘米左右的晃动，80C 的女性胸部上下跳动约为 12厘米。

在选择运动内衣时，尤其重要的是要根据运动强度选择，低、中、高强度的运动胸部振幅不同，因此对应的内衣也不同。比如 lululemon 主要针对瑜伽，是低强度的内衣。有些女性只追求时尚，选择细肩带的内衣做高强度运动，容易对胸部造成损伤。

另一方面，刘宁娟也提到，专业的运动内衣并不适合日常穿着。运动内衣应该是在运动状态时和身体最贴合。

那么，作为专业运动内衣品牌，薏凡特有哪些优势呢？

首先，由于有多年研发、出口，薏凡特的产品有足够的专业性。内衣不仅根据运动强度分类，而且有详细的罩杯尺码（不像很多运动内衣采用粗略的大、中、小码）。

其次，薏凡特自己拥有工厂，能做好品控。在原料、染色以及整个生产过程，都采用出口欧美的检测标准，保证产品安全性。

另外，刘宁娟认为，作为一个品牌，要有原创设计能力。薏凡特有美国、日本、欧洲、亚洲设计师团队，能设计出结合时尚和专业性的产品，大概每个月上新 30 个 SKU，单款产品最多销售三个月。

如开头所说，目前国内女性对运动内衣的认识不足。因此对于薏凡特来说，做好产品只是第一步，还需要对用户进行市场教育。内衣本身就是重体验的产品，对专业性强的运动内衣来说更甚。薏凡特因此一方面在筹备开设更多线下店（目前在南京有一家店），另一方面也通过和线下健身房、线下活动合作，来增强用户对产品的认识和体验。

比如薏凡特与乐刻、英派斯合作，在他们的一些课程中让用户体验内衣产品；还比如，薏凡特曾冠名悦跑圈的“粉红女子闺蜜跑”，给参与者提供装备，并进行运动内衣知识的宣传。

目前薏凡特在国内的销售渠道主要是几大电商平台，以及一条等公众号，客单价在 200-300 元。

来源：36氪