支持老挝川圹经济特区发展 全面战略合作协议正式签约

2017年6月12日，初夏的北京空气清新，景色宜人。老挝川圹经济特区政府主席、南泥湾川圹经济特区国际发展公司董事局主席陈宇君在北京与中国电影人联合会会长、北京德盛信智投资有限公司、北京东方传说文化发展有限公司董事长吴文辉就共同开发建设老挝川圹经济特区签订合作协议。

双方将在文化、旅游、经贸、矿产、木业深加工、产业园建设等多领域开展全方位合作，共同加速推动川圹经济特区的开发和建设。老挝川圹经济特区位于老挝东北部的川圹省，占地面积351平方公里，这里有着最原生态的自然环境，年平均气温18-25摄氏度，风景优美、气候宜人、物产丰富。是一块有着几千年的文化传承，美丽富饶的处女地。2013年经老挝国中央决定建立川圹经济特区，并要求按国都的标准进行规划设计。2013年8月川圹经济特区政府第一次会议决定：授权全中资背景的老挝南泥湾川圹经济特区国际发展公司全权负责特区的招商、投资、管理和运营。川圹经济特区这一老挝未来国际化大都市建设的序幕已经拉开。随着党中央“一带一路”发展战略的实施，中国企业走出去融入经济全球化的浪潮正成为新常态。北京德盛信智投资有限公司和北京东方传说文化发展有限公司在资本市场、投融资领域、项目开发、文化产业建设，以及整合社会资源，大众创业、万众创新等诸多等诸多领域有着影响长远的建树和广泛的社会影响力。两者的结合将为川圹经济特区建设注入强大的活力和动力，加速推动川圹经济特区建设的步伐，使其尽快成为中国企业“一带一路”走出去成功发展的典范。

2016年5月14日中国国家领导人和老挝国本杨主席在北京达成的“三点共识”为两国建立牢不可破的命运共同体奠定了坚实的基础，此次签约活动的举行将为双方的全面合作;为中老传统友谊的不断发展;为老挝经济建设的繁荣与进步翻开崭新的篇章。

来源：中国网