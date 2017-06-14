唯品会揭晓品牌升级后首个大促 6.16将最大限度让利消费者

继前不久揭晓清空3万条微博谜底，实现品牌全面升级“全球精选正品特卖”后，全球最大特卖电商唯品会也在为品牌“变脸”持续酝酿大招。6月15日晚8点至6月19日早10点，唯品会将开启品牌升级以来的首场特卖狂欢——6.16“年中大促”，86小时，百万商品无限购5亿让利。为了节约大家宝贵的时间，这里为大家揭晓首篇唯品会6.16大促攻略，提前锁定最值得入手的爆品!

跨品牌满199减100钜惠：服装、美妆、鞋包精品、母婴、居家等50余家品牌联合满减，跨品牌最高实付满199可减100，上不封顶。如御泥坊护肤品专场、百雀羚PECHOIN化妆品专场、自然堂CHANDO化妆品专场、韩束KANS化妆品专场均可享受此钜惠。

名品满298减80、498减100钜惠：众多国际大牌与国内品牌也推出空前力度优惠，欧莱雅、美赞臣、美宝莲Maybelline等美妆品牌满298元减80元;雅诗兰黛、SK-II等美妆品牌、ochirly、玖姿、ellassay、宝姿PORTS等女装专场以及七匹SEPTWOLVES等男装，以及NIKE、天梭、New Balance、周大福等大牌专场均满498元减100元。

此外，华为荣耀9也将在唯品会同步首发。

千亿红包抵现金：唯品会还为用户准备了千亿红包馆，海量大额红包覆盖海淘和自营品牌，最高累积可领取50个品牌红包，绝对让你领到手软!此外，众多品牌还支持跨满减活动且与红包优惠叠加使用的空前优惠!

16大品牌掀低价风暴

6.16期间，唯品会将联合Toryburch、BeLLE、JZ、ochirly、播、FION、L’OREAL、SK-II、SUPOR、TISSOT、It°S SKIN等16大品牌旗舰店重磅促销。例如，美妆大牌SK-II推出限量加赠活动，购买PITERA护肤精华露230ml即加送护肤洁面霜20g+微肌因赋活修护精华霜15g+护肤面膜1片各大品牌纷纷打出最具吸引力的价格回馈用户。L’OREAL推出“616专供套包”，如专供套包“复颜紧致洁面+水+乳液+眼霜礼盒”装市场价合计934元，唯品会6.16实付价489元。部分品牌旗舰店专供款、专供折扣后还可以直接使用红包抵用现金。

全球大牌惊喜官特批价最高让利6折

服装、美妆、鞋包、母婴、居家、食品等品类全球品牌，1000款口碑好货，最高让利六折。百雀羚水能量多重焕彩赋活套装官特批价399元，依波路经典圆形双环间金透底机械女表低至五折，仅需4048元。

超值价抢彩妆界奢品：MAKE UP FOR EVER首次亮相

伴随新品牌升级，唯品会美妆频道也在不断扩大与国际知名奢侈品集团“联姻”，前不久，LVMH集团旗下高端专业彩妆品牌MAKE UP FOR EVER官方登陆唯品会，并在6.16带来三重超值惊喜。

惊喜一： MAKE UP FOR EVER专区隆重开启，6月15日晚8点准时上线开抢，全场满498减100元，上不封顶。

惊喜二： MAKE UP FOR EVER专区全场实付499元即赠全新双效美白粉饼，数量有限，送完为止。

惊喜三：满减后还可以享受最高50元的快捷支付红包。

人气底妆榜单、明星妆前乳榜单、眼唇颊榜单，以及全球火爆的双用水粉霜、全新清新无痕粉底液、彩妆师挚爱粉饼、双重防晒隔离妆前乳等爆款产品，提前锁定。

五波品类嘉年华抢到手软

除了各种大牌满减、超值价活动，唯品会6.16“年中大促”从16日早10点开始还将连续推出五波品类嘉年华活动，稀缺好货限量限时抢。

科沃斯扫地机器人新品暴龙疯抢价899元;御泥坊水润弹嫩焕亮明星组合套装21片价格只需要79元;WAXY红色头层牛皮翻盖优雅链条包市场价千余元，6.16只需199即可到手。更多美妆、服装、鞋包、母婴、居家等爆款单品将在大促期间开放抢购，抢完为止。

凑单最强范例：388美妆护肤全搞定1元1盒美即面膜

美妆用品、面膜对于爱美妹子永远不嫌多。趁着唯品会6.16优惠活动囤积好货又能省钱!全品类满减、红包、惊喜官特批价······凑单省钱有很多可选择空间，下面献上最强凑单范例：

先买一款美宝莲超然柔雾轻垫霜两件套，唯品会惊喜官特批价只要169元。再买一盒玉兰油多效修护小黑裙定制礼盒，特批价只要339元，两件累积总价是508元。活动满减(满298减80，上不封顶)加红包减免两次20元，最终388元买到护肤和化妆两套件。

先别急着下单，如果再买一款美即补水深润经典装(20片装)，6.16售价99元。这时候累积总价达508+99=607元，你就可以通过满减(满298减80，上不封顶)享受减160元的优惠了。就这样1元买到一盒美即面膜!

此外，6.16“年中大促”还有“皇钻专场”、“好货包装”、“0元抢先领”等诸多优惠，这里就不一一展开介绍了，提前关注唯品会APP上的优惠信息，你会发现更多值得剁手的机会，不说了，小编要去1元买面膜啦!

来源：新华报业