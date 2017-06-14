长城影视收购首映时代和德纳影业，能否成为下个影视巨头？

又一起重磅并购案公布!长城影视19亿元收购首映时代和德纳影业100%股权的新闻在影视圈刷屏。从公告看来，大电影产业链布局将是长城影视接下来押宝的核心盈利点。

6月12日，长城影视发布公告，拟以发行股份及支付现金的方式，共计18.95亿元，购买乐意传媒、韩伟及顾长卫等 7 名自然人股东持有的首映时代100%股权，同时购买鲍春雷、童黎明、孙志华等 12 名自然人股东持有的德纳影业100%股权，并向不超过 10 名特定对象以询价发行的方式发行股份募集不超过本次购买资产交易价格100%的配套资金。

作为一家专注于电视剧投资、制作、发行及广告等为主体业务的影视传媒机构，长城影视此举目的似乎非常明显，寄希望于加强自身在电影领域和影院渠道的布局，从而扩充影视版图。

本次交易完成后，上市公司主营业务将在现有业务基础上全面进军大电影行业，涵盖影视内容开发、艺人经纪周边延伸资源整合、强大厚实的后期制作能力、精准的强IP影视剧投资和优质院线渠道。对于其实施“全内容”、“全产业”发展战略具有非常重大的意义。

影市困难重重，IP开发能力成核心竞争力?

今年，影市整体表现并不算出色，尤其是在进口片集体井喷的情况下，国产片所获得的市场空间变得十分狭窄。从背后的影视公司来说，IP核心资源的竞争就成为了重点。对于旨在电影版图上继续扩张的长城影视来说，通过绑定“人才资源”或许会成为其迅速崛起的重要优势。

国内的绝大多数影视公司都是集影视制作和艺人经纪为一体的综合性公司。例如早年中国民营公司的“龙头”华谊兄弟，其崛起就在于丰富的艺人资源和优秀的影视制作能力。

从首映时代所拥有的人才资源来看，顾长卫导演作为中国第五代导演的重要代表，早期有“亚洲第一摄影师”之称，其掌镜的《阳光灿烂的日子》、《红高粱》、《霸王别姬》、《鬼子来了》是中国电影“黄金年代”最重要的作品。随后转型导演，其电影作品《孔雀》获得了第55届柏林国际电影节评委会大奖银熊奖。而尝试的商业类型片《微爱之渐入佳境》累计票房也达到了2.86亿元。

除此之外，首映时代的开发策划团队已经聚集了十余名具有创作经验的编剧、策划核心成员。在优秀内容的发掘上广泛联结大量剧本、小说、纪实文学等内容创作群体和作品版权资源，目前已经积累储备了70余部电影、电视剧、网剧文本，对于其打造原创IP奠定了一定的基础。

而在艺人经纪业务板块，与蒋雯丽、马思纯等明星艺人签订排他性的5年期合作协议，另与多名具有优质潜力的成长期艺人签订了10年期的排他性合作协议。其中，蒋雯丽是实力派演员的典型代表，而马思纯则是金马新晋影后。如今首映时代初步形成了阶梯型的艺人资源储备，在未来提升影视制作能力，将会发挥十分重要的作用。

此外，公司还聚集了30余名正式签约员工和百余名长期保持合作关系的大量专业人才。影视剧后期制作服务团队曾先后为 30 余部电影和近百部电视剧提供后期处理服务，作品先后获得金鸡奖、金马奖等著名奖项。

首映时代目前所拥有的核心人才资源基本上都是较为“务实”的代表，无论是在商业和艺术电影之间都可以兼容的导演顾长卫，还是在演技上已经得到认可的蒋雯丽和马思纯，已经被市场所证明，对于长城影视来说也大大降低了进入电影市场的风险。

尤其是如今国产电影逐步回归到了“质量为王”的比拼时代，拥有“务实”的人才资源无疑是最大的利好。纵观整个影市，争夺优质人才资源依旧是一个竞争的重点，对于需要面对进口片直面竞争的国产片领域，优质人才资源对于打造原创IP的能力有更高的成功可能。

德纳和首映时代“合力”，能否助其进军电影产业?

内地电影票房市场总量持续增长，发展前景被广泛看好。近日，普华永道的一份报告显示，中国预计将会在2021年时成为“世界第一大票仓”，拥有超过8万块银幕，几乎是美国届时拥有数量的两倍。

从近两年影市的发展来看，无论是以话剧为核心IP资源崛起的开心麻花、还是以电视剧为主体业务的华策影视，都成功“闯入”电影市场。

但是因为国内电影市场资源逐步集中，集制作、发行、放映为一体的综合型电影公司迅速崛起，成功抢占影市的“制高点”。所以，“外来者”发展情况各异，尤其是近两年国产电影市场发展速度放缓，有明显短板的公司势必承受着较大的市场风险。对于开始全面进军电影行业的长城影视来说，势必需要在一开始就从全产业链进行布局。

据资料显示，首映时代成立于2010年，涵盖影视内容开发、艺人经纪周边延伸资源整合、强大厚实的后期制作能力、精准的强IP影视剧投资。代表作品有电影《红高粱》《阳光灿烂的日子》等，电视剧《水浒传》《康熙微服私访记》《雍正王朝》等，无论是电影还是电视剧，其部分代表作品具有非常高的知名度。

在参投项目上，首映时代参投的电视剧《大军师司马懿之军师联盟》早在去年就未播先火，无论是电影级的制作本身还是吴秀波和刘涛的CP都吊足了观众胃口。2017年初，首映时代参投了蒋雯丽主演的电视剧《正阳门下》(第二部)，也引发了不少剧迷期待。在电影板块，顾长卫导演新作《飞火流星》拍摄的同时，对网剧等其他项目的开发也在同步进行。

首映时代在影视制作和影市投资领域的表现一直较为稳定，在完成了业务改制以后，影视业务开发能力进一步增强。

而德纳影业成立于2010年，主营业务为连锁影院的投资和管理，有5家影院，提供影片放映、卖品销售、发布银幕贴片广告、阵地广告等服务。据介绍，德纳影业在浙江、江苏两地拥有萧山德纳、射阳德纳、嘉善德纳、湖州德纳、建德金马5家影院，共拥有56块银幕、7224个座位。德纳影业2017年第一季度营业收入为4018.69万，净利润为796.23万，均达到了2016年全年三分之一以上，业绩提升迅速。

在以光线、博纳、万达、华谊等主流的几大民营影视巨头中，从内容制作到院线发行几乎都没有明显的短板，这一定程度上保证了公司尽可能小的受到市场风向的冲击。

首映时代凭借其内容开发能力和艺人资源的结合，在未来发展空间巨大。而德纳影业则可以继续扩展其影院建设，对于长城影视来说，首映时代和德纳影业形成的“合力”一定程度上让其电影业务板块得到了补强。

打通“影视+旅游”，长城影视凸显全产业链优势?

5月26日，长城影视发布公告，拟斥资2.16亿元收购南京凤凰假期旅游等9家旅行社各51%的股权。

长城影视表示，收购旅行社一方面可为公司增加3000多万元净利润，另一方面则能为公司旗下的诸暨影视城输送20万人次以上的游客，从而提升影视城影响力、知名度和盈利能力。

不难看出，长城影视在此次收购之前就已经逐步推进公司打造的“影视+广告营销+文化娱乐”一体化综合IP运营实体的战略服务。

而早从2014年开始，就相继收购上海胜盟、浙江光线、东方龙辉、微距广告等6家影市广告公司和诸暨长城创意园，共花费19.96亿元。如今，又收购了首映时代和德纳影业，继续进行“全内容、全产业链”布局。

此次交易完成后，长城影视以及初步具备了打造大电影产业链的条件。尤其是此前收购的9家旅行社，未来在IP全产业链运营上有了更加坚实的IP基础。

近两年，迪士尼在好莱坞“一家独大”。除了在票房收入上，旗下“四驾马车”集体开工，强力带动，在周边产品衍生开发销售上也贡献颇高。此前，华谊兄弟上市后就大胆实施“去电影化“战略，在实景娱乐的开发上相对成熟。

据2016年财报显示，华谊兄弟的品牌授权及实景娱乐业务营收同比大增近四倍，在财报中十分亮眼。而万达电影在传统电影业务的基础上，凭借着线下商业和旅游地产，在此版块中也具有很大的优势。

但值得注意的是，去年国产电影市场在下半年表现出现滑坡，华谊兄弟的电影业绩下滑也引起了业内的广泛关注。今年，华谊兄弟联合工夫影业推出了“想象力工业计划”，而冯小刚和管虎也都有新作会在今年上映。

从华谊兄弟今年的动向可以看出其重振电影的决心，这不仅对其电影业务板块具有重要的意义，对于其全产业链布局也具有重要的意义。

“迪士尼”对于中国很多影视公司来说，不仅仅是一个“好莱坞巨头”，而是一种“发展模板”，被许多中国的影视公司所效仿。在全球，迪士尼的主题乐园和衍生产品销售令人艳羡，但去年迪士尼以76.05亿美元票房收入稳坐年度冠军，也创下了电影公司票房的最高纪录。

突出的影视制作能力不仅让其在票房收入上遥遥领先，也让其在全产业链布局上扩展了较大的空间，从而形成了一个良性循环。这种以电影IP为基础，全产业链广泛布局的发展模式“造血”作用明显。

如果说，此前长城影视布局旅游业是为了实现“IP衍生扩张”，那么此次交易无疑是在上游IP开发上为其提供“弹药”。在未来，内地也逐步走向综合能力比拼的情况下，长城影视重金收购，从一开始就以全产业链布局的姿态进入市场，或许将会成为下一个民营影视巨头?

来源：财信网