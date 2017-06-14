途牛2017暑期大促即将启动带来“暑价”新玩法

随着暑假的日益临近，一年一度的暑期出游高峰即将到来。

为助力暑期出游，以“暑价玩不同”为主题的途牛2017年暑期大促将于6月16日拉开帷幕。6月16日至6月23日暑期大促期间，途牛将推出“万元大礼包”、“暑期动物城”、“趣玩亲子游”、“二次预约”、“暑价买赠”、“全球签证”等精彩活动，给暑期出游的用户带来更多实惠。

值得一提的是，今年途牛暑期大促将再次与6月会员日进行联动，以双重活动力度，再次为旅游爱好者们提供海量、极具性价比的旅游产品。

在途牛2017年暑期大促各项活动中，“二次预约”带来的新玩法最为夺人眼球。“大多数场景下，因机票、酒店等资源价格浮动，用户在选择旅游产品的过程中需要优先确定出游时间，之后再进行核价并支付。且如果一旦发生游客因个人原因无法出游，相关的折损费用需要由游客承担。”途牛暑期大促项目负责人邱文娟表示，“本次暑促带来的二次预约玩法，用户可以在活动有效期内，先行下单锁定优惠价格，之后再与途牛旅游顾问联系，确定出游时间。这一点从用户的体验感来说，更加的灵活自由。”

以“迪拜-阿布扎比-沙迦3晚6日游”产品为例，用户在6月16日至6月23日期间支付指定线路全款，并选择“大致出游意向”为11月，即可在10月(出游前8-45天)，与途牛旅游顾问确认最终出游时间。本次活动在途牛PC端和移动端同步展开，覆盖出境长线如欧美、澳新、中东非，出境短线如日本、东南亚、海岛，国内方向如三亚、云南、四川等诸多热门目的地。

“暑价买赠”活动是途牛今年暑期大促的第二大亮点。邱文娟介绍，以“买线路赠线路”方式对游客进行福利回馈，这样的优惠力度还属首次。用户在6月16日至6月23日期间购买指定线路并成功出游归来，可获得对应线路“免单券”。用户使用“免单券”再次出游，可直接抵扣相应减免部分金额。符合本次“暑价买赠”活动的方向有“买出境送出境”、买“出境送邮轮”、“买邮轮送国内”。

除此之外，针对今年暑期大促，途牛还将在6月12日空降“万元大礼包”进行预热，用户可在6月12日-6月23日期间登录途牛旅游网站或途牛旅游APP，输入手机号码领取专属优惠券。“万元大礼包”涵盖出境长线、出境短线、国内长线、海岛、邮轮、周边游、机票、酒店、租车等全品类优惠券及出行礼包组合。如果是新注册用户，在此基础之上，还可额外再获得315元新客户立减礼包。

同时，互动性极强、奖品丰厚的小游戏也必不可少。本次暑期大促，途牛在网站和APP推出专属活动“暑期动物城”。还记得影片《疯狂动物城》里那只慢悠悠的树懒吗?在“暑期动物城”游戏中，正在世界各地度假的动物们，把用户奖品藏了起来。用户只要访问活动页面并参与游戏，就有机会获得面额不等的“无敌券”和“京东卡”，最高还可获得周杰伦8月25日北京站演唱会内场VIP价值1280元的门票一张;其中，“无敌券”可与其他优惠叠加使用，限暑促正式售卖首日使用。

“暑期大促正式启动后，途牛还将为用户送上更多优质的旅游产品和各种折扣优惠，帮用户节省暑期出游费用，让他们可以轻松出游。”邱文娟表示。

来源：新华报业