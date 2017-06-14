加快产业升级和战略布局 东华软件再下两城

6月13日东华软件(002065)发布公告称，公司拟自筹资金1亿元设立东华软件(安阳)有限公司、公司及其全资子公司东华云计算共同拟设立“河北东华冀通软件有限公司”。旨在将安阳、廊坊两城市建设成为基础设施完善、信息化水平领先、新型城镇化的智慧城市。

早在2014年，智慧城市政策环境就已相对完善，智慧城市也相继在地方落地实践并全面建设。这一年，也是东华软件组建东华智慧城市集团的一年，东华智慧城市集团专注于移动互联网、大数据、云计算、新型智慧城市建设等业务。时至今日，东华软件凭借在智慧城市行业积累的市场优势以及完善的发展规划全景布局，牢牢占据了智慧城市行业的龙头位置。

此次自筹资金1亿元设立东华软件(安阳)有限公司，拟设立河北东华冀通软件有限公司并非东华软件心血来潮， 今年4月11日东华软件就已发布《关于与河南省人民政府签署战略合作协议的公告》，不难看出此次在安阳、廊坊布局仅仅只是东华构筑智慧城市板块布局实施的其中一小步。据了解，安阳具有良好的投资环境和区位优势，而且现安阳政府已向东华软件开放了智慧城市项目建设市场，先期释放智慧政务、平安城市、殷墟博物苑文化大数据、企业管理云等项目。6月13日，东华软件再次发布公告意在说明此次设立的安阳全资子公司着重培养本地研发和服务人才,成立本地软件外包及开发的技术团队,打造安阳区域项目集中交付和运营平台,发展服务外包、软件开发、系统集成、技术服务等业务。据专业人士分析，该全资子公司的成立能够有效的节约公司人力资源成本,提升项目高质量交付效率,增强客户服务满意度,有利于公司进一步推进全国战略布局。下一步，东华软件将在安阳投资10亿元，建设研发中心，助力安阳平安城市和智慧城市云建设，拓展智慧医疗、企业管理、智慧旅游等方面业务。同时，坚持诚信做事的企业文化，推动项目尽快落地、投资尽快到位，努力把安阳市软件和互联网产业做大做强，为安阳经济社会发展贡献力量。

与全资子公司东华云计算共同拟设立“河北东华冀通软件有限公司”亦是响应5月23日公司与廊坊市人民政府签署大智移云系统研发和推广应用项目合作协议。东华将充分发挥在新型智慧城市的竞争优势，通过在廊坊设立子公司，参与当地云数据研究应用，布局廊坊多个云平台系统的建设及运营，通过廊坊的布局，进一步打造新型智慧城市华北地区高地，彰显公司全面布局全国智慧城市发展战略的决心，巩固公司在智慧城市领域的行业龙头地位。而此次在廊坊设立子公司不仅有助于拓展公司在智慧城市领域的市场份额和行业竞争力,还能提升公司盈利水平并促进公司可持续发展。

随着智慧城市即将进入快速成长期，各个城市都在做智慧城市，东华软件依旧坚持在“惠民利企服政”的指导方针下进行项目投资与建设。据业内人士透露，东华智慧城市集团已成功服务于辽宁、山东、河南、河北、广东、福建、海南等十二个省份，作为智慧城市龙头企业，智慧城市投资联合体的发起者和倡导者东华软件并没有为取得的成绩而骄傲，就像东华软件董事长、党委书记薛向东先生在6月11日举行的“2017中关村创新论坛”所说的那样：实实在在拿核心技术、核心产品和核心的解决方案，解决客户的痛点，帮客户创造了价值，企业才能发展，企业才能很好盈利，才能为国家做出很好的贡献。

来源：中国网