马云进军医院：先看病后付钱，让天下没有难看的病

前不久马云为杭州医科大学奉献5.6亿，意在打造全球一流医疗体系。一直以来医院看病难，看病如看脸，进医院第一件事情不是看病，而是挂号缴费，并且还不一定能挂的上号。

投资杭州医科大学的初衷就是：“让天下没有难看的病，患者及上帝，打造健全完善的医疗服务体系”。并且马云表示要将医院打造第二个”淘宝天猫店”，让看病和购物一样。就如现在在淘宝天猫上面购物，有钱没钱都可以购物，有钱的可以去全款支付，没钱的可以使用借呗分期付款。前提只是你的有良好的信用体系。正如俗话说的：“有信用走天下，没信用寸步难行”

在支付宝方面，马云建立的芝麻分体系更完善，以淘宝的大数据为基础,支付宝给用户提供了多种信贷产品:

1、蚂蚁花呗，类似于网络信用卡，很多支付宝用户都有开通。

2、蚂蚁借呗，这个就是支付宝贷款，直接秒杀了银行贷款和线下金融公司。

3、网商钱袋，这个关注微信网商钱袋申请，对于芝麻分要求550分以上才可以，额度比花呗高，最低是2万，最高是20万。

4、网商银行，支付宝为中小企业提供的小额贷款，在支付宝后台可查看。

马云的这一构思，得到了很多人的支持，也有人怀疑。如何能保证先看病后付钱，并且还能保证医院的服务质量?对此马云表示：首先要打造出属于自己独立的信用体系，那就是芝麻分体系，以支付宝作为第三平台衡量标准，只要芝麻分达到600分以上者，不管是用户自己还是用户家属都能享受先看病后款的服务。

对于医院马云也做出了这样的回复：一旦入住支付宝以后，所有的医院将受到支付宝的制约，也就是医生的绩效和工资都将由患者的评价以及服务后的回馈挂钩，就是从某种程度上起到了监督医院以及医生的作用。服务资料以及医疗水平将得到质的飞跃。不管是对医院还是患者都是有益而无害。

马云还对于医疗的费用做出了这样的预想：将医院打造成互联网医疗体系，犹如互联网购物和网商银行一样，有钱没钱都要让有病可医，让治病成为一种尊严，要让治病成为一种幸福感。借钱看病，看病求人等等情况将不再存在，一句话说就是支付宝在手，天下啥不能拥有?甚至钱马云都为你准备好了，只要你坚持理想，正如马云说的：“梦想是一定要有的，万一实现了呢?”

来源：华商网