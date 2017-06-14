腾讯、红杉、经纬三度加持2亿美元 这家互联网券商做对了什么？

6月12日，互联网证券行业的融资记录再创新高!港股美股互联网券商领导者——富途证券宣布完成1.455亿美元的C轮融资，成为互联网证券行业的首家独角兽公司。

据悉，本轮融资由富途此前A、B两轮的投资者腾讯、经纬、红杉这三间全球顶级投资机构完成，而且腾讯继续领投。富途证券也非常罕见的成为A、B、C连续三轮融资阶段没有变换过投资人的创业企业，也是唯一一家由腾讯连续三轮领投的创业企业。

连续三轮获得三位同样投资人的追加，且都是由腾讯领投，富途所受的高度认可，可见一斑。而在高度认可的背后，更是富途在2012年成立后的5年中，用户数已经突破340万，累计交易额超过5000亿，其中2016全年交易额近3000亿。

如果说富途做对了什么，有两样是必不可少的，第一，选对了风口;第二做对了自己。

选对了风口：境外投资+金融科技

受益于资本市场的逐渐开放、中等收入阶层日益壮大，国人配置海外资产的热情也持续升温。而据波士顿咨询公司和中国建行联合调查报告显示，22%的中国高净值人士在海外资产配置时会优先考虑香港，而在配置资产项目中，股票等金融资产为优先考虑。

而随着优质资产，尤其是金融资产配置成为全球投资的主题，港美股投资已经变成了国内投资者偏好的资产配置方式，港美股市场相比较过去也越来越需要国内投资者。这是大趋势，也是新机遇，港美股投资，可谓正当其时。

而同时，随着金融科技在全球的扩张潜力和发展速度与日俱增,Fintech同样正在重塑证券行业的发展格局和用户体验。而富途则率先以科技的方式驱动金融，用互联网金融科技重新定义港股美股券商——聚焦于用户在开户、资金出入、行情、交易、资讯、结算等各个环节上遇到的痛点，并进一步驱动服务定制化发展，为用户带来不一样的港美股投资理念。

可以说，境外投资热度的不断提升为富途提供了巨大的成长空间，而富途的互联网创新则为国人提供了全新的投资渠道。

做对了自己：

“四好”券商让港美股投资更美好

有了好的时势，实力便成为决定谁笑到最后的关键因素。这些年来，许多平台打着金融科技的旗号一度轰轰烈烈，最后却发现只是裸泳者。而富途则始终用互联网思维不断优化改善用户体验，致力于成为“四好”券商——好行情、好交易、好便宜、好服务。

不过，“四好券商”却是知易行难，因为看起来简单的四个词，实际上却包括了用户投资过程中涉及的信息、交易、成本、体验等诸多要素，说是覆盖用户跨境投资的所有交易流程和环节，并不为过。

正是基于此，从第一行代码开始，富途便投入了大量人力和物力，自行开发涉及到用户体验的所有环节，包括前端的富途牛牛炒股软件、中端的CRM系统，以及后端的交易系统、结算系统和风控系统，业内做到这种全链条自主研发的券商尚属少数。

富途拥有业内领先的最低延时高并发交易系统，堪称下单最强互联网券商。早在2015年火爆的港股行情中，当许多券商因为订单量大增而频现宕机、交易失败等状况时，富途却凭借其过硬的实力成为唯一顶住交易洪峰的互联网券商。

正如跑道数量的多少，决定了一个机场的客流吞吐能力;同样，交易通道数量多少及效率快慢，决定了一个证券公司订单的处理能力。不久前，富途就增加150万投资进行了港股交易通道的扩容，使得订单处理能力提升2.5倍，达到毫秒级下单。

用富途自己的话来说：“我们的目标，就是能让你在千军万马洪峰时独享一片安逸。”也确实没有什么能够阻挡，富途对更美好用户体验的向往。过去一年，富途证券更新了52个版本，缩短开户线上流程至3分钟，在内地提供免费的港股LV2实时行情和美股LV1实时行情、完整的个股信息和全球新闻资讯，鼓励投资达人入驻牛牛圈，讨论投资机会，分享投资策略等，用心地解决用户在投资港股和美股时遇到的每一个痛点。

当然，一人说好不是真的好，众人说好才是真的好，而业界巨头们是这样评价富途的：

腾讯公司创始人、董事会主席兼CEO马化腾谈到:“富途团队有着良好的互联网基因和产品技术能力，关注用户体验，在金融方向上也表现出很好的学习能力。团队坚持务实、专注、深度地去构建和提升产品力，从而打造出自己的专属核心竞争力，并因此为广大港美股投资人群所喜爱。”

经纬中国创始管理合伙人张颖对富途的成绩十分认可：“经纬在富途创立之初就第一时间关注到了他们，从A轮到C轮，每一轮我们都非常坚定地参与了对富途的投资。富途是目前互联网证券行业中唯一做到了从前到后都自主研发的公司，我们特别高兴的看到他们对产品和技术的热爱，对用户体验的执着。”

红杉资本中国基金创始及执行合伙人沈南鹏也表示：“富途坚持做正确的事而不是容易的事，团队始终保持良好的心态面向市场作出判断，并表现出足够的耐心和坚持。我们很欣赏富途团队的创业者精神与执行力，有梦想、相信创业奇迹并能脚踏实地的去执行和实现。我们非常愿意支持富途去实现梦想。”

对于未来，富途创始人李华有着更大的信念。李华表示，本轮融资将会继续助力于“四好”券商这一目标的实现，同时也将进一步强化富途在产品研发和港股美股经纪业务上已取得的领先优势及先发壁垒，为广大用户提供更多、更好、更快速的港美股投资体验。