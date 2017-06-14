创业股：连接高净值人群与高成长企业，助早期项目资产流通

高净值人群一般指资产净值在600万人民币(100万美元)以上的个人，根据胡润研究院调研数据显示，截至2016年5月，中国大陆地区千万高净值人群数量约134万，亿万高净值人群人数约8.9万。

随着财富的累积和观念的转变，如今这些人群的投资配置正在发生变化，由传统的房地产、信托、资金管理扩展到PE/VC领域，希望分得未来股权市场的一杯羹。

具体来看，私募股权(包括天使、VC、PE、并购等)因为具有跨周期、长期回报较高的特点，受到越来越多的高净值人群的青睐。根据中国基金行业协会披露，目前有84.3%的高净值人士配置了私募股权基金，这其中23.7% 的高净值人士的股权资产配置比例超过30%，有7.8% 的配置比例甚至超过50%。

“未来十年是中国股权投资最好的时代”。这两年在私募圈常听到这句话。

正是看到了这些高净值人群的投资需求，创业股平台应运而生。

聚三板，聚起的不只是高净值人群

王明辉，浙江大学通信专业硕士毕业，2006年毕业后进入华为，担任芯片及算法类研发工程师。工作一年后觉察职业与自身期望相差甚远，便毅然辞职下海创业。在创业股之前，王明辉从事过研发类工作，然后转行到战略投资，再到风险投资行业，没有谁能阻止一名兴趣广泛的资深投资人去做广泛的涉猎，因为他们喜欢不同领域的投资所带来的乐趣与成就感，王明辉如是。

2015年7月，王明辉做了一个线上路演平台-聚三板平台，请新三板企业家来讲创业模式，同时在线上直播，服务那些不能来到现场的人。这个平台前后共做了200多场路演，共200多家企业，不过王明辉对记者坦言：“实话讲，不赚钱。”

同时，有感于新三板的种种痛点，资本进入未上市企业的份额快速上升，但退出途径有限，而创始人与投资人的签订合同到期之后，资金的匮乏导致创始人回购无力，原股东退出无路。除此之外，由于新三板本身二级市场流动性不足造成退出道路不畅，新三板定向增资投资人虽然有账面浮盈但仍难变现，基于此种情况，2016年3月，基于原先线上路演的运营经验及路演聚集的原始高净值人群体，王明辉开始转变原先的商业模式，创立了创业股平台– 一家优质高成长企业股权流动方案提供商。

创业股：中国第一家创业股权质押和转让平台

创业股官网自述其是“中国第一家创业股权质押和转让平台”，按照创始人王明辉的话来说，创业股是一个互联网+ 一级市场+资产+资金的服务平台。

对于高净值人群或者专业投资人，创业股提供优质企业股权质押类固定收益产品;对于企业或者原股东，如果急需资金，创业股可以提供股权质押融资解决方案;对于投资人可以依据其对项目或者产品的期限、收益等进行匹配。从这三方面下手，创业股就成为了一个解决企业股权流动的平台。

创业股团队根据自有风控体系筛选出符合创业股要求的优质项目标的，依照股权质押份额、募资规模及还款期限等因素，将其打包成VC贷及各类股权私募基金产品。

在完成投资产品梳理后，创业股会在线上发布产品，意向用户可以通过公众号或者微信图文很方便的了解项目信息，一键完成项目意向认购。结合自主研发的互联网线上平台和创业股俱乐部以及温岭商会的线下平台，对产品进行销售。

完成投资后，所有企业的最新动态都会由系统及时通知到实际投资人，让投资人的知情权得到极致享受，同时还能积极参与投后工作，为所投公司助力。

与此同时，创业股平台也开发了用户画像标签和大数据后台模块，分析和记录潜在用户的网上行为和个人信息都，用以给合适的投资人推荐最适合的投资产品。

投资人购买该产品，创始人利用募集的资金对原股东进行股权回购，并且创始人以较低股权质押率将股权质押给创业股旗下的资产管理公司，以此来降低投资人的风险，同时平台以此来实现股权流通。

创业股目前提供的产品主要包括老股转让产品、股权质押产品和定向增资产品三大类，分别针对不同的人群，包括高净值自然人、资金合伙人、机构及渠道以及上市公司等。由此产生了以下几个赢利点：“2-20”收费模式，收取基金规模2%左右的管理费和超额收益部分的20%作为佣金收入;老股转让产生的管理费用以及在平台上对接需求产生的服务费用等。

优选项目：如何在不确定中找到一个确定的打法

创业股主要聚焦高层标的，A+、B、C轮段企业。王明辉表示，之所以选择高成长企业，是因为企业成长才有股权价值成长，成长代表未来预期。但是企业的成长是不确定的，创业股要做的，就是在不确定中找到一个确定的打法。

在宏观上，创业股选择的项目主要集中在企业服务、消费升级、医疗大健康、人工智能、互联网+传统行业;

在团队选择上，主要挑选成熟团队，有经验、有积累、有冲劲同时各方面充分磨合，团队核心成员要有使命感，有情怀，这些内在驱动力决定一个企业未来发展的方向;

最后在企业本身商业模式已经得到验证，收入增长比较明确甚至已经达到规模的时候进入。

综合以上三点，就能很好的规避风险。王明辉认为：“不必去抢独角兽项目，更应该基于企业价值、现金流、成长性、宏观经济来看早期项目。”

创业股团队现有20人左右，分布在投资、风控、产品、运营和研发等部门。目前已经完成十个项目，认购2亿2000万元，其中两个项目进入IPO阶段，同时今年交易额有望达到10亿。

2016年3月，创业股获得了来自纽信创投的500万天使轮融资，A轮融资目前正在进行中。谈及融资目的，王明辉表示，希望通过融资来提高创业股并行处理能力，吸引更多优秀的人才加入，增加自身实力，增强抗风险能力。

来源：南方财富网