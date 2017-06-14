业界精英云集Wacom Connected Ink，共同探索数字墨水应用

CES Asia 2017亚洲消费电子展6月7日至9日在上海浦东新国际展览中心举办。作为世界领先电子签名解决方案提供商的Wacom公司，不仅携全新签名设备产品亮相本届电子展，还在上海半岛酒店精心筹办了一场名为Connected Ink活动。 据了解，这是Wacom Connected Ink活动第二次登陆中国，Wacom希望借助该活动与众多硬件、软件和服务供应商建立合作，探讨数字墨水解决方案，促进其在多个平台和生态系统，尤其是在文具、出版和教育领域的广泛应用。

Wacom公司全球CEO兼总裁山田正彦在演讲中表示，从迪士尼使用Wacom数位板创作电影，到耐克、阿迪达斯、法拉利等巨头，以及许多其他全球品牌的设计师都使用Wacom的产品来实现自己的理念，Wacom也在不断引领潮流、创新突破，在纸上写下的任何东西都能显示在数位板的屏幕上，而通过数位板的蓝牙连接，还可以使用云端共享备忘录，这就是数字墨水。如今，随着越来越多的人通过数字墨水创建或塑造内容，将其分享至云端，跨平台兼容性变得越来越重要。

他在演讲中介绍了使用数位笔绘画的理念。他提到，30多年以前，人们认为电脑不过只是一台计算机，但今天，它已经成为创作家和艺术家的常用工具。数字化内容无处不在，数字墨水在各种人类活动中发挥关键作用。我们希望利用数字墨水的力量帮助全球各地的人创造理念，让理念成真，并希望所有人都能以开放的生态系统、以合作伙伴的方式参加到这一行动中来。接下来，来自合作伙伴公司的专家和高管进行了精彩的演讲。

E Ink控股公司总裁Johnson Lee针对《电子书和数位笔的天作之合》进行了精采的演讲，介绍了各种E-Ink产品的优点和各种使用案例，他指出，Wacom引领着数位笔行业，E Ink是电子书的领头,E Ink产品具有灵活、省电、轻便、纤薄等特点,两家公司都在努力地改变世界。

富士通客户端计算有限公司副总裁Hisaki Kondo，重点介绍了富士通与Wacom数位笔配套设备方面的长期合作关系，并介绍了数字笔墨在未来的巨大发展潜力。

神念科技中国区总经理冯华先生表示，虽然他们公司并非数位笔制造公司，但与Wacom一样，认同“分享情感和创造力在日常人类活动中扮演着关键角色”的理念。 他详细介绍了公司在虚拟现实、增强现实、教育、心理、安全各个领域利用脑电图技术的应用。

上海英雄金笔厂有限公司总经理董文斌表示，笔的用途深入人心，即使再过三十年，许多人仍然会使用笔。随着移动设备和互联网的普及，英雄金笔和Wacom一起共同进步，一同书写未来。

Wacom在来年的一些数字墨水计划。 Wacom技术解决方案部的高级副总裁 Nobu Ide 先生谈到了有助于推动数字墨水发展的几个方案。

Wacom产品管理&BD副总裁Heidi Wang，发表主题演讲：《墨水的力量 WILL 2.0》。她负责 Wacom 全球业务中的软件应用和平台产品组合工作。WILL是对所有人开放的墨水互联网、一种理解任何设备的标准化语言，是通用数字墨水的技术基础，而Heidi Wang正是WILL(Wacom 墨迹图层语言)的主要推动者之一。她表示，WILL2.0在WILL1.0的基础上有四个产品包。

Wacom平台与应用高级副总裁Faik Karaoglu回顾了Wacom与开发商和创业公司互动的历程，比如Inkathon比赛(数字墨水与编程马拉松的结合)、 Marketplace(创意和数字墨水软件在线市场)、Wacom创新中心(创业公司支持计划)和Connected Ink(数字文具联盟宣传活动)等。

Wacom公司全球执行副总裁林强表示，DSC的使命是与跨行业合作伙伴共同创建一个开放平台，使数字墨水广泛应用，促进智能数字文具的发展，欢迎国内外更多的厂商加入DSC，携手共创辉煌。