2017中国客车出口沙特第一大单发车 ——600台安凯A9进军国际高端客运市场

在“一带一路”国家倡议下，越来越多的中国品牌深耕海外市场，出口大单不断被刷屏。继500台安凯客车出口缅甸后，2017年6月12日，中国客车出口又迎来一件大事——600台安凯A9高端客车出口沙特发车仪式在江苏连云港港口隆重举行。

这是2017年沙特客车市场采购第一大单，为中国品牌的海外发展之旅再添新彩，成为“一带一路”上，中国客车走向世界的又一全新战略成果，进一步增强了中国品牌走出去的信心。

该批订单交付后，安凯全新上市的A9高端客车将正式进入沙特市场，为当地市民提供交通运输服务。作为“一带一路”沿线国家，地处中东心脏位置的沙特区位优势明显，是我国布局“一带一路”战略的重要一环。此批安凯A9高端客车的交付不仅是安凯客车对沙特市场的进一步开拓，更是“一带一路”战略下，中国与沙特合作关系进一步深化的重要表现，也意味着中国制造的高端客车再一次向国际市场发起进攻。

中国客车“走出去”

A9全新“定义”沙特高端市场

“一带一路”是中国为世界提供的一个包容巨大的发展平台，借助这个平台，中国将致力于推动各地区国家发展，为国际社会提供中国的产品和智慧。

作为中国客车出口的典型地区，沙特自然环境恶劣，竞争激烈，消费者又十分挑剔，种种条件为客车产品提出了严苛的要求与考验。与此同时，拥有两个伊斯兰教圣地的沙特，客运人数及规模呈现逐年增长的态势。面对需求升级以及朝觐运输业的不断发展，沙特市场对豪华客车产品的需求日益旺盛，亟需一款适应性强、性能可靠、性价比高的高端豪华客车填补市场空白。

机会往往偏爱那些有准备的人，在沙特市场的需求面前，长期耕耘沙特市场的安凯客车，将“一带一路”上的发展红利收入囊中。2017年4月，安凯与沙特最大的运输公司——沙特哈菲尔运输公司签署600台A9豪华客车销售合同，总价款为4842万美元，约合人民币3.33亿元，6月12日这批车辆正式起航发往沙特。

作为沙特客运业的“老朋友”，早在2007年，安凯客车便开始布局沙特市场，十年深耕，在沙特运营的车辆已经超过5000辆，拥有超高的市场占有率。2011年，安凯客车一举实现3000辆校车出口沙特市场，创下了当年中国客车出口最大单;2016年，安凯51辆A8高端客车出口沙特，为沙特高端市场带来了全新的价值体验;如今，安凯一举拿下600辆A9豪华客车订单，可谓沙特市场继出口数量上的突破后，在高端车型大批量出口方面的又一创举。

安凯客车是中国最大的全承载客车生产厂家，一直以来是中国高品质豪华客车的发展典范。本次发往沙特市场的安凯A9，更是安凯在豪华客车领域的扛鼎之作。

A9作为安凯正向开发的全新产品，集世界领先的客车技术于一身，是面向高端客运、商务旅行、团体通勤等市场的高端车型。该车吸纳了欧洲美学和匠心工艺，在科技、功能、造型设计方面国际范儿十足。大胆使用曲面过渡，有效降低了整车形状阻力与摩擦阻力，具备优秀的动力性与经济性能。A9还集结了安凯客车在轻量化方面的领先技术优势，整车质量比同类车型轻约8%，同时配合黄金动力链，百公里综合油耗低于同类产品5%，大大提高了运营的经济性。此外，该车还采用了安凯独有发明专利的第三代车载内环境管理系统，可使车内温度和空气始终保持舒适清新。双A形臂式独立空气悬挂，可降低颠簸，保证其运行更加平顺舒适。

安全性和科技感方面，A9的表现也很出色，其采用全承载车身和前碰撞保护结构，可最大程度保护驾乘人员。安凯独有的新一代数字化集成技术和高科技安全技术的应用，更是全面展现了安凯客车在安全和科技领域取得的重要成就，而高科技的生产装备和科学严谨的工艺标准，更是确保车辆始终如一的卓越品质。此外，安凯拥有行业内最先进、自动化程度最高的整车电泳生产线，确保整车适应沙特极端严酷的气候环境。

凭借着精良的工艺制造和出色的产品品质，A9一经问世便备受关注，先后服务了2017年全国两会、“一带一路”国际高峰论坛等国内、国际重大会议活动的交通保障工作，获得广泛好评，充分证明了中国制造的强大实力。

此次600台安凯A9走出国门，出口沙特，也必将为沙特市场注入新动力，全新“定义”沙特高端市常

一带一路“新蓝海”

安凯客车迎来海外新机遇

自古以来，中国与各国通过陆上和海上丝绸之路保持着密切的商贸文化往来，而这个过程中，不可或缺的重要的载体就是高品质的中国产品。

走进沙特，走向一带一路，对于安凯客车而言，这是一条“蓝海之路”，这里充满了机会，是展示中国制造最高水准的全新舞台。

一流的品牌，需要通过市场与时间的检验。在全球化发展的重要时刻，为了构建完整的全球供应链体系，从而提升自身的品牌竞争力，安凯客车与来自德国、美国、日本等的二十多家世界优秀的零部件供应商展保持长期合作关系，为公司“市场与服务全球化”、“产品与研发国际化”、“品牌与竞争差异化”提供了重要支撑。

如今，作为中国豪华客车领域的佼佼者，安凯在掌握细分市场特点、差异化营销等方面成绩斐然，足迹遍及美国、英国、法国、澳大利亚、阿联酋、新西兰、俄罗斯、新加坡、沙特等60多个国家和地区，在高端国际市场中成为响当当的中国客车”品牌代言人”。

在阿联酋、伊朗、阿尔及利亚等其他中东国家，安凯客车均实现了相当规模的市场占有率，车型涵盖公交车、校车、公路客车、双层观光车和新能源客车等，形成了全方位、多层次的营销体系，深得中东市场用户好评。

更为值得关注的是，2017年春节期间，安凯客车强势登陆美国纽约时代广场，向世界人民拜年，成为唯一一家连续两年登陆纽约时代广场的中国客车品牌，在世界舞台奏响安凯最强音。

以一带一路“新蓝海”为契机，唱响世界品牌进击之旅，安凯客车海外市场的发展正在进入“加速模式”。