恒天文化电商分析普洱茶的投资收藏价值

市面上越来越多的物品，被人纳入了收藏行业。从古玩、书画到奇石、美玉，而作为陈才有价值的普洱茶，也进入了收藏投资的品类。一个物品，之所以能具备收藏价值，不仅因为其经济价值和文化价值，也因为它的稀有性和不可复制性。

普洱茶之所以会产生收藏价值，恒天文化电商通过以下几方面进行了分析：

一、普洱茶是别具一格的茶类品种，与其他茶品追求的“以鲜为贵”相反，普洱茶奉行以陈为贵。一款普洱茶是否有收藏价值，陈化度成为衡量普洱茶的好劣的重要指标。也正因为越陈越香，越陈越贵，普洱茶具备了收藏投资的条件。

二、普洱茶的诞生地，决定了普洱茶原料资源的不可复制性。普洱茶是以云南省境内澜沧江流域所产的云南大叶种茶品、按地域命名的，具有不可替代性。毕竟 “橘生淮南为橘，橘生淮北即为桔”，普洱茶不是别的地方所能种植生产出来的，这就增加了普洱茶的不可复制性。

三、普洱茶茶树品种的唯一性。普洱茶是采用生长在云南的“大叶种茶树”的茶青加工出来的茶品。“云南大叶种茶树”和其它的大叶种茶树的内在区别是很大的，云南大叶种水浸出物含量高于其它品种15%～20%，氨基酸、茶多酚、咖啡碱等的含量也远远高于其它品种，这便是普洱茶的稀有性。

茶文化历来皆为盛世产物，随着中国经济的繁荣，以及“一带一路”的大力提倡，普洱茶势必走向世界这个更为广阔的市场，普洱茶的投资收藏价值也不言而喻。目前，恒天文化电商联合储留香公司，以远低于市场价的价格推出珍藏版大度老树普洱，买一赠一，大度老树普洱香气高扬，汤色红润，条索紧实，底蕴厚香，苦而后甘，是值得收藏的普洱佳品。