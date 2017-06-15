M2增速创历史新低 跌入个位数时代

中国5月M2货币供应同比增长9.6%，创出历史最低增速，为连续第四个月放缓。

中国央行发布的5月中国金融数据还显示，5月新增人民币贷款1.1万亿元，超过预期的10000亿元，持平于前值；社会融资规模1.06万亿元，不及预期的11900亿元，大幅低于前值（13900亿元）。

M2增速持续回落

对于M2同比增速放缓，中国央行在随后发布的答记者问中表示，这主要是金融体系降低内部杠杆的反映：

5月商业银行股权及其他投资科目同比少增1.42万亿元，下拉M2增速约1个百分点。货币持有主体的变化对此也有所映证：5月末金融体系持有的M2仅增长0.7%，比整体M2增速低8.9个百分点；与此同时，非金融部门持有的M2增长10.5%，比整体M2增速高0.9个百分点。此外，5月份财政性存款增加5547亿元，较上年同期多增3928亿元，也暂时性地下拉M2增速约0.3个百分点。

央行表示，估计随着去杠杆的深化和金融进一步回归为实体经济服务，比过去低一些的M2增速可能成为新的常态。同时，随着市场深化和金融创新，影响货币供给的因素更加复杂，M2的可测性、可控性以及与经济的相关性亦有下降，对其变化可不必过度关注和解读。例如，表外理财产品快速发展，一定程度上亦具有货币属性，但未计入M2。

M1/M2剪刀差

中国央行公布的数据还显示，中国5月M1货币供应同比17.0%，预期17.6%，前值18.5%；M0货币供应同比7.3%，预期6.0%，前值6.2%。M1/M2剪刀差为7.4%：

M1/M2增速均明显放缓，主要由股权与其他投资项大幅减少1.42万拖累。在金融去杠杆持续推进下，金融体系内部的信用派生受到抑制，打击各类套利不仅使同业负债受到影响，银行存款也因查票据套利等因素出现了滑坡，使广义货币增速出现大幅下滑。

新增信贷

5月新增人民币信贷1.11万亿，高于季节性均值与市场预期。其中，非金融企业的中长期贷款已连续4个月回落至4396亿，居民户中长期贷款为4326亿，占总新增值的比重维持在40%左右。

社融：表外融资萎缩

5月社融新增1.06万亿，主要由1.18万亿的新增人民币贷款支撑。其中，非标（委托贷款+信托贷款）新增仅1534亿，是近7个月的次低水平。

社融方面变动最大的数据为未贴现银行承兑汇票和企业债券。未贴现的银行承兑汇票减少1245亿元，同比少减3822亿元；企业债券融资净减少2462亿元，同比多减2212亿元。

企业债券融资大幅净减少，可能反映出货币市场利率对实体直接融资成本影响正逐步增强。今年以来，企业已经推迟发债计划或者取消发债明显增多。据路透不完全统计，5月中国债市共有66只短融、超短融、中期票据及企业债等取消或推迟发行，总金额661.83亿元；今年前五个月信用债累计取消金额已达到3203亿元。