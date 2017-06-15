5月工业增加值同比6.5% 煤矿产量增速创两年新高

国家统计局14日发布数据显示，中国5月规模以上工业增加值同比6.5%，增速与上月持平，略高于预期6.4%。

今年1-5月，中国规模以上工业增加值同比6.7%，预期6.6%，前值6.7%。

工业企业的生产经营状况持续改善。5月份规上以上工业增加值增长6.5%，比去年同月有所回升。企业盈利状况也在改善，1-4月份，规模以上工业企业实现利润同比增长了24.4%。

数据显示，中国5月煤矿产量2.98亿吨，同比增长12.1%，增速为至少两年来最高。

5月工业增加值增长6.5%，高于预期并持平前值，但与高频数据有所背离。采矿业由负转正，或与低基数效应有关；制造业增速持平；公用事业则有显著回落，与发电耗煤数据相印证。主要行业中，电气机械、汽车、纺织、有色和通用设备等改善；黑色冶炼、计算机、电力热力、食品和医药等回落。

中国5月粗钢产量同比增长1.8%至7226万吨；4月同比增长4.9%。中国1-5月粗钢产量同比增长4.4%至34683万吨；1-4月同比增长4.6%。

中国5月原油产量1626万吨，同比下降3.7%；4月下降3.7%。中国1-5月原油产量2.291亿吨，同比增长3.6%；1-4月下降6.1%。中国5月原油加工量4662万吨，同比增长5.4%，为2015年年中来最快增速。