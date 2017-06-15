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IMF上调中国经济预期 预计2017年GDP增长6.7%

2017年06月15日 11:46 编辑： 经理人网

6月14日，国际货币基金组织（IMF）今年第二次上调其对中国经济增速的预期，同时警告称，中国依然需要深层次的改革以摆脱由政府主导的投资和债务的增长模式。

IMF工作人员在周三发布的公开声明中表示，中国2017年GDP增速将为6.7%。这比4月经济增长中的预估值6.6%有所提升，也高于1月预计的6.5%。该组织称：“中国有潜力在中期内安全地保持强劲增长。”

尽管IMF官员早前暗示，中国一季度强劲的经济表现并没有完全反映在早先的版本中，但该组织在其预先设定的全球经济展望系列报告之外更新其经济预测，此举仍非常罕见。

IMF还预计，中国经济将在2018-2020年平均每年增长6.4%。

与此同时，IMF第一副总裁David Lipton在周三表示，中国应当利用当前的势头继续推动改革

IMF建议，中国需采取以下行动，包括

更快地从投资转向消费；

加强市场力量的作用，现有的国有企业改革议程应加快推进，并将其范围扩大到包括逐步取消隐性支持以及提高对违约和市场退出的容忍程度；

实施更可持续的宏观政策组合，不再采用硬性规定的短期高增长目标，逐步实施财政整顿，以及 降低货币政策的宽松程度；

继续收紧监管；

处理非金融部门债务；进一步改善政策框架。货币政策框架在中期内应继续得到加强，措施包括逐步取消货币目标，恢复实行灵活汇率的进展，以及改善信息沟通。

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