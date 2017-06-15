未来的职场 或许没有办公室，也没有顶头上司！

对于中国读者而言，Automattic或许是一个陌生的名词，但在业内，这家拥有WordPress平台的独角兽企业早已名声大噪，其估值超过了10亿美元，全世界有1/4的网站都在使用它的平台。

但与我们常见的大企业相比，Automattic可以说是特立独行。公司所拥有的450多名员工，分布在全球45个国家和地区，他们没有传统意义上的上下级关系，也没有固定的办公室，大多数远程办公；他们每2到12人不等，自由组成项目团队，但没有项目经理，在完成任务的前提下，他们自由尝试各种创新合作方式。

正是这一模式为Automattic赢得了巨大的成功，未来职场已然到来！

传统用工模式，OUT!

百年以来，科层制雇佣管理模式一直被各大公司奉为组织管理圣经，一张巨大的树形图，把每个部门、每个团队，甚至整个公司的实线、虚线汇报关系、管理关系等囊括其中。在这个巨大的组织结构网络中，每一个职位都有其固定的工作内容和职责范畴，无论是具备技能特长的专业工作者，还是专事人员管理和资源协调的高级经理。

这种传统的雇佣模式在相对稳定的市场环境中，如“万金油”一般适用于不同的企业、不同的行业。然而，来到爆炸式颠覆频出、市场环境瞬息万变的今天，这一沿袭了近百年的传统模式便显现出其局限性。传统管理模式所形成的惯性固化思维和僵化组织结构，正成为传统企业实现创新的最大掣肘。

埃森哲调研发现，73%的受访中国高管提出，层层汇报、层层审批，公司官僚主义正在扼杀企业的生产力和创新能力，它不仅阉割着企业的随机应变能力，也直接削弱了企业的市值和外部投资动力。

伦敦商学院客座教授、管理创新交流平台联合创始人加里·哈默尔和米歇尔·扎尼尼曾作过估算，在美国，过时、僵化的管理模式导致高达2,100万在职员工完全没有、或只能创造极少的经济价值。但如果安排他们转接一些富有生产力的工作，则将使美国经济增加3万亿美元（相当于GDP的17%），同时还能促进所在企业的创新。

很多传统企业为了跟上数字时代的变革步伐，不断加大投资，打造适应数字化生存的工具和技术，却往往忽视了“员工队伍”这个关键因素。事实上，新技术不仅渐渐改变着工作中使用的工具，也反过来对业务的设计、建立和运营方式提出了更高要求。

以上Automattic的故事，就是最好的佐证——企业的日常运营和员工管理模式正被急速改变，新技术革新为企业员工管理带来了机遇。

未来职业场景，IN!

试想一下如下图景：大型企业完全不受僵化的组织架构束缚，而是根据具体的工作任务临时组建各种团队，快速、高效地集中资源，开展短期项目；一旦新任务出现，新的团队又会再次成立、融合，继续推动业务发展……如此往复，良性循环。

这样的“未来职场”离我们并不遥远，且正加速度向我们走来。

在未来，工作将需要新的数字流程、数字工具以及新型的工作方式。与此同时，开放式的人才市场将成为未来主流，它将促使散落在世界各地的劳动力成为这轮创新的驱动者。随着零工平台和在线工作管理解决方案的流行，传统的人力资源模式和架构，将会渐渐被“柔性劳动力派遣平台”和“在线工作管理解决方案”所替代。

简单来说，按需组建人才团队，将是大型企业实现数字化转型的必要条件，也是企业快速创新和组织变革的关键所在。

在这一方面，全球范围内不少大型的传统企业已经开始做出新的尝试。有着180年悠久历史的老牌企业宝洁公司正借助不断壮大的外部人才市场，尝试创建全新的用工方式，宝洁从外部市场“租借”人才，与自身的核心员工协同工作，将柔性化按需招聘人才视为真正的创新。

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宝洁“柔性招聘”

不久前，宝洁通过全球最大的自由职业平台Upwork上的自由职业者管理系统Upwork Enterprise，招募兼职技术人员完成了公司的一大试点项目，产品的交付周期和成本比当前的传统方法下降了足足60%。而尝到甜头的宝洁公司正着力加大“柔性招聘”力度，计划在未来两个财年内对此投入数百万美元。

领军企业“尝鲜”

万事达、空中客车和世界银行等一些大型企业和机构，也已开始“下海尝鲜”。依托像Gigster公司这样的人工智能平台招募兼职软件开发人员、产品经理等高端人才。这样的操作方式，能帮助企业在短短几天或几周内启动新的设计和开发计划。公司内外部人才人尽其用，混合型工作团队让一切事半功倍。

中国公司“下海”

在国内，一些新兴科技企业也率先跟上这一轮创新步伐。专注于平面设计、UI设计和插画设计三大领域的特赞平台，已经吸引了6000多位来自15个国家67个城市的设计师申请入驻，与绿地集团、万科集团、SOHO中国、华谊兄弟时尚、36Kr均已开展合作。特赞帮助完成设计师和企业项目的对接。除了项目的审核、对接，特赞还会提供对应的法务合同和项目管理的工作流工具，并建立评价体系。

组建柔性化团队，双赢利器

现如今，技术为越来越多的工作提供了在线管理手段，支持着工作规划、管理和远程执行；以远程或移动端方式进行工作的人也越来越多，效率也较以往大幅提升。

过去5年间，在创新浪潮的推动下，人力资源领域的科技初创企业已累计获得70亿美元投资；在线聊天工具Slack每日用户超过300多万，可同时支持超过6万个工作团队；远程设计和习作软件Mural等工具使人们无需在本地的白板上粘贴备注提醒，转而采用数字化、虚拟化的方法整理并共享各种创意……

埃森哲也在积极推动柔性化工作团队的建设

埃森哲全球研究院已率先在美国建立了内部试点——“埃森哲众包平台”。迄今为止，该平台已成功将专业人士与30,000小时的兼职工作相互匹配。此外，埃森哲还与宝洁、万事达卡、空客以及世界银行等诸多全球财富500强企业合作，应用外部按需劳动平台从公司外部迅速招募填补短期人才需要以启动各类新项目。同时，埃森哲也用开放的人才市场如Gigster、Upwork、toptal和Kaggle壮大自有团队的规模，创造和延展新的就业机会。

与传统企业自工业时代以来一直依赖的陈旧等级管理模式相比，数字领军企业能够轻松利用技术更迅速地弥合人才缺口、启动新项目，并能更加及时地应对市场变化。对于大型传统企业来说，尝试使用新兴柔性劳动力派遣平台，无需即刻就对现有管理模式作出重大调整，却可以随着时间的推移逐步发挥“鲇鱼效应”，通过柔性团队的使用来推动革新、积累技能、建立人才档案。自然而然地，借助外部力量，企业内部员工团队也将从按岗招聘、业务职能固化的传统用工方式中脱离出来，实现更多自我价值，也为企业创造更多价值。

这是一个双赢的局面——面对未来职场，你准备好了吗？

来源：埃森哲中国

原标题：未来的职场，没有办公室，也没有顶头上司……