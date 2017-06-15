如何平衡团队协作和个人工作时间？

自从开始参与团队合作，你似乎开始不知不觉地陷入应邀参加所有会议的困局——无论是头脑风暴环节，喝着咖啡一边走一边聊，还是那种“你有一分钟时间聊聊吗”的办公桌前小聊。一开始，你可能会觉得这不会占据太多时间而事事赴约，但结果就是跟别人协作完了，你却没有时间处理自己的事情。这种表面百利无一害的团队协作在事实上将你的时间分割成这里15分钟，那里半小时的碎片，你可能有那么点时间检查邮箱、快速浏览几篇公众号文章，却不再有完整的时间完成一份工作。到最后，为了完成任务，不得不加点留在办公室的还是你自己，而这无疑是低效而影响生活品质的。

对于同样有这个烦恼的工作者，这里有一条能帮助你保证稳定工作时间的建议。Daily Muse主编Jenni Maler提出给自己设立固定的工作日程表，以确保每日都有至少4小时的专属个人工作时间。

只要巧用邮箱的日历功能功能，设立如上的日程表只是5分钟的事情。一旦定下来（并且严格遵守），你就可以将待办事项上的项目一个个有序划掉啦。

关于如何设置时间段，以下是几个Jenni提出的建议：

给每天的午饭留出时间，身体是革命的本钱；

根据你的黄金时间设置工作时段，所谓黄金时间就是你最有效率的时候；

在两个连续活动之间留出至少15分钟的空隙，给自己足够余地；

在早晨留出专门30分钟处理邮件（之后就不用经常回顾了）；

设定离开办公室的时间，减小夜晚开会的可能性；

如果需要时间逐渐进入工作状态，划掉周一早上时段；

如果想要花最后几个小时处理好工作手尾，划掉周五下午时段。

如此，你就可以见缝插针地在空余时段安排团队作业，同时不影响自己的本职工作了。当然，关键还是在于要具有遵守日程安排的自制力。

来源：界面新闻 作者：吴靖思