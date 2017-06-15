面临瓦解的“80/20法则”

美国常青藤名校毕业，入职高盛在纽约总部的美国现金股票交易部门，接着拿到上百万美元年薪，然后购买高级定制服装，打开一瓶拉菲，进入富豪社交会所——今天，昔日的金融才子正处在失去这一切的大危机中。

造成这场大危机的，不是金融业的游戏更改，也不是金融业的萧条，而是人工智能对传统人力金融交易模式的“武力接管”。

根据美国MIT Tech Review 的透露， 2000年顶峰时期，高盛在纽约总部的美国现金股票交易柜台一度雇佣600名交易员，来为投行金主的大额订单进行股票买卖操作。 彼时，这种依靠金融才子的才智，不仅为金主，也为高盛和交易员自己带来无数的利益价值，但如今，高盛的交易柜台只剩下两名股票交易员“留守空房”。

不要误会，这不并意味着高盛帝国走向死胡同，恰恰相反，高盛迎来一场更为“暴利”的新时代。高盛已经用自动化交易程序接管了纽约总部大多数的日常工作量，按照高盛方面说“一名计算机工程师可以取代四名交易员”为依据，来做成本计算，也就是说， 用解雇平均年薪百万美元以上的600名交易员，来换取150名计算机工程师后，对冲下来的薪酬总额，对比过去，转为高额的利润，这还不包括用准确的算法给金主、高盛自己所创造的利益。

通过智能机器人尝到甜头的高盛，现在已经将其1/3的员工变成了计算机工程师，而且有计划使IPO业务的约146个步骤获得自动化。

无独有偶。摩根大通的首席运营官麦特·扎姆斯（Matt Zames）在一封题为“重新定义财经服务行业”的股东公开信中谈到了摩根大通的技术战略：“我们将使用机器学习来支持投资银行的预测性推荐服务。我们推出了新机遇引擎，它可以帮助我们通过对当前财务现状、市场行情和历史数据的自动化分析辨别出最适合发行新股的客户。鉴于新机遇引擎已经在股票资本市场取得初步成功，我们打算将它推广应用到其他领域，比如债券资本市场。”

麦特·扎姆斯已经在暗示，那些在公司内部依靠个人智力获取高额薪酬的雇员们，可能面临失业，而他们的空出的座位，除了一部分让位给计算机工程师，更大的一部分将让位给计算机和服务器。

是的，人工智能时代已经到来，其对于高度依赖于数据、分析、智力劳动的领域，将率先发起第一波冲击，从而将彻底改变这些领域的市场游戏规则、商业模式、交易模式， 甚至颠覆管理理论——比如维尔弗雷多·帕累托（Vilfredo Pareto）所说的“80/20法则”。

“80/20法则”中说，80%的效果（销售额、营收等）都来自于20%的贡献者（产品、员工等）。但是，当机器学习及其AI算法出来之后， “80/20法则”的公式将面临瓦解。 坚持既定的80/20的比例，可能会犯经验主义错误。一些公司日益注意到，帕累托比例有10/90、5/50、2/30和1/25的可能。换一个方法划分、切割和定义数据，可能就会看到 1/50、 5/75以及10/150的帕累托比例。帕累托所说的“重要的少数”现在变成了“重要的极少数”。