英国《每日电讯报》聚焦广药集团“时尚中药”
6月14日，2017年《财富》全球论坛路演在英国伦敦举行，作为2017《财富》全球论坛的东道主，广州吸引全球主流媒体的目光。英国成立于1855年，销量最大的一家权威媒体——《每日电讯报》(The Daily Telegraph)，以两个整版的篇幅，聚焦这座以“千年商都”著称于世的贸易中心城市，详细介绍了广州开放创新的经验。
广药集团和王老吉作为广州标杆企业案例，也被以《广药集团为全球健康开出“新药方”：“时尚中药”》为题进行了大篇幅的介绍报道。刊文中详尽阐述了广药集团和王老吉的国际化发展战略布局。
王老吉历经189年发展，国际化进程凸显，“足迹”遍布全球近60个国家和地区，全球销售网点超过600万个，市场整体规模超200亿元。有数据表明，2016年凉茶饮品出口总量中，王老吉占42.8%，全面引领凉茶行业的国际化发展。
下面为文章报道中文翻译全文：
广药集团为全球健康开出“新药方”：“时尚中药”
在过去的十年中，风靡全球超过100年的可口可乐在中国市场上遭遇了强有力的竞争对手——王老吉凉茶，一款同样以红色易拉罐包装著称、带有中国消费者偏爱的金黄色logo的植物饮料。
最新公布的数据显示，这款历史源头比可口可乐还要早近60年的功能性饮料每年的销售额已经突破200亿元人民币，全球销售网点超过600万个，分布在60多个国家和地区，销量稳居全球植物饮料首位。全球知名的营销大师、“定位之父”艾·里斯认为，“王老吉是中国唯一一个在历史长度、行业的地位和影响力方面可以与可口可乐媲美的饮料品牌，是真正的‘中国的可口可乐’。”
以广药的滋肾育胎丸为例，去年该产品销售同比增长近两倍，今年有望突破5亿元人民币。在李楚源看来，人类最大的财富就是“人”。因此，广药集团近年一直在加强该产品的科研工作：与相关机构合作开展长期毒性试验及生殖毒性试验，并在《Toxicology Research》上发布了研究成果。2014年，滋肾育胎丸成为首个在辅助生殖领域开展循证医学研究的中成药，通过多中心随机双盲循证医学实验，证明产品疗效显著。
事实上，在“一带一路”倡议的推动下，中医药目前已经传播到全球183个国家和地区，中国已同外国政府、地区主管机构和国际组织签署了86个中医药合作协议。“越来越多的西方制药巨头正在加紧投资、参与中国中医药产业，但是要让中医药真正走向世界，必须让中医药在社会上、在年轻人之间‘潮’起来，所以我们提出了打造‘时尚中药’的理念。”李楚源说所谓“时尚中药”就是用最先进的科研技术，用现下最流行的年轻人易于接受的市场推广模式，打造的当下普罗大众最需要的健康产品。滋肾育胎丸就是一个时尚中药的典型案例。
为了让传统中医药释放“时尚新活力”，广药集团积极推动中医药现代化、科普化、大众化、国际化。通过引进2名诺贝尔奖得主、10名中国院士以及企业自有的2个博士后工作站、6个中国国家级新药研发平台，广药的传统药物现代化步伐显著加速。过去两年，白云山脑心清和王老吉相关研究相继获得中国国家科技进步二等奖。白云山奇星华佗再造丸已连续十多年位居全国中成药出口第一名，并进入俄罗斯等多个国家医保。如果说，中医药是中国为全球健康需求提供的“中国方案”，那么“时尚中药”可以说是广药集团为中医药走向世界提供的“广药方案”。
在弘扬传统宝库的同时，广药也没有缺席全球健康产业的尖端领域。今年5月20日，广药集团联手赛莱拉干细胞、美国斯坦福大学等签署了《干细胞产学研医国际合作八方协议》，在新型疫苗、干细胞、精准医疗等方面进行布局。截至目前，广药集团已经和西门子、美时医疗、以色列梯瓦等国际知名企业和机构达成了合作意向，加速在全球开展的价值链布局。
“我们希望让全球市场更加了解中医药、使用中医药，体验中国的健康文化，让世界人民感受到中医药‘治未病’的巨大魅力。”李楚源说。
来源：中国企业新闻网