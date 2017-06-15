英国《每日电讯报》聚焦广药集团“时尚中药”

英国《每日电讯报》聚焦广药集团“时尚中药”

6月14日，2017年《财富》全球论坛路演在英国伦敦举行，作为2017《财富》全球论坛的东道主，广州吸引全球主流媒体的目光。英国成立于1855年，销量最大的一家权威媒体——《每日电讯报》(The Daily Telegraph)，以两个整版的篇幅，聚焦这座以“千年商都”著称于世的贸易中心城市，详细介绍了广州开放创新的经验。

6月14日《每日电讯报》聚焦广州，以两个整版进行报道

广药集团和王老吉作为广州标杆企业案例，也被以《广药集团为全球健康开出“新药方”：“时尚中药”》为题进行了大篇幅的介绍报道。刊文中详尽阐述了广药集团和王老吉的国际化发展战略布局。

王老吉历经189年发展，国际化进程凸显，“足迹”遍布全球近60个国家和地区，全球销售网点超过600万个，市场整体规模超200亿元。有数据表明，2016年凉茶饮品出口总量中，王老吉占42.8%，全面引领凉茶行业的国际化发展。

6月14日《每日电讯报》广药集团、王老吉作为广州企业标杆案例进行分享

下面为文章报道中文翻译全文：

广药集团为全球健康开出“新药方”：“时尚中药”

在过去的十年中，风靡全球超过100年的可口可乐在中国市场上遭遇了强有力的竞争对手——王老吉凉茶，一款同样以红色易拉罐包装著称、带有中国消费者偏爱的金黄色logo的植物饮料。

最新公布的数据显示，这款历史源头比可口可乐还要早近60年的功能性饮料每年的销售额已经突破200亿元人民币，全球销售网点超过600万个，分布在60多个国家和地区，销量稳居全球植物饮料首位。全球知名的营销大师、“定位之父”艾·里斯认为，“王老吉是中国唯一一个在历史长度、行业的地位和影响力方面可以与可口可乐媲美的饮料品牌，是真正的‘中国的可口可乐’。”

站在可以俯瞰珠江景色的王老吉总部大厦里，广州医药集团董事长李楚源用“强有力的信号”来形容旗下品牌“王老吉凉茶”的出色业绩。而王老吉只是这个中国顶尖医药企业在全球市场上绽放异彩的一个缩影。作为中国最大的制药企业、广州市属的第二大企业集团，广药集团拥有上市公司广州白云山医药集团股份有限公司及近30家成员企业，旗下的“王老吉”品牌价值达1080亿元人民币，是中国饮料第一品牌，也是吉尼斯纪录“全球历史最悠久的凉茶品牌”;417年历史的“陈李济”是吉尼斯纪录“世界最长寿制药厂”;该集团首创的“家庭过期药品回收机制”也创下“全球规模最大的家庭过期药品回收公益活动”吉尼斯世界纪录，是当之无愧的“世界之最集合体”。在2011年至2015年间，广药集团复合年增长率达22%。2016年，广药集团实现销售收入878亿元人民币，预计今年销售收入将首次超过1000亿元人民币大关。

业绩增长的主要动力，来源于有着5000多年历史的中医药宝库。1998年诺贝尔生理医学奖得主弗里德·穆拉德曾明确提出，中草药会因其天然、副作用小等特点，成为造福人类健康的最佳药品。他的观点也正在得到越来越广泛的认可和响应。

以广药的滋肾育胎丸为例，去年该产品销售同比增长近两倍，今年有望突破5亿元人民币。在李楚源看来，人类最大的财富就是“人”。因此，广药集团近年一直在加强该产品的科研工作：与相关机构合作开展长期毒性试验及生殖毒性试验，并在《Toxicology Research》上发布了研究成果。2014年，滋肾育胎丸成为首个在辅助生殖领域开展循证医学研究的中成药，通过多中心随机双盲循证医学实验，证明产品疗效显著。

事实上，在“一带一路”倡议的推动下，中医药目前已经传播到全球183个国家和地区，中国已同外国政府、地区主管机构和国际组织签署了86个中医药合作协议。“越来越多的西方制药巨头正在加紧投资、参与中国中医药产业，但是要让中医药真正走向世界，必须让中医药在社会上、在年轻人之间‘潮’起来，所以我们提出了打造‘时尚中药’的理念。”李楚源说所谓“时尚中药”就是用最先进的科研技术，用现下最流行的年轻人易于接受的市场推广模式，打造的当下普罗大众最需要的健康产品。滋肾育胎丸就是一个时尚中药的典型案例。

为了让传统中医药释放“时尚新活力”，广药集团积极推动中医药现代化、科普化、大众化、国际化。通过引进2名诺贝尔奖得主、10名中国院士以及企业自有的2个博士后工作站、6个中国国家级新药研发平台，广药的传统药物现代化步伐显著加速。过去两年，白云山脑心清和王老吉相关研究相继获得中国国家科技进步二等奖。白云山奇星华佗再造丸已连续十多年位居全国中成药出口第一名，并进入俄罗斯等多个国家医保。如果说，中医药是中国为全球健康需求提供的“中国方案”，那么“时尚中药”可以说是广药集团为中医药走向世界提供的“广药方案”。

在弘扬传统宝库的同时，广药也没有缺席全球健康产业的尖端领域。今年5月20日，广药集团联手赛莱拉干细胞、美国斯坦福大学等签署了《干细胞产学研医国际合作八方协议》，在新型疫苗、干细胞、精准医疗等方面进行布局。截至目前，广药集团已经和西门子、美时医疗、以色列梯瓦等国际知名企业和机构达成了合作意向，加速在全球开展的价值链布局。

“我们希望让全球市场更加了解中医药、使用中医药，体验中国的健康文化，让世界人民感受到中医药‘治未病’的巨大魅力。”李楚源说。

来源：中国企业新闻网