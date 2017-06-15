京东金融上线“超级转换”功能 基金服务能力持续升级

产品多、品类齐全、折扣力度大……互联网基金一站式销售平台备受追捧。然而随着几年以来A股市场变幻莫测、大起大落，不同基金品类之间的基金转换交易时间也已经成为互联网基金代销平台的赛点。当下，基金交易先赎回再申购，通常需要4-5个工作日，资金使用效率极低，市场机会稍纵即逝，更是基金交易体验的最大痛点。

对此，京东金融表示，基金业务已于6月9上线基金“超级转换”功能。所谓“超级转换”功能是指在所有基金产品中进行转换，使用该功能，投资者可以一键调仓，并且可实现在T日提交申请，T+1日确认转入和转出份额，经测算，可帮用户节约4-5天时间，从而提高资金周转效率。这一功能在突变的市场形势下，可以表现出很强的灵活性，还可以大大节省了投资者的交易成本、缩短交易时间，实现快速追热避险。

“超级转换“功能在股市波动时可体现出强大的作用和效果。“当市场行情上涨时，投资者可以通过超级转换功能及时将持有的保守型基金转换为指数或者股票、混合型基金，享受股市上涨带来的投资收益;当行情市场下跌时，投资者可以迅速的通过超级转换功能将指数或股票、混合型基金转换为低风险的基金，避免市场波动对已实现的收益造成影响。”分析人士表示。

据悉，京东金融是继天天基金之后，第二家实现这一功能的基金销售平台。对此，京东金融基金业务负责人表示，“超级转换”功能的实现，打通了京东金融基金业务的“任督二脉”。

业内人士表示，基金“超级转换”是基金交易过程的根本性改造，为了提高用户在基金交易中把握市场机会的能力和资金使用效率的提升，京东金融对销售系统、资金财务系统、产品管理系统等多方面完成了全面改造，京东金融相关负责人表示，该功能的实现体现了京东金融整合系统资源，全面打通基金产品，实现产品及系统改造等在金融科技上的综合实力。

首先，在金融与合规层面，“超级转换”使用了严谨的金融模型为转换的比率进行测算，帮助用户争取最大的转换空间。同时，为了提高对转换比例的精准测算，体现了京东金融整合系统资源，全面打通基金产品，实现产品及系统改造等在金融科技上的综合实力。

其次，京东金融平台在超级转换的各个交易环节进行了体验重构，尽可能的将复杂的交易过程简单化，对用户的每一步操作进行指导和规则提示，保证了互联网用户的使用习惯和用户体验。

对于基金投资者而言，“超级转换”功能帮助他们赢得了“与时间赛跑”的机会，使基金交易用户主动跟踪市场热点和及时避险成为了可能。此外，京东金融表示，投资者还可以搭配京东金融的市场行情热度指标“基智播报”看热度买基金，通过复杂的金融工程模型将市场行情简单化，方便用户把握当前市场热度，更好的获取收益。

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此外，对于入驻“京东行家”的基金公司而言，“超级转换”优化了用户体验，增强了用户粘性，基金公司只需将精力更多的专注于专业的投资管理，持续提供优质产品、输出专业金融策略，最终实现金融机构和用户的双赢。

来源：中国网