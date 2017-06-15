猛狮科技上市5年转型路 清洁能源全生态链布局解析

猛狮科技三大业务版块示意图

2012年6月12日，猛狮科技在深交所上市。经过5年的资本运作，猛狮科技定位高端市场，逐步将主营业务从高端电池制造，向清洁电力产业链和新能源车辆产业链方向拓展，形成了集科研、设计、制造、销售和运营为一体的清洁能源全生态链企业。

据了解，猛狮科技目前控股、参股的海内外企业已近60家，业务范围涵盖了高端电池制造、清洁能源发电、新能源汽车三大版块，并以最终达成“为人类提供最清洁、最价廉的电力服务”为目标。时值猛狮科技上市5周年，笔者梳理出猛狮科技在清洁能源全产业生态链的布局情况，以飨读者。

高端电池制造：

电池研发：

2014年2月，猛狮科技与中国电子科技大学航空航天学院签署战略合作协议。双方拟在动力锂电池管理系统、智能充电技术、车辆控制技术等领域建立长期的战略合作伙伴关系。

2016年4月，与新加坡材料研究与工程学院签署《研究合作协议》。

2016年11月，猛狮科技以300万美元认购美国LionanoInc.12%股权。LionanoInc.是一家研发和商业化应用高性能锂电池材料的企业，并从美国康奈尔大学获得一系列电池材料技术的独家专利使用权。

电池生产：

2014年12月，猛狮科技以自有资金向上海中兴派能增资1500万元，持有其4.5454%的股权。中兴派能在磷酸铁锂电池正极材料、电芯产品及电池应用系统等方面均处于行业领先水平，本次增资将优化和完善猛狮科技在电池领域的产业链布局。

2015年，猛狮科技设立福建猛狮新能源科技有限公司，启动6GWh三元圆柱电池建设规划。2017年3月9日，福建猛狮新能源诏安6GWh产线一期工程正式量产。

2016年11月，猛狮科技设立全资二级子公司湖北猛狮新能源科技有限公司，公司主要从事电动汽车核心部件——高端动力锂电池的研发和生产，主要生产40Ah及以上容量的方形铝壳三元动力锂电池、电池组及PACK。此电池项目总投资31.5亿元，总体规划占地456亩共6条生产线，全部建设达产后可形成年产6GWh高端动力锂离子电池。2017年3月12日，该生产基地正式开工建设。

配套系统：

2015年4月，猛狮科技成立上海松岳电源科技有限公司，进一步提高公司车载电源管理系统的研发能力。

2017年2月，猛狮科技拟以自有资金人民币1200万元参股捷能科技，将持有捷能科技10%股权。捷能科技主要从事电动汽车动力电池系统相关业务。

新能源汽车：

整车研发：

2014年8月，猛狮科技与同济汽车设计研究院有限公司签署了《新能源汽车战略合作框架协议》，共同开发适合中国市场需求的电动汽车。

2016年3月，与同济汽研院联合成立上海太鼎汽车工程技术有限公司，旨在解决未来猛狮科技在新能源汽车整车以及汽车零部件领域遇到的技术瓶颈。

2016年3月，与北京航空航天大学联合成立新能源汽车传动技术联合实验室，深入开展新能源汽车自动电驱动系统技术市场调研、产业政策研究、产品开发和产业化研究。

整车生产：

2016年3月，猛狮科技以自有资金6000万元收购台州台鹰电动汽车有限公司80%股权，填补了公司在新能源汽车产业链中整车组装制造部分的空白。2016年10月，台州台鹰联手东风裕隆汽车有限公司打造的“东风裕隆—裕路EV2”纯电动汽车正式下线。在2017年工信部公布的《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(第三批)名单中，“裕路”车型赫然在列，这也充分说明公司已具备了申请国家新建纯电动乘用车生产企业的条件。

2017年1月，猛狮科技公告称拟以自有资金参与竞购上海燃料电池汽车动力系统有限公司被转让的51.01%股权。上燃动力主要从事燃料电池和汽车动力系统的研发及技术服务。猛狮科技参与本次竞购，意在完善公司在新能源产业链中动力系统和控制系统方面的布局，为新能源汽车进入后锂电池时代做好技术路线上的准备。

车辆运营：

2015年12月，猛狮科技设立全资子公司厦门潮人新能源汽车服务有限公司，专注新能源汽车租赁运营和销售服务，构筑新能源汽车运营、新能源汽车销售、新能源城市物流车、充电桩运营、售后服务五大业务板块。

2016年4月，猛狮科技以支付现金的方式购买郑州达喀尔汽车租赁有限公司90%股权。郑州达喀尔汽车租赁有限公司以汽车经营性租赁为核心业务，涉及整车、二手车销售。本次收购后，达喀尔汽车在租赁行业的业务优势和猛狮科技的资金、管理优势将产生良好的协同效应，大大加快猛狮科技新能源汽车租赁业务全国性平台的构建，提升公司的产业整合能力。近期，达喀尔在共享出行领域另辟蹊径，利用互联网思维重构孩子上下学方式，其业务开展也受到家长们的广泛好评。

清洁电力：

技术研发：

2016年11月，猛狮科技出资500万美元与美国加州大学洛杉矶分校、亨利•萨缪理工程和应用科学学院的研发中心围绕能源转换、储能技术开发应用及产业化等开展研发合作。

部件生产：

2016年2月，猛狮科技入股酒泉润科，并增资4000万元后，公司持有酒泉润科50%的股权。酒泉润科拥有全球性价比最佳的大功率逆变器，拥有较强的技术水平，具备较大的发展潜力。本次投资酒泉润科是公司介入快速发展的光伏发电及储能领域的需要，公司将充分利用酒泉润科的资源技术优势，完善公司的新能源产业战略布局，促进公司在新能源领域全面、稳定发展。

电站建设：

2015年5月，收购润峰电力(郧西 )有限公司;2015年12月30日，润峰电力(郧西)30MWp光伏电站并网发电;2016年2月，猛狮科技将润峰电力(郧西)100%的股权转让给北清清洁能源投资有限公司。

2016年1月，设立西藏猛狮清洁能源投资有限公司，在西藏拉萨开展清洁能源、智能电网、能源互联网、电池和储能电站的投资、研发及转让等相关业务。

2016年5月，猛狮科技投资约56.2亿元用于陕西投建储能电站项目，项目分三期，计划四年内建设500MWh储能电站、100MW地面光伏电站、100MW风力发电站、50MW光热发电站及相关可再生能源发电设施。

售电服务：

2015年9月，公司拟收购深圳华力特电气有限公司，并于2016年2月1日正式完成收购。华力特承诺2016年度主营业务利润不低于7800万元，并且每年增长不低于30%。2016年年报显示，华力特当年度盈利9450.47万元，实际完成承诺利润额的120%以上，显示出强劲的盈利能力。

2016年8月，猛狮科技以自有资金3000万元收购华戎能源60%股权。华戎能源主要从事军品新能源电源系统相关业务，包括向军方提供分布式离网能源系统和各种锂电池电源系统等。这一战略部署，推动了猛狮科技的高端电池业务和清洁电力业务迅速进入军品领域，从而打开了军工领域市场。

储能业务：

2015年4月，增资控股江苏峰谷源储能技术研究院有限公司，这是猛狮科技从电池制造企业向新能源发电和储能产业拓展迈出的重要一步，有助于完善其在新能源产业的战略布局，进一步丰富和拓展公司的产品线。

2016年4月，猛狮科技以自有资金收购德国Durion Energy公司33%股权，并于次月与Global Discovery AG签署了322.5MW海外清洁能源发电项目的协议，为其积累大型储能电站建设和运营经验、带动公司锂电池子公司开拓欧洲储能市场业务打下良好基础。

除此之外，先进铅电池作为猛狮科技的传统业务，发展已进入成熟期，总体市场相对平稳。作为新能源汽车市场的补充，猛狮科技还针对个人智能代步车领域，于2016年3月设立苏州猛狮智能车辆科技有限公司，研发、生产智能化的折叠锂电自行车，取得了不错的市场业绩。

经过一系列的布局，目前猛狮科技通过自主研发、合作开发、投资并购技术型企业、在世界知名大学和研究院设立联合研究中心等形式，不断推动公司技术进步，强化公司的核心竞争力。在化石能源向清洁可再生能源转换的时代大背景下，猛狮科技也将依靠技术进步和商业模式创新，加快抢占重点市场，围绕清洁能源全产业生态链持续耕耘，在为投资者创造良好回报的同时，也为人类清洁能源的使用作出了企业应有的贡献。