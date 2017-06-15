新航旗下两大廉航合体 酷航迎发展新篇章

作为亚太地区最佳低成本航空公司，酷航始终为乘客提供充满活力、锐意创新的旅程体验。在获得最终监管审批之后，酷航将在7月25日与虎航完成整合，并以酷航品牌运营所有客机。酷航将迎来更为广阔和成功的发展。

在取得了整合过程的最后一个里程碑之后，酷航和虎航将在同一执照下运营。因此，酷航的航班代码将从当前的TZ变更为虎航航班目前使用的代码TR。所有航班行程不受影响。

其后，酷航网站将成为两家航空公司当前所有航班的唯一预订平台，酷航呼叫中心将受理来自双方的预订服务。目前的酷航-虎航值机柜台将仅展示酷航品牌标识。此外，为庆祝酷航迎来新的发展篇章，酷航机务人员“Scootees”将换上全新制服，展现焕然一新的面貌，为乘客奉献友好的旅程服务。

2016年5月，新加坡酷虎航空控股公司将酷航和虎航纳入统一管理，启动了两家航空公司的整合工作。此次最新进展将为这一进程划上完美句号。

新加坡酷虎航空控股公司总裁李立兴表示，“酷航品牌以其有趣、欢乐的气氛和创新性产品而著称，深受全世界旅客的喜爱。我们期待整合后的酷航能够取得更好的发展，通过更为广阔的网络为乘客提供满意的旅程体验。”

整合后的酷航机队将由波音787梦幻客机和空中客车A320家族客机组成。目前，曼谷、广州、香港和台北等目的地将由波音787和空中客车A320继续共同执飞。在线选择航班和预订过程中将显示执飞机型。作为整合的一部分，目前由虎航运营的空中客车A320家族客机将换上酷航涂装，展示酷航名称和标志性亮黄色曲线。重新涂装工作将逐步展开，预计在2018年年中完成。

已在酷航和虎航预订了7月25日及之后行程的乘客，酷航工作人员将在6月15日至7月23日期间通过电子邮件的方式联系您，变更航班代码(从TZ到TR)。乘客也可开始通过酷航网站或酷航呼叫中心购买酷航和虎航机票和管理航空行程。

如欲获得有关整合的更多信息，请访问酷航网站。

关于酷航

酷航(Scoot)是新加坡航空集团旗下、由新加坡酷虎航空控股公司管理的中长程低成本航空公司。自2012年6月起，酷航已经为超过七百万名乘客提供了运输服务。酷航拥有全世界首支全787梦幻客机机队，航班往来于新加坡和悉尼、黄金海岸、曼谷、台北、东京、天津、沈阳、南京、青岛、首尔、香港、珀斯、大阪、高雄、杭州、墨尔本、广州、吉达、金奈、阿姆利则、札幌、大连和雅典。除超高性价比的机票外，酷航凭借独特的酷航精神(Scootitude)为乘客创造保障安全、值得信赖和现代化的旅程体验。酷航为乘客提供舒适和便利的设施，包括机上Wi-Fi和座椅充电插座等，并且支持兑换和累积新加坡航空KrisFlyer里程积分。酷航在2015年、2016年和2017年连续三年被AirlineRatings.com评为亚太地区最佳低成本航空公司，2015年被Skytrax评为世界十佳低成本航空公司。酷航不懈追求改变人们长途旅程的方式。您可以通过酷航网站或联络呼叫中心预订机票。您可以关注官方微信服务号“新加坡酷航”或酷航官方微博“Scoot酷航”获取更多信息和优惠资讯。

关于新加坡酷虎航空控股公司

新加坡酷虎航空控股公司(BAH)是新加坡航空集团(SIA)于2016年组建的全资子公司，拥有并管理SIA的两家低成本航空(“LCCs”)酷航和虎航。酷航和虎航的航空服务网络覆盖亚太地区16个国家的59个目的地，酷航运营的全787梦幻客机机队主要提供中长程飞行服务，虎航运营的空中客车A320家族客机机队主要负责从新加坡出发的短中程航班。酷航和虎航都是全球首个跨区域低成本航空联盟Value Alliance的成员。酷航和虎航均以超值价格为乘客创造精彩旅程，提供最高水准安全保障，值得信赖。您可以访问酷航网站预订航班。

来源：半岛网