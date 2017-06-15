车置宝完成5亿C+轮融资 酉金资本及一带一路基金领投

2017年6月15日最新消息，国内最大的C2B二手车交易平台车置宝对外宣布，在3月份获得的C轮融资基础上，又完成了5亿人民币的C+轮融资，领投方为酉金资本及一带一路基金，水木投资集团跟投。其中，一带一路基金，是国家针对“一带一路”战略相匹配的项目设立的重点基金。

谈及车置宝2017年的战略方向，车置宝创始人兼CEO黄乐指出，2017年，车置宝将重点围绕三大方向：第一，将继续深耕C2R二手车交易，不断优化提升50个城市的运营效率，为用户搭建最高效的二手车拍卖网络;第二，加强对数万余名车商用户的服务深度，快速推动车商贷业务的全面展开。未来3年，我们将联合银行合作伙伴投入100亿支持车商的资金需求，促进零售端的全面流通，带动零售端规模化发展;第三，在平台不断累积车价及车况的大数据的同时，在应用层面，与产业链中其他环节的领先平台进行开放式合作，打造有效提升行业效率的大数据产品。基于成熟的C2R运营体系及持续的车商用户增长，车置宝早在2016年年底实现了成熟运营城市盈利。在2017年，车置宝将稳固的盈利模式进一步规模化，在年底实现50个城市C2R业务全面盈利。

截止到目前，车置宝跨区域成交占比达到了60%以上，是二手车行业，全国一手车源供给侧的主要参与者。黄乐指出，C2R跨区域交易模式，从根本上解决了二手车区域之间车源供给不平均问题，和流通供应链环节的效率问题，其实质是对二手车行业的供给侧改革。在今年限迁政策实现实质性突破，多个省市相继响应中央政府号召放开限迁后，本地交易将受到来自异地差价的挑战，跨区域交易的潜力充分释放，实现对车源端，即卖车车主以及流通端，即二手车经销商的双重价值兑现。而车置宝作为全国性流通网络最为健全的二手车交易平台，无疑是此次限迁红利的最大捕捉者。

一带一路基金负责人毛江涛也表示，传统跨区域流通的业态，已经不能满足“新商业”的需求，车置宝的大数据驱动“线上+线下”运营，以及黄乐领导的团队创新、执行能力，能够满足二手车新型跨区域流通形态的需要，车置宝作为中国最大也是盈利模式最为稳健的二手车跨区域流通企业，通过互联网创新模式，更好地服务于C端卖车和R端买车两端客户需求，创造了有真实交易场景的二手车交易平台，未来发展空间巨大。

据了解，本次C+轮融资后，车置宝融资额已占C2B领域公开融资额80%以上。今年，随着二手车交易产业链几家领先企业的融资到位，C2C/C2B/B2C各产业格局也基本奠定三足鼎立局面。车置宝也将借此，成为第一批实现“新零售、新服务、新金融、新商业”的二手车交易电商。

最新资料显示，车置宝已经扩张到50个城市，70家门店，数万家R端经销商，已构建完遍布全国的二手车流通网络体系。有业内观察士认为，此前车置宝提出的“两横四纵”战略，搭建了全国流通的天网和地网，以解决二手车R2C“新零售”的产品结构问题，形成C2R2C的全产业链交易闭环。

据悉，一带一路基金是在国家“一带一路”战略指导下成立的，主要投资符合该战略的流通领域企业。在近期举办的“一带一路”国际合作高峰论坛上，中国提出将向丝路基金新增资金1000亿元人民币，用于支持“一带一路”基础设施建设、产能、金融、流通领域的合作。

值得一提的是，“一带一路”战略已形成由中国主导，形成了从东南亚、南亚到中亚、中东、欧洲的完整地缘政治和商业流通闭环。商品和服务流通在内的基础设施建设，成为该战略的核心。同时，跨区域、跨洲际的大流通服务业将是一带一路上最重要的生产力之一。

来源：财信网