前瞻·变革·趋势丨华宝基金Fintech研讨会激情探讨“未来已来”

1.变革的十字路口，公募基金创新源泉何在?

2.Finance + Technology，金融科技闪耀了怎样的未来?

3.智能投研平台，涛声已近，探索者众，且听心路历程

日前，由上海市基金同业公会主办、华宝兴业基金公司承办的上海基金业“Fintech服务惠普金融——引领公募创新走进新时代”行业研讨会在沪圆满落幕。一群走在时代前沿、高瞻远瞩的金融精英与锐意创新、身处改革浪潮中的互联网创业者相聚一堂，热情洋溢地切磋、探讨金融科技给投资行业，特别是公募基金行业带来的机遇和挑战。会上，雪球创始人及腾讯FiT金融合作与政策部门负责人，分别就《有没有可能让基金投资者赚到钱》、《智能投顾在中国成功要素探讨》为主题与大家进行交流探讨。上海市基金同业公会副会长、秘书长李频，上海市基金同业公会副会长、业务发展与创新专业委员会主任委员、华宝兴业基金总经理黄小薏均出席会议并讲话。黄小薏女士在研讨会上指出，要从投资方法论和产品设计的层面深入思考、应对创新科技和大数据应用所带来的巨大变化，她也乐观地表示，智能投顾领域大有可为，科技让人类从简单重复工作中解放出来，未来或许是一个人与自然、与机器共生共存，和谐发展的时代。

此次研讨是一场即兴的头脑风暴，更是精英们的智慧激荡，以下就让我们一睹为快!

上海市基金同业公会副会长兼秘书长李频女士致辞：

1. 公募基金业作为金融市场中不可或缺的资产管理机构，已成为我国发展战略的重要组成部分，切实发挥着普惠金融的功能，为广大投资人提供了高效便捷的理财服务。然而随着大资管时代的来临，面对风云变幻的资本市场，传统公募基金维系近20年的行业均衡将被打破，行业格局面临重构。对于外界的种种挑战，公募基金业亟待探寻一条与大资管发展相契合的转型、创新、变革之路。

2. 我们要将人工智能、大数据与传统投研相结合，通过金融、数学、计算机等领域的交叉合作来构建智能投研平台，打造新型的投研体系。

3. IT部门、投研部门和风控部门应联动协作，充分发挥大数据的威力，建立预测与应对相结合的风控体系。

4. 金融业的发展离不开科技的推动，我们应该在深化发展改革的同时，紧密结合以智能技术为代表的金融科技，以此来建立可靠高效的金融体系。

上海市基金同业公会副会长、业务发展与创新专业委员会主任委员、华宝兴业基金总经理 黄小薏女士

上海基金同业公会副会长、华宝兴业基金总经理黄小薏女士致辞：

面对中国的财富管理市场环境的深刻变化，以及大数据、云计算等信息科技的冲击，公募基金公司事实上正处于十字路口。公募基金所面临的压力在于投资组合的波动的确是比较大，但如果借助于一系列风控机制，我们能顺利地经受更严格监管政策的考验，公募行业还是有非常大的发展潜力。面对新的市场环境，以及创新科技和大数据应用带来的巨大变化，公募基金在投资方法论、产品设计上也应该相应有所调整。科技和大数据对资管行业带来的影响，至少在以下三方面需要关注：1)指数和指数化产品的发展空间和潜力巨大，主动投资策略更加需要借助数量化分析工具和思路;2)传统投资策略和投资方法，面临着崭新的扩展和改变;3)智能投顾领域越来越大有可为。未来或许是一个人与自然、人与机器共生共存，和谐发展的时代。我个人比较乐观并正向期待。

腾讯FiT金融合作与政策高级总监，理财通资深理财专家 刘明军先生

腾讯FiT金融合作与政策高级总监，理财通资深理财专家刘明军先生作分享：

1.我一直很推崇指数基金，原因在于指数基金相对来说更容易被投资者所理解，更透明，针对于投资者的投前教育工作更易展开。未来指数基金做到一万亿还是非常有机会的。

2.智能投顾(Robo-Advisor)又被称作机器人投顾、智能理财、自动化理财等;其主要特点是分散投资、智能推荐和个性化理财。智能投顾的几大要素包括普惠、定制、自动、廉价、透明和UI(用户体验)。

3. RA(智能投顾)未来在中国还是非常有发展前景的，但同时也存在一定问题，包括市场不成熟、投资者不成熟、成熟产品不足、业绩表现不足、信任不足及政策限制等。

4. 智能投顾成功的关键在于三个方面：智能、投资和顾问。智能包括大数据运用，人工智能构建用户画像和UI设计。投资方面，长期来看，投资上的成功是根本，但成功的定义不一定是获取更高的收益，控制最大回撤和最长挫跌期才是关键所在。因为往往损失带来的痛苦要远远大于收益带来的快乐。顾问则是指永远把用户的利益放在第一位，始终如一的为客户服务，做好用户教育，把产品向客户讲清楚，并采用线上线下相结合的方式更好地服务客户。

雪球创始人兼CEO方三文先生

雪球创始人兼CEO方三文先生作分享：

1. 关于计算机的计算能力与互联网的链接能力在投资方面的运用，我认为，大家普遍高估了计算机的计算能力而低估了互联网的链接能力。

2. 通过运用互联网的链接能力来链接投资者的投资需求和投资能力，可以以此来改变投资者的投资行为，最后达到为投资人带来收益的目的。

3.那雪球社区和蛋卷基金能为投资者做些什么呢?我认为主要有以下四个方面：1)帮助投资者建立现实的收益预期;2)让用户建立起资产配置的意识，正如1990年诺贝尔经济学奖获奖者马科维茨所言“91.5%的投资收益是由资产配置决定的”;3)为投资者提供资产配置方案建议;4)通过社区交流，让用户建立交易信任。

本次专题研讨内容丰富紧凑，讲解妙趣横生，部分参会代表在会后进行了交流与探讨。许多行业同仁纷纷表示，了解互联网金融对于推进基金行业自身发展有着积极意义，金融科技的运用将有助于实现产品研发、销售、风控等环节的转型升级。

会后，上海市基金同业公会的领导表示，今后，公会将持续汇聚行业智慧与力量，不断优化业务模式，促进行业均衡发展。通过开展更多契合行业现状、满足业务需求的研讨交流，积极提升行业产品创新能力，进一步发挥产品创新对于行业突围的引领作用。

来源：和讯