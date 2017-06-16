流媒体Netflix用户数超过有线电视

在美国流媒体和传统有线电视两大队伍的对阵中，前者获得了阶段性的胜利。

据Fortune报道，莱齐曼研究报告（Leichtman Research）数据显示，流媒体服务Netflix在美国本土的订阅用户首次超过有线电视。

目前，美国有线电视公司的订阅用户有4861万人，而Netflix的用户数量是5085万。可见，Netflix和传统有线电视在订阅用户数量上几乎势均力敌，但前者略胜一筹。

莱齐曼的这一报告统计了美国最大的6家传统有线电视服务商，其中，康卡斯特（Comcast）以2250万付费用户位居榜首，随后是有线电视运营商Charter Communications，用户数量是1710万。不过这一报告没有将美国卫星电视服务商和广播电视观众算进去。即便如此，在Netflix和传统电视服务商的竞争中，这一成绩仍然有里程碑式的意义。

从图表可以看出，过去5年，Netflix在美国本土的付费用户数量翻了一倍多，约增加了2700万。与此同时，有线电视的订阅用户数量不断下降，在5年内减少了约400万。可见，有线电视虽然有衰落的趋势，但在和Netflix的竞争中落败，更多是因为后者。

Netflix美国付费用户首次超过有线电视，流媒体获得阶段性胜利

图片来自Leichtman Research报告

流媒体们的崛起早已经不是什么新鲜事儿了。除了在全球范围内订阅用户接近1亿的Netflix，在2016年第四季度，推出了Amazon Prime Video的Amazon也宣布其全球订阅用户大约有9.4千万，已经覆盖了200个国家，且仍在持续增长。同时，另一家流媒体Hulu也表示已经有1200万订阅用户。

流媒体们的后来居上并不奇怪。一方面，为了生产出好内容，流媒体们在内容制作上砸的钱早已经超过了传统有线电视。拿Netflix来说，过去5年，其在原创内容上的投入逐年递增，光是2016年就在原创内容制作上烧了超过60亿美元，2017年它计划继续砸入60亿美元，以生产1000小时的原创内容。

与此同时，Amazon2016年在视频内容的投入超过20亿美元，在2017年将增加一倍，达45亿美元。和这两家相比，依靠优质原创剧集《权力的游戏》等打造了金字招牌的HBO电视台在2016年花费了约20亿美元进行节目制作，2017年的预算估计将上升。

Netflix美国付费用户首次超过有线电视，流媒体获得阶段性胜利

Netflix近3年内容投入情况图，图片制作为36氪记者夜叶

Wired 高级副主编Angela Watercutter此前表示，Netflix 最近几年声名鹊起，从《纸牌屋 》（ House of Cards）到《怪奇物语》（Stanger Things）持续受到欢迎，和其制作剧集时不惜成本息息相关。在慷慨的剧集预算下，剧集制作得以坚持实景拍摄，工作人员也得以自由发挥创意。

和传统有线电视相比，Netflix还擅长收集关于用户喜好的数据，并将其资本化。这些有针对性的情报使得他们在剧本和团队上有更多选择权，比如既和大腕儿级导演合作，同时也能接纳Duplass兄弟和 Joe Swanberg等独立创作人。

不过，在Netflix等流媒体们不断进击的同时，传统有限电视们也开始求变，尝试转型。美国有线电视三巨头里面，HBO在2015年4月就推出了线上流媒体播放平台HBO NOW。数据显示，今年2月，HBO NOW的美国订阅用户已达200万。另外两家付费有线电视网Showtime、Starz也推出了流媒体播放服务。

面对越来越激烈的竞争，Netflix的用户增长速度在逐渐变缓。Netflix上个月发布的2017年第一季度财报显示，截至2017年3月31日，其净利润为1.8亿美元，同比增长536%。在第一季度，其全球订阅用户增加了495万人，去年同期为674万人，未能达到分析师预期。其中，美国本土新增用户人数为142万人，去年同期为223万人；国际新增用户人数为353万人，去年同期为451万人。

就像36氪此前报道的那样，在没能完成新增用户目标的情况下，此前仅仅为了让观众高兴就复活《发展受阻》（Arrested Development）等剧集的Netflix也要开始考虑投资回报率了。为了追赶其强劲的对手，它不得不缩小制作范围，以支持那些最受欢迎的节目。

上个月，Netflix 宣布砍掉《青春韵律》（The Get Down）和《超感猎杀》（Sense8）两部剧。剧集被砍不是因为反响太差，而是因为制作成本过于高昂。就像其首席内容官Ted Sarandos近日所宣称的那样，“网络也需要审视，相对于投进去的成本而言，是否有足够多的观众在收看剧集。”

为了增加订阅用户，除了在美国本土发力之外，Netflix更是开始加速扩张海外市场。今年4月底，Netflix在进入中国市场的计划上迈出了实质性的一步，和爱奇艺在剧集、动漫、纪录片、真人秀等领域达成内容授权合作。随后的5月底，Netflix宣布要在加快进击欧洲，投入17.5亿美元做内容，还要新增400个职位。

来源：36氪