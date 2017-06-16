*ST紫学暂停出售学大教育

经过三个月的停牌筹划，*ST紫学（000526.SZ）在13日忽然选择暂停出售学大教育。

13日晚间，*ST紫学发布公告称，公司决定对本次重大资产重组原策划方案进行调整，拟将“收购Prime Foundation Inc. 51%且同时出售北京学大信息技术有限公司等股权”调整为“以现金方式向无关联第三方出售公司所持厦门旭飞房地产开发有限公司全部股权”。

*ST紫学表示，自筹划重大资产重组事项以来，该公司及相关中介机构积极推进此次重组工作。但综合考虑国内证券市场环境、政策等客观情况及投资风险等因素，最终将此次重组方案进行调整。同时公司股票拟于2017年6月15日开市起复牌，公司将继续推进调整后的重组事项。

值得注意的是，*ST紫学原本已确定于6月19日召开第二次临时股东大会，计划将上述事项递交股东大会表决审议。现在公司已将股东大会上关于该次重组议案取消。

*ST紫学于2016年成功收购学大教育，拟借助后者涉足K12教育。不过由于高企的人工成本、较低的毛利及奥数等辅助类政策变动等原因，学大教育盈利水平令人堪忧。2016年下半年，学大教育净利润为-2191.90万元。

同时，ST紫学自身也面临净利润下滑的情况。2016年，ST紫学实现营收为13.07亿元，同比增长5114%；净利润为-9868万元，亏损额较上年同期扩大628%。同时，因连续两年亏损股票在今年4月被ST。

而出售学大教育被众人看作是“保壳之举”。有分析人士表示，对于大股东紫光集团来说，保壳固然紧急，但更为重要的是公司收购之时学大教育的定增失败，这直接导致学大管理层和核心员工无法持股，上市公司无法绑定管理层形成利益共同体。

公开资料显示，学大教育CEO金鑫在今年3月中旬辞去上市公司副总经理职位，仅担任学大信息等公司的管理职务，市场也一度传出学大教育团队拟通过回购公司股份的消息。13日*ST紫学宣布暂停对学大教育的置出，有投资者询问金鑫是否会重回上市公司，担任经理职务，对此，*ST紫学方面称目前一切都按照公告披露为准。

有分析人士表示，教育本身不是杠杆型产业，也不可能短时间内业务激增、利润暴涨。眼下，*ST紫学暂停出让学大教育，未来如何经营也是上市公司面临的挑战。

数据显示，在今年一季度，*ST紫学并表学大教育等资产完成业绩有所好转，其实现营业收入7.08亿元，同比增长11202%；同时，在扣除各种费用成本后，实现归母净利润915万元，同比增长1602%。

纵观A股，收购教育类企业不乏“失败者”，勤上股份（002638.SZ）便是其中之一。

2016年，勤上股份完成了对龙文教育的收购，双方达成业绩对赌协议。然而，由于经营未达预期，勤上股份对收购龙文教育形成的商誉计提减值4.2亿，这也直接导致公司2016年业绩“变脸”——由原来的盈利4786.69万元变成亏损4.27亿元，随后股价大跌直至停牌。

来源：界面新闻