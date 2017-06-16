亚马逊新推出厨房“魔法棒”，网购不再点一点，只用喊一喊或扫一扫

反正亚马逊是想把你家围得让竞争对手无法“见缝插针”。

日前，亚马逊把目光再次盯向你家厨房。他们刚发布最新一代Dash Wand，像魔法棒般，你能用它“召唤”智能语音助手Alexa。

如打开冰箱后，少了做饭用的菜，叫Alexa，它能帮你在亚马逊上下单。还可找到你想做的美食的菜谱，替你转换cup到盎司等的计量单位（cup——计量单位，液体：1cup=150ml；其它: 1cup=8盎司＝28.3495克）。若懒得自己在家做，Dash Wand还能帮你找附近的餐厅……总之，因为支持Alexa语音助手，智能音箱Echo能做的一些事，Dash Wand也能做。

亚马逊新推出的厨房“魔法棒”，想网络购物只用喊一喊或扫一扫

若有特定想买的某品牌某种类东西，Dash Wand还能扫产品条形码，设置好购买数量后，即可自动添加至亚马逊在线购物车。如果绑定了亚马逊账户，还能自动付款。

亚马逊新推出的厨房“魔法棒”，想网络购物只用喊一喊或扫一扫

很方便的是，你随手用完Dash Wand，随手“挂”哪都行，家里冰箱、浴室或房子任何地方，只要不是直接挂墙面，它就能自行磁性吸附。

目前Dash Wand售价为49.99美元（约合人民币340元），亚马逊Prime会员则仅需20美元（约合人民币136元）优惠价购买，后者买完还将获赠20美元礼品卡，下次网购时便可使用，相当于亚马逊Prime会员免费得了个厨房小助手。此外，还能获得免费90天的AmazonFresh（月费为14.99美元）服务。

其实亚马逊一直都想把自家网店购物的门槛降低，降得再低些。早在2014年，亚马逊就在其移动购物应用里添加了项新功能“Flow”，用手机摄像头扫扫商品就能在网上下单。前不久亚马逊还声称计划向Prime会员推出名为“Dash Button”的硬件，这回无需手机电脑，只用点击，即可立即购买些洗衣粉、婴儿食品等亚马逊网站和应用中推出各类品牌产品。

这些便捷购物的功能与Dash Wand有共通之处，主要差异在于引入智能语音助手Alexa，功能等方面能力均有所提升。

事实上，自从亚马逊2015年推出智能音箱Echo火了之后，各大科技巨头都开始对这块市场虎视眈眈。

去年底，谷歌推出搭载着Google Assistant智能语音助手的Google Home，今年I/O大会谷歌宣布向苹果开放智能语音助手；不久前，微软还与本就做音箱的哈曼卡顿合作，推出搭载AI语音助手Cortana的智能音箱Invoke；本月初苹果智能音箱Homepod也“千呼万唤始出来”。

但在美国Q1市占率达70.6%的亚马逊，当竞争对手还在追赶Echo曾经的步伐时，这厢开始以语音助手Alexa为楔子，逐渐丰富完善Echo系列产品矩阵。

今年4、5月，亚马逊分别推出利用计算机视觉帮用户服装搭配的Echo Look，及添加触摸屏幕能视频通话的Echo Show。如今主要针对“吃”，亚马逊又增添名新爱将Dash Wand，把价格门槛降至最低。亚马逊以此垒起防范竞争对手来袭的堡垒。

受亚马逊Echo影响，中国企业也在借智能音箱抢占家庭物联网的入口的。2015年，京东推出叮咚智能音箱，但收效甚微；今年3月，百度联手美的发布一款智能音箱；阿里巴巴本月初透露，最近与喜马拉雅FM合作做AI智能音箱。另据界面援引某家技术供应商称，网易、搜狗、360等手里都有智能音箱相关立项。连缺乏硬件产品基因的腾讯，内部产品也早已完成开发。

然后我们看到，百度与海尔合作推出搭载对话式人工智能操作系统DuerOS的冰箱，能推荐菜谱、放音乐、买鸡蛋等。不过目前这款冰箱暂未上线，可能售价在2万元左右。还有京东、阿里、腾讯、美的等推出智能冰箱，只是尚未引入人工智能语音助手，未来仍有尝试的可能。

来源：36氪