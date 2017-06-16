谁是大V？高校网盟自媒体星榜第三期评选结果公布

谁是大V？高校网盟自媒体星榜第三期评选结果公布

6月16日， “高校网盟‘牛’进校园——首都高校自媒体星榜评选”活动第三期榜单发布评选结果。

星榜数据显示，第三期参选文章共668篇，自媒体星榜总访问量754489次，总点赞数17465个。北京理工大学官微i北理以280.96的高分再次冠压群雄，位居榜首；中国石油大学北京学生会以高出第二名39.64的加权分稳坐高校学生社团微信公众号TOP5冠军宝座；而国际关系学院的“国际关系学院团学小微”的文章《“一带一路”高峰论坛！国关人在这里！》以高出第二名0.09位居TOP1。

本期星榜评委团由今日头条副总裁赵添、暴风科技副总裁、总编辑、奇幻科技创始人王刚、北青网总编辑刘林等行业大咖组成。

北京高校互联网联盟（以下简称“高校网盟”）由共青团北京市委指导，北青网与北京十所高校联合发起成立。本活动以双周为一个打榜评选周期，分多期进行。活动由蒙牛集团独家赞助，提供1150箱牛奶奖励入榜团队及个人。

高校网盟校园星榜每期获奖名单和获奖作品在北青网官方微信公众号、高校网盟微信公众号、放牛班、百度百家号、网易号及一点资讯公众号等多家渠道进行公布，并分发至各媒体平台进行重点推荐。

来源：北青网