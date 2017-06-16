乐视真有25000亩土地吗？

成立于2004年的乐视，伴随着多年来的全生态业务，以产业基地，生态城，生态产业园等多种方式，在全国超过10个城市拿下了超25000亩土地。

根据界面新闻记者不完全统计，目前乐视在北京、上海、天津、重庆、德清、临汾、海口、深圳、张家口及贵阳等多地有直接拿地或以产业投资等方式低价拿下土地。随着乐视资金链的紧张以及融创的进入，乐视旗下的这些土地会被如何处理？成为市场关注焦点。

乐视近年来拿地情况进行了不完全统计：

银行方面人士表示：“乐视作为互联网产业，没有相应的抵押物进行融资，通过构建产业基地，生态城等产业投资，带动当地就业的方式从而获取土地。

”但获得土地后，没有资金的后续跟进如何保障规划项目的继续推进？有政府方面匿名人士对界面新闻记者表示：“一个公司与多个地方政府签订战略合作协议不足为奇，只要不是正式合同没有什么问题。即使达成了正式合同后企业资金链出现问题，要么出现烂尾，要么企业通过自己的办法去筹措资金。”

乐视的土地储备，令出身互联网，却投身地产的孙宏斌看到了契机，他表示：融创在莫干山只拿到了1000亩土地，乐视拿到了10000亩。融创将会加入乐视在莫干山的汽车基地项目，共同开发汽车生态小镇。

眼下，其旗下商业项目打算出售给万科的消息又开始传出。此外，原本打算建设乐视总部的上海地块被融创协议拿下了50%的股权。

卖地能否拯救当下危机重重的乐视全生态？

独立互联网分析师付亮对界面新闻记者表示：“乐视没有如期动工的项目最后会出现转让的可能，但如果同时需要变更用途会很困难。有些土地确实没有落实，即使拿到地，变更用途可能不会获得批准。

乐视卖地不能解决当下的困境，卖地换不回多少钱，增资开发的可能性更大。而融创业并不完全是冲着乐视的土地储备而来，融创介入乐视地产，一方面在价格和其他利益条款上两方谈妥并不容易，第二用途如何调整，能否获得主管部门批准也是问题所在。”

天津：400亿的超级生态城至今没有土地摘牌

2015年9月，乐视与天津蓟县（现更名为蓟州区）签署合作协议，计划投资400亿元建设乐视超级生态城。协议签订后次日乐视网（300104.SZ）股价涨停，并在接下来20个交易日中涨幅接近90%。

这一投资对于2015年全县实现地区生产总值390.54亿元的蓟县意义可谓重大。按照计划，该项目分为四期，一期投资176亿元，预计将于2019年竣工运营。项目完全建成后，预计将实现工业、旅游及零售收入超过6000亿元，并带动约3.2万人就业。

2016年5月，当地政府网站信息显示：乐视超级生态城项目选址方案已初步完成，但并未谈及选址何地。此外界面新闻记者未能发现更多项目进展信息。

对此，天津蓟县一位不愿透露姓名的官员6月15日对界面新闻记者表示：“乐视在2015年和蓟县签订的仅仅是意向书，至今甚至没有土地摘牌，因此可以说没有任何实质性的内容。

”另有当地知情人士对界面新闻记者透露：“乐视当初400亿的生态城计划并未有所进展，不到3年的时间要完成100多亿的工程不太可能。并且与当地政府签订的是意向书，期间蓟县领导干部有轮换，现在这个项目会如何推进不好说。”

北京：商业项目拟出售，产业基地情况不明

2011年，乐视网公告将在北京投资建设中国网络视听产业基地，项目一期占地600亩，二期占地1700亩，目前有326亩显示在工程招标信息中。彼时乐视表示计划在5年内全面完成园区的开发建设即2016年。但根据官方网站，2015年，乐视项目仍处于“加快前期工作”的状态。在通州商务园2016年纳税通报中，并未有此产业基地的相关信息。

此外，北京宏城鑫泰大厦2014年被乐视揽入怀中作为乐视网办公所用。而孙宏斌表示北京市政府在亦庄将给乐视5000亩土地作汽车，界面新闻记者在北京市国土资源局官网并未查询到相关土地出让信息。

重庆与临汾：进入撂荒的商住用地与都是进口产品的农业产业园

乐视在重庆的拿地，集中在2015年～2016年期间。涉及4个项目：乐视云总部基地（百亩），重庆两江新区195亩纯居住用地，重庆两江新区187亩纯商业用地，投资30亿元在江北嘴建设酒店、公寓综合体项目，规模约16万平方米。

其中，两江新区两宗商住用地至今尚未动工，已过合同约定的开工期限。

2014年，乐视通过建设“乐视生态农业”产业园在山西拿下了3000亩土地，由“乐视生态农业产业园”与“网酒网葡萄酒产业基地”共同构成。根据当初达成的协议，项目建成之后，将成为晋中南地区最大的葡萄种植基地，成为当地建设绿色生态农业的产业中心。

但界面新闻记者在网酒网官网上看到，产品产地均来自波尔多等国外产地，并未出现临汾葡萄种植基地的酒类。

万亩莫干山

2016年8月，乐视宣布在浙江湖州德庆县莫干山建设超级汽车工厂和智能汽车生态小镇，第一阶段规划用地4300亩，计划计划年产40万整车，总计投资200亿元。乐视汽车项目在此时作为莫干山最大项目，当地政府认为可以极大的拉动当地就业。

2016年12月9日乐视以2.79亿元的成交价拿下此处90万平方米工业用地。2016年12月乐视以2.79亿元的底价拿到了浙江德清的一块1350亩工业用地。根据土地出让公告，该地块受让后10个月内，必须动工建设；同时，要求自合同约定开工之日起36个月内竣工。

此前实地探访了乐视莫干山项目，现场并未看到太多的施工痕迹。界面新闻记者6月15日联系了德清县国土资源局，但当地干部对此问题表示并不清楚，而对于这一当地最大项目是否动工，其表示并不了解。

此外，乐视还与海口、深圳、张家口、深圳、贵阳等多个地方政府签署了战略合作协议，但具体用地规模及投入并未公开。

过往的企业发展历史中，有诸多互联网公司面临困境时都曾选择卖楼求生，如诺基亚，索尼，惠普等都曾卖楼套现以弥补资金紧张，因而乐视即便被传拟出售地产项目也并不为奇。

但就目前已披露的项目投资看，若要完成曾经披露上述土地项目构想，按照最初的项目投入，乐视现在需掏出超600亿元现金。

来源：虎嗅网