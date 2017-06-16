收益上行至“4”时代 货币基金成为投资大热

在“2”时代和“3”时代徘徊2年之久后，部分货币基金七日年化收益率近期重回“4”时代。市场人士分析，受市场资金面偏紧影响，货基收益有望进一步上升。同时，随着市场“风口”转向，多家基金公司将营销重点放在货币基金上。

Wind数据显示，截至6月14日，货币基金平均7日年化收益率达3.842%。而在全市场693只货币基金(份额分开统计)中，多达297只产品收益超过4%，占比超过4成。其中，包括华夏理财30天、宝盈货币、易方达现金增利B景顺长城景益货币B等基金收益已过5%。

记者了解到，货基收益的不断上行源于货币市场利率的不断攀升。

Wind数据显示，金融机构超额存款准备金率在2017年一季度末的数据为1.3%，创下近5年新低。同时，5月份银行存单余额缩减3000多亿。监管压力下的银行缩表进程或已开始启动，现券收益率被动上行。目前来看，6月存单存量将继续下降，意味着银行将继续被动缩表。

招商招财通理财债券型基金拟任基金经理向霈表示，今年监管层主导的去杠杆、抑泡沫使得银行间市场资金利率中枢抬升，货币基金收益率作为银行间资金利率的指针也随之上涨，而且今年资金利率波动性也明显提高，货币基金通过把握好时点机会进行配置也能够进一步提高收益。

多数基金经理都表示，货币基金收益率有望继续攀升。

银华日利基金经理洪利平表示，近期商业同业存单发行量与期限双双收缩，导致商业银行资产负债久期错配更加严重，滚动吸收负债压力增大，收益率被不断推升。在公开市场到期量大、超储低位、半年末敏感时点等因素的冲击下，短期货币市场流动性大概率将维持偏紧的格局，资金利率中枢可能进一步抬升。

鹏华安盈宝货币基金基金经理叶朝明表示，在金融去杠杆背景下，央行货币政策仍将保持中性偏紧格局，资金面难言宽松。同时，银行体系面临新一轮MPA考核，这将给货币市场带来阶段性冲击，资金面或将进一步收紧。另外，从同业存单供需情况来看，6月同业存单到期量创历史新高，“供需缺口”加大同样会对资金面造成一定压力，货币基金收益或进一步提高。

当前，已有个别货基收益率破“5”，但对于货币基金收益是否能大面积回归“5”时代，基金经理的意见出现分歧。

基金经理表示，是否能重回“5”时代，取决于短期利率的上行幅度。考虑到未来短期利率有望进一步上升，且短期的逆回购在资金紧张时预计平均在5%左右，短融收益率在此环境下可能也会上行至相当水平，并不排除存在这种可能性。

另有基金经理认为，目前市场走势的发展仍朝着预期的方向，但这波市场开启调整的时点自5月份开始，时间较早则会影响货币基金收益率的波峰，利率上行的幅度会受到一定程度的抑制，从而导致收益率波峰更为平滑。

货基收益的不断上行，让一些投资于中长端品种的债券基金经理颇为“眼红”。据Wind数据统计，今年以来，债券型开放式基金平均收益率为0.265%。记者了解到，为了能够提高产品的收益率，一些债券基金经理开始尝试投资短端品种，按照货币基金的模式来进行投资。

不可否认的是，2017年将是货币基金的大年，也因此成为多家基金公司开拓市场的“先锋”品种，纷纷将营销重点放在货币基金之上，各大公司均对规模收益有比较大的期望。基金公司人士直言，今年想要依靠委外增长规模不太现实，货币成为了工作重点。

深圳某基金公司人士告诉记者，当前整个公司都为大力推广货币基金做出调整。例如通过梳理各个货币基金的战略定位，根据不同产品特色对接不同渠道，每一类货币由哪些部门重点抓产品等。

当前零售端银行渠道推货基面临一定阻碍，目前很多银行的态度以排斥为主，或者是对银行系自家货币基金的推广力度较大，而互联网平台或成为基金公司当下营销货币的主流方式。此前，博时基金旗下货基登上蚂蚁金服旗下蚂蚁财富(原蚂蚁聚宝)，打破了此前该平台只销售余额宝一只货基的局面。业内人士判断，未来不排除有多家基金公司旗下货币基金上线上述平台。

来源：中国证券报