第十九届中国风险投资论坛欢迎晚宴 在广州举行

6月16日，2017年第十九届中国风险投资论坛欢迎晚宴在广州举行。全国人大副委员长、民建中央主席陈昌智，省委常委、常务副省长林少春，广州市市长温国辉出席活动。省政府党组成员陈云贤，广州市常务副市长陈志英在晚宴上致辞。

陈云贤在致辞中代表省政府对出席第十九届中国风险投资论坛的嘉宾朋友表示欢迎。他指出，始创于1999年的中国风险投资论坛，是中国风险投资领域规模最大、层次最高、最具前瞻性的年度盛会。本届论坛以“双创新经济、资本新时代”为主题，进一步增进广大风险投资家和企业家的交流和合作，必将对加快创新型国家建设、推动经济社会平稳健康发展起到重要的促进作用。广东将以承办此次论坛为契机，进一步吸引海内外风险投资人才，聚集境内外金融资源，打造金融、科技、产业融合创新高地，建设华南风投创投中心，为全国推进供给侧结构性改革、实施创新驱动发展战略、构建开放型经济新体制提供有力支撑。

受省委副书记、广州市委书记任学锋委托，陈志英在致辞中说，中国风险投资论坛是我国风投界最高级别的盛会，成立以来，影响力不断扩大，推动了国际风险投资交流合作，促进了我国金融的安全与发展。广州第一次作为东道主举办本次论坛，充分说明了论坛在促进国际风险投资交流与合作方面发挥着积极作用，对广州赋予越来越积极角色。当前广州正践行新发展理念，提高开放型经济水平，着力推进国际航运、国际航空、国际科技创新三大战略枢纽建设，为风险投资提供更为广阔的舞台和空间。希望金融界、投资界来宾就风险投资展开思想碰撞，为广州经济社会发展建言献策。广州市将全力提供良好服务，推动论坛取得丰硕成果。

2017年第十九届论坛由民建中央、广东省人民政府、广州市人民政府、深圳市人民政府联合主办，科技部作为支持单位，论坛以“双创新经济 资本新时代”为主题，于6月17日至18日在广州举行，开幕式将在17日举行。论坛将举办高层论坛、首届“金投奖”颁奖典礼、资本项目对接会、十余场主题论坛、专题活动等近30场系列活动，参加人数近3500人，是历届论坛规模最大的一次。