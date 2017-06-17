三星拓展VR生态 收购初创公司VRB

目前全球虚拟现实四大玩家之一，三星在VR领域入场很早，而且一直高歌猛进，现在已经相继推出了两代GearVR虚拟现实头盔和Gear360全景相机，并取得了相当不错的市场成绩。2016年三星共出货了五百万台Gear VR设备，是当年出货量最大的VR设备厂商。

记者获悉，最近三星用5500万美元的价格买下了一家名叫VRB的纽约初创公司，由此进一步扩大自己的VR生态。 VRB是一家VR内容和应用开发公司，曾制作过一系列移动端虚拟现实产品，包括可以拍摄和观看360°影像的APP等。VRB其实与三星结缘已久，之前VRB就是三星初创公司加速计划Sumsung Next的成员企业。

VRB将自己定位为专注于新型交流模式的社交化VR平台，VRB曾开发过一款与这一定位很契合的APP名叫VRB Home，在这款应用中，用户可以在虚拟现实的环境里使用虚拟替身进行简单的社交活动，为此VRB还面向VR开发者作了一套VR内容工具包以便可以更便捷地创作虚拟人物，VRB的目标是让VR虚拟世界变得更易用、更有意思和更便于分享。

对于三星和众多VR企业来说，现在最需要的是一款让用户非用不可的VR应用，虽然已经有众多第三方开发者在为三星贡献着VR应用，但一款杀手级产品迟迟未能出现，透过这次对VRB的收购，可以看出三星想通过自己的力量早日打造杀手级应用的企图。

三星收购VR内容公司反映了整个VR行业对于优质内容的渴求，经过了硬件作为主角的2016虚拟现实元年，VR行业开始将目光转向内容。在刚刚过去的5月，全球VR内容应用公司们扎堆获得融资，其范围遍及游戏、娱乐、广告和教育。据统计，总融资额大约在6500万元人民币，而这其中中国公司的融资比重高达85%。

来源：36氪