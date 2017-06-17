杨浩涌：造二手车O2O大格局

“瓜子”和“58同城”又在一起了。

这是我和姚劲波第三次“在一起”。第一次是我们两家公司，也就是当时我掌控的赶集网和“58同城”进行合并的时候，第二次，是我们分出来将“瓜子”独立的时候，我们有过一个拥抱，现在是第三次，原因是什么？在过去一年多的时间里，我和姚劲波一直在聊一件事情—“58同城”已经是城市服务分类信息行业里流量最大的一家公司，而“瓜子”在二手车互联网领域里也做到了最高的流量，按照广告上说的就是，已经处于“遥遥领先”，那么我们两家有这么大的资源，我们还可以做什么事情？

做全球二手车第一交易平台

目前，“瓜子”每天访问量接近400万，如果我们和“58同城”加在一起，在市场有超过千万级的流量，占比整个行业超过80%。另外“瓜子”上的个人车源最多，交易量也最快，以去年12月份的数据，16秒卖一辆车，这是我们的速度。而“58同城”上的二手车，不管是车商质量，还是整体质量，我仔细研究和体验过，都相当不错。

我们双方目前还在急速积累数据。在整个二手车电商行业的个人交易量上，我觉得“瓜子”能做到超过50%的业绩，去年12月单月我们就突破30亿交易规模，进入2017年，每一个月有持续创新高，按照这样的速度，我们今年和“58同城”共同希望打造—“站在世界之巅，做全球最大二手车交易平台”。

和“58同城”在一起，我们对二手车行业格局会产生什么样的影响？我们做什么？双方流量是不是可以打通？

我们两家公司的底层本来就是通的，“58同城”是我们的股东，“瓜子”又是“赶集”分离出来的，因此，我们两家的流量、车源、消费金融等等都是可以互相打通。

另外就是大数据。我们两家数据合计起来，拥有最大的个人车源、最大的车商车源、最大的流量，大约占了全行业80%的流量。我们希望看到一个大格局，就是所谓的“超级生态循环”。我们将在资源、数据、技术上进行整合，做到互通、共享。

要像“磕瓜子”那样做交易

前有“做全球最大二手车交易平台”的愿景，后有搭建“超级生态循环”这样的策略，那么从“瓜子”角度，我们如何做成一个国际范呢？

“瓜子”做了很多事情，有些是悄悄布局，有的是今年要落地的行动。

先说我们建立的“五维检测体系”，分解开来就是五个流程：人工信息核实，筛查车源；评估师上门提供259项专业检测；调取保险保养信息，大数据比对；上门带看，二次核实车况；过户前，整车上架复检。具体内容如下：

首先，在登记卖家信息时，“瓜子”会通过电话的形式，对卖家提供的车况信息进行筛选，排除不符合条件的车源。

其次，对于电话筛选过的车源，“瓜子”会安排专业的二手车评估师上门检测，依据专业的259项检测标准对车况进行核实，龄超出、隐藏事故等情况将被迅速检出，一旦车况与预先筛选情况有出入，车辆将不会获得上架资格。

很多用户认为，“瓜子”是直卖模式，检测体系一次完成即可。其实不然，为了保证车况，瓜子二手车还推出了数据核实和复检两大内容，力求保证每个环节的严谨及车况的真实。

在数据核实方面，“瓜子”车与车鉴定等第三方专业机构进行合作，调取车辆历史保养、维修记录，通过大数据比对，进一步排查问题车和调表车。

复检则是另外一个关键环节，也是“瓜子”独家提供的服务。凡在过户之前，不仅销售带看时会再次核对车况，所有车辆还必须到瓜子二手车线下合作机构进行复检，通过举升等方式，排除隐患。因为初检后车辆仍归卖家使用，如若不复检，很容易出现车况前后不一致的问题。“瓜子”通过复检，有效规避了这些问题，进一步核实实时车况，对买卖双方负责。

此外，“瓜子”在运营上有一系列流程来保证交易链条的完整，包括线上对线下的工单管理，人员的工作匹配，效率的实时监控等，每一个环节都有专人去跟进和优化，同时还有一个专门的风控团队来对整体流程进行监控。

这套“五维检测体系”目的就是从源头保障车况安全，说白了，就是信息公开、透明，打消用户对二手车电商的顾虑，给用户带来信任感，而这也是瓜子二手车品牌知名度能迅速提升的深层原因。

其实，很多人问我，为什么公司和平台名称的叫“瓜子”，我就是希望买卖双方在二手车交易过程中，能像磕瓜子一样简单，而所有交易环节，让我们来做，并且做好。

和其他普通消费品不同，即使是二手汽车，售后服务环节不可少，这也是买家一定会关心的问题。我们在平台上收取服务费之后，是不是可以把服务体验做得更好？赔付的流程更加顺畅？出了问题，赔付如何解决？过去一年，我们尽管努力在改进售后服务，但还是不够，今年我们需要把服务做得更好。

其实，用户买车的时候，是希望我们能解决整体服务。所以，我们需要推出汽车保险和延保服务，我们和各家保险公司谈合作，今年我们会推出一些定制化的保险服务项目。至于维修和保养服务，我们是整合线下合作商进行有品质服务去提供。

根据需求，我们今年会尝试新车售卖。这是挺让人期待的一件事情。我们发现，在我们平台上，每个月约有20〜30万的车主想卖车，而卖车目的实际是想以旧换新。仅北京一个区域，就有超过60%的用户是二次买车。这是我们看到的机会，我们将做尝试。

在行业率先获两张金融牌照

再接下里，我们希望能够“撬动后市场”。

关于“后市场”的首先条件就是资质。在金融方面，我们已经有两个牌照，一个是去年年底我们拿到二手车电商领域的第一张互联网小额贷款牌照，另一个是融资租赁牌照。

互联网小额贷款牌照的资质挺难拿的，花了我们大半年时间，政府把第一张牌照交给“瓜子”，也是对我们的热认可和信任。

关于融资租赁的牌照，关于这张牌照，二手车企业很少能够拿到，我们跟人行征信系统做对接，这个对接是什么意思呢？

首先，用户在我们这里贷款买车，我们直接就跟银行系统对接，去调阅用户的信用，在大部分情况下，这只有银行可以做，现在“瓜子”也可以做到。

其次，我们的用户在“瓜子”上买车的信用，被直接写入人行系统，用户在“瓜子”上好的积累和不好的积累都会进入银行系统，变成银行征信系统的一部分，因此，我们成为用户在人行信用系统全部记录中的一部分。我很高兴可以看到，“瓜子”是唯一一家和银行征信系统做对接等二手车电商公司。

用两条腿奔跑建立起壁垒

前面说到，我们和“58同城”的合作有一个 关键就是智能大数据。我们的平台上有1.5亿车主和潜在买家，而且，平均每月要出售车辆并需要我 们上门验车的用户数为20〜30万，其中涉及年龄阶层，消费情况，过往历史信用等等，都是我们和 “58同城”合作、分享中的重要关键。

另外，通过之前的积累，经“瓜子”检测的汽车已经达到200万辆，在整个二手车市场占20%〜30%，这意味着，市场上有10辆检验的话，至少有2〜3辆经过“瓜子”检验。其中，关于车况、当前售价，交易给谁，所有信息都会进入我们的大数据库。我们现在对一辆车价格预测，到底能不能卖掉，我们预测会比一个做过的五年评估师更准，这是因为我们的大数据起到的作用。

“瓜子”可能是把二手车互联网交易模式跑通了，所谓的跑通，是什么意思？我以为有了两点。

第一，关于盈利。大家之前一直说O2O非常烧钱，那是1.0版本，那么真正的O2O2.0是什么？O2O2.0一定是挣钱，而不是烧钱。现在，我可以说，在O2O大体量公司中，“瓜子”会是，也一定是第一家可以站出来说是盈利的公司。

很多人看“瓜子”，向市场投放那么多广告，今年还会持续走下去。大体量公司还在靠资本输取的时候，“瓜子”能做到这一点，对整个行业也是一个说法。

第二，关于规模。“瓜子”去年第一次把真实数据报出来了，去年仅12月份一个月就接近4.1万辆规模，交易金额超过30亿。以这样的规模，对比全球，我们已经做到某世界最大一家全年规模的一半了。所以，我们今年的目标是要站上世界之巅，交易量变成全球最大。

这样一家公司不断的往前跑，我们壁垒是什么？我们壁垒到底是花这么多钱打出来的品牌？还是说，我们到现在8000多人在全国近200个城市提供越来越好的服务，还是我们后端的大数据？

我觉得都是壁垒，归根结底，我们是两条腿跑赢，这才是O2O，而不是打补贴战—这样模式已经走不通了。两条腿建立起来的壁垒，是支撑这家公司长期越做越好，并离我们梦想越来越近的重要基础因素。