京东，美团线下探索，超市加电商成新零售

在颠覆了传统商超之后，电商却一直试图和它们做朋友，2017年，在用O2O与线下零售合作遭遇重重困阻之后，电商企业干脆做起了自营超市。

阿里旗下的盒马鲜生一度成为新零售的代表，而该公司创始人侯毅的老东家京东，也不想错失新型线下超市的机会。据联商网报道，2017年初京东在生鲜事业部之外的“秘密部队”，正在发展线下生鲜店，而两家分别位于北京亦庄和清河地区，面积分别在4000、2000平米左右的门店即将开业。该超市将以售卖京东自营品类为主，同时，其还在新发地附近配置了生鲜加工中心。

此前，由于股权关系，永辉超市旗下与盒马鲜生类似的超级物种，通过“零售＋餐饮”的新业态孵化了包含波龙工坊，和牛工坊，鲑鱼工坊，麦子工坊等多个品牌，被认为是京东系的新零售尝试。京东也曾在永辉超市内开设“京东优选”售卖3C及京东国际商品。而此次开店，则将正式宣告京东布局线下超市业态。

中信证券2017年度策略会中的永辉超市交流纪要曾指出，未来永辉打算和京东在北京开两家线上线下融合的点，其创新业态中特意指出了O2O门店。 至于这是否等同于上文提到的两家店，尚不清楚。

作为O2O行业的代表，喜欢尝试新业务的美团也做了线下布局。据悉，美团旗下的“掌鱼生鲜”店将在7月开张，位置在北京望京地区的北京博泰国际商业广场（也是美团总部附近）。其APP已经上线，所售商品包括熟食、水果、乳品饮品、休闲零食、粮油副食五个品类；供应链方面，美团还收购了海鲜餐饮企业亚洲渔港，该公司还经营有食材B2B平台亚食联。

除了阿里、京东、美团等巨头外，我们发现越来越多大电商行业的公司开始进入超市、便利店领域，比如本来生活、天天果园等。为什么电商、O2O企业纷纷走向线下呢？

应该说，我国超市行业市场集中度仍然较低（前十大企业市占率35%）。以食品、日用等标品驱动的超市在2011年左右受电商的冲击达到顶峰，开始下滑；随后以生鲜等非标品为核心的超市（如永辉）开始发展，因为满足了电商尚未触及的品类需求。

从边际市场份额（企业当年增量GMV/当年社零总额增量）数值来看，阿里、京东分别在22%、7%左右，传统超市则超不过1%。电商巨头仍在蚕食零售市场，但在线上流量红利消失、品类渗透瓶颈触目可及的背景下，电商挖掘新的流量洼地以及更适合线下的品类（如生鲜、餐饮）。若从本质上看，电商依然是零售，线上线下只是手段而已。

我认为，新零售的一大方向就是找到线下比线上效率更高的事。而目前各家都在尝试的“店仓一体化”，仍处在尝试阶段。

盒马、超级物种，本质是把生鲜超市供应链、餐饮、电商/上门O2O、自建物流、信息系统等既有的模式整合到一起，把仓库和门店、线上和线下整合到一起，但集齐各种模式是否能召唤神龙还是未知数。以店为仓兼顾了仓储，也可以额外产生利润，但反过来把它当成仓则地租太贵，当成店位置、流量又不够好，很难盈利。

不过在强调效率的零售行业，改善总比改变更重要，电商席卷线下的探索，说不定将为“年轻人很少再去”的超市带来一波新风潮。

来源：36氪