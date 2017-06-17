《新华字典》APP究竟值多少钱？

近日，由商务印书馆官方出版、中国社科院语言所修订的《新华字典》APP上线。然而，购买《新华字典》APP需要花费40元，免费版每天只能查2个字的情况引发了争议。有媒体评论认为，《新华字典》自带公益性质，盈利不应该成为其出版的唯一目的。如果因为定价过死的问题，使得该APP与群众拉开距离，无疑是得不偿失。

其实，笔者认为《新华字典》APP价格之争本质上是对这一产品的定位不同。对于广大认为太贵的网民来说，《新华字典》APP是《新华字典》纸质书的延伸。一般来说，即便纸质书价格卖到近百元，电子书的价格也就是个位数。作为一本电子书来说，《新华字典》APP的价格无疑有些贵得离谱。但是《新华字典》APP的推出者却把它当成了一个非传统工具书意义上的工具软件，一个汉字学习和研究软件，那么参照苹果商店中类似的学习APP价格，考虑到《新华字典》的权威性，定价40元也还算公道，不能叫贵。

所以《新华字典》APP究竟值多少钱，首先我们要给其找准定位。从目前上线的《新华字典》APP来看，硬说其是一个如同其他学习软件一样的APP显然有些勉强。其只不过是在原本字典的基础上，增加了一个发音和笔画功能。论附加值，即便是请来了李瑞英来录音，这两样功能的价值也不足以让消费者心甘情愿付费。面对工具书，消费者更看重的是其使用价值，他们很难为锦上添花的气质朗读者买单。

而制作方所说的要加上制作和设计成本的理由就更荒谬了。有的电影制作人号称十年磨一剑，耗资耗时巨大，最后拍出来却是垃圾，一样被消费者骂。消费者消费的是产品，是为其使用价值买单，至于产品制作耗费了多少钱，那是生产者自己需要考虑的事情。如果没有解决好成本控制问题就投放市场，等待其的只能是赔本。

我们不否认，《新华字典》APP的推出是好事，但是这种APP却多少有些不合时宜了。目前的情况是，网络上可供查询汉字、词语、成语的网站和软件一大堆，而且都是免费的，《新华字典》APP主打的功能别人几乎都有。而要说做一个寓教于乐的学习软件吧，市面上也不缺类似的产品，国内的国外的中文的英文的都有，并且涵盖了各个年龄段，《新华字典》只靠自己的IP显然是不足以打动市场的。

所以，虽然《新华字典》出了APP，但是时机上晚了。在各种同类软件早已占据市场的情况下，《新华字典》如果免费，或许还能从市场上撕下一块肉来，慢慢站住脚。但是40元的定价无疑有些过高，倘若连初始的下载安装量都达不到一定规模，那么这一APP必然会慢慢被市场所遗忘，丢入应用商店的冷宫。

而参照《新华字典》纸质版的价格，和其他简单类工具软件APP的定价，笔者认为从市场角度出发，《新华字典》APP 6元的定价可能更为亲民一些，也更容易被学生和家长所接受。至于其将来怎么赚钱，完全可以采取更为市场的手段，通过其他途径实现。

毕竟《新华字典》曾经是据说要拍电影的IP，《新华字典》的名字远比字典本身更值钱，它的品牌影响力远超过使用价值。在这种情况下，商务印书馆还指望用收取40元付费来赚钱，多少有些端着金饭碗要饭的感觉了。从这一点讲，要真能撬动《新华字典》这个大IP的市场价值，APP免费都是值得的。

来源：中国经营网