海越股份复牌后跌停 注入北方石油业绩不被看好

6月16日，停牌超过4个月的海越股份（600387.SH）正式复牌。遗憾的是，携重组消息归来的这家公司并未再现停牌前的放量上涨，全天一字跌停最终收报16.15元/股。

显然，停牌期间大盘的下跌令海越股份难逃补跌命运，而面对海越股份的收购方案，投资者也同样选择了用脚投票。

盘后龙虎榜显示，此次大举卖出海越股份前五位均为游资，位于卖一、卖二席位的分别为中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部、光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部，二者卖出金额均为678.3万元。其中，中投证券无锡清扬路是著名游资席位，近半年间合计上榜次数接近150次。

今年2月，“海航系”旗下海航现代物流与海越股份控股股东等签署《股权转让协议》，拿下海越股份控股权，但在双方交易完成后，上市公司并未立刻复牌。长袖善舞的“海航系”选择继续进行重大资产重组，直至日前才公布重组草案。

据悉，此次海越股份重组标的为北方石油，上市公司拟以发行股份的方式作价10.4亿元收购后者100%股权，由于重组交易方海航云商投资有限公司为海航现代物流的全资子公司，此次重组属关联交易。

值得注意的是，“海航系”在2016年8月才以9.1亿元的价格纳入北方石油80%的股权，现不到一年的时间，“海航系”将北方石油“折价”注入上市公司，实现旗下资产曲线上市，公司表示这主要为了“扩大上市公司主营业务范围，并解决海航物流集团全资子公司与上市公司间存在的同业竞争问题”。

北方石油主要从事石油化工产品仓储物流、石油化工产品贸易及加油站零售业务，其盈利主要通过收取仓储物流服务费，赚取贸易及零售间差价而来。在“海航系”收购北方石油之时，有分析人士称，海航系之所以要收购北方石油，除了获得航空燃油的供应，其还有可能是想获得原油、燃料油和成品油的经营资质和进口权。

从业绩情况来看北方石油表现并不出色。2015年至2016年间，北方石油分别实现营业收入57.87亿元、28.20亿元，实现净利润2576.42万元、2037.01万元，处于下滑状态。公司经营活动产生的现金流量也从2015年的2.31亿元下滑至2016年的-1193.27万元。

北方石油历史业绩不佳，主要由于公司石油化工产品仓储物流业务及石油化工产品贸易业务业绩受限，除了区域市场供需不稳，资金占用也是非常重要的一方面。

数据显示，北方石油向关联方非经营性资金拆出金额较大。截至2015年12月31日、2016年12月31日及2017年3月31日，北方石油账面资金占用分别为2.49亿元、3.05亿元及3亿元，占总资产比例约在20%至30%间。同期，北方石油实际用于业务的运营资金分别为1.21亿元、1.59亿元及1.96亿元，受相关资金占用的影响较为明显。

据了解，北方石油所经营的石油化工产品贸易业务具有单笔金额较大，整体对经营性资金占用较大的特点。资金占用导致营运资金受限在一定程度上会影响北方石油石油化工产品贸易业务的进一步拓展和扩大。

目前，北方石油相关股东也已就违规占用上市公司资金及违规担保做出承诺，现已不存在违规占用北方石油或其子公司资金，不存在北方石油及其子公司违规提供对外担保的情况。

在“原油进口权”、“进口原油使用权”一定程度放开的情况下，北方石油也调整了其产品贸易结构，即缩减燃料油贸易规模，转向MTBE等化工产品的贸易，这种措施也使其业绩在2017年一季度有所回升：实现营业收入14.69亿元，实现归属母公司所有者净利润2018.57万元。

据悉，此次双方交易也签订了对赌条约。北方石油承诺其在2017年、2018年和2019年分别实现净利润6821.73万元、10035.52万元和12648.86万元，较2016年扣非归母净利润1708.5万元上涨较大。

值得注意的是，目前海越股份的经营状况并不乐观。该上市公司主要从事丙烯、异辛烷、甲乙酮等石油化工产品的生产；汽柴油、液化气等石油化工产品的仓储、批发和零售；以及股权投资和物业租赁等。

2012年至2015年间，海越股份扣非后净利润连续为负，亏损金额于2015年达到2.05亿元。2016年公司扣非净利润为-1658.62万元。

此外，根据海越股份交易草案披露，上市公司与北方石油在2016年业绩并表后，其营业收入虽有大幅提高，但是其归属于母公司所有者净利润却由原来的-336.27万元下滑至-8440.71万元。在2017年一季度合并报表后，虽然归属母公司所有者的净利润有所上涨，但涨幅仅为12.4%。

对于2016年并表后净利润的下滑，海越股份解释为“北方石油拥有较多运转良好的石化产品储罐和管道设施等固定资产，该部分固定资产使用年限较长，本次交易中评估增值部分的折旧将会抵减部分上市公司的净利润”。

此次交易还需要经过上市公司股东大会审议、中国证监会核准、经商务部反垄断局批准，一旦北方石油注入成功，未来双方磨合发展程度还需拭目以待。

来源：界面新闻