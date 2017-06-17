老罗：你以为你知道的，其实你仍不知道

老罗是一个善于总结教训的人，从创立锤子手机至今，他无疑是在一路斗胆狂奔，一路小心总结。

在迈过了无数坑后，老罗迎来了最中意的坚果Pro， 也看到了一份不错的成绩单。这几天京东618年中大促晒出的成绩单里（手机销售实时榜单），锤子在品牌销售额、品牌销售量都冲进前四；在单品销量排名中，坚果Pro则名列第五。说锤子是这次大促的一匹黑马，并不为过。

看到这样的成绩，不由得想起一个月前老罗在深圳“坚果相声晚会”上说过的一句话，“我预感到我们后面会越走越顺,会卖疯了。”

不知道，如果锤子未来真的越卖越“疯”，是否还会掉进他自己承认过的那些坑。善于总结的老罗，是否还会记得自己过去五年来经历的这些经验教训。毕竟，这都是血汗换来的。

分享一下老罗自己的“血泪史”，看看他在创业过程中曾经犯过的错，也提醒一下可能会在傲娇中失去方向的锤子。

借用京东上锤粉的一句话：我锤的文化是不会在乎这几个差评的。

“我想分享的话题是创业过程中有哪些坑很容易掉进去，以及从中我们应该得到什么样的启示。”这是老罗在最新一期《得到》中的开场白，作为一个从不矫情的人，老罗回顾并总结了自己过去几年中进过的那些坑，但是他也强调，作为“过来人”，他相信即使你听过了前辈的忠告，并且这些忠告都是正确的，你仍然会掉那个坑。

“只有等到你掉到坑里的时候，你才刻骨铭心地意识到前辈们的忠告是如此的正确，再接下来结合这次掉的经验教训和听过的忠告的消化理解，你以后才会不再掉同样的坑。”

所以，我们今天听了老罗的这些教训，很有可能依然会在创业、职场中走进同样的泥潭，好处在于，做出决定前可以思量一下，“咦，这似乎是老罗曾经讲过的那个坑吧？”

一起看看，曾自以为很擅长营销的老罗，如何被闷了回去……

老罗描述的第一个坑，就是很多在某些方面有突出能力的人，在创业的过程中很容易“过高地估计自己或自己团队所具有的长板”。

每个创业者或者事业有小成者，都会自以为自身（或团队）拥有着别人所不具备的优点。有些时候，这些所谓的优点会在自己内心中被明显“放大”。

老罗创业之初，就笃定创业自己的团队有三大明显优势：

1、第一个是营销能力，很早就有很多营销界的专业人士认为我们的营销团队是一个天才的营销团队；

2、第二个是我们在工业设计、软件图形界面和用户体验方面的优势；

3、第三是我们在人机交互方面的能力具有“很强的天分和才华”。

但是恰恰就是这三个长处，让创业之后的老罗感受到极大的反差。用他的话说，就是“你以为的长板其实没那么强”。

先以营销为例，所谓营销包含了营和销两个方面

在老罗早期认知里，一个人能在网上把一个东西传得全网都是、实现病毒式、低成本甚至无成本式的传播，这就是营销天才。“所以在我创立锤子科技之后，在市场传播、打广告、销售这些方面都认为是手到擒来的事情。”

实际上，老罗认为的长板，是营这个层面，而销呢？他坦言，“后来发现在销售方面无论是我，还是早期的团队，整体上都是一个完全无知的零状态。如果以今天的知识回顾，我们的不足是显而易见的。”

老罗强调，营销首先是对一个产品整个周期进行详细制定和规划，而且到最后要把它毫无偏差或者偏差很小地执行出来，这是一个系统性的工程设计。在这些系统工程方面，当老罗接触了很多成熟、正规企业里的CMO后，发现自己在这方面处在非常业余的状态。

实际上，自带流量的老罗一创业便吸引了很多“罗粉”，并在后期将这些“罗粉”逐步转化为了“锤粉”。而罗粉之间的传播能力毕竟有限，“锤粉”不代表大众消费市场，这也造成锤子手机在过去几年叫好不叫座，或者产品销售不旺的状况。

他坦言，“在创意方面、在制造话题和传播性的这些黏性方面，我有一些天分，占了这方面的便宜，所以很容易走进公众视野，成为一个令人瞩目的现象级的东西。”当真正了解到成熟企业优秀的Marketing运作方法后，直到现在老罗都承认自己的团队称不上很成熟和稳健。

即便你在很多方面真的很牛，也不一定能做成想做的事儿

老罗描述的第二个坑，是发现即便长板确实强，但对自己的成功所占比例依然有限。

“通过我们过去这几年的实践，我发现即使是在早期自认为业界无敌的某些领域，仍然会存在严重的误判。”

老罗说的误判，就是他们创业团队最为得意的手机图形界面。包括软件的图形界面以及软件交互设计、用户体验等方面，还有最为自豪的工业设计。

“以这两个为例，我们在国内专业的软件交互设计群体，在专业的产品经理圈子里，已经受到普遍的认可，也得过不少专业性比较强的奖项，我们的工业设计从第一代产品就得到了汉诺威工业设计论坛IF金奖，后续的几款产品在全世界范围内也拿了几乎所有颇具影响力的国际性奖项。”

老罗和团队在创业的初期，在UI、UX和工业设计这两方面是自认为相当优秀的，而且这种自我认知也没有太大偏差。但是之后几年的实践证明，即便团队在这两方面的自我认知没有问题，但是对成就一个成熟、成功的商业化产品，竟然并没有太多决定性的意义。

用老罗自己反省的一句话就是：它对成就一个成功的商业产品可能有20%到30%的重要性。

这句话，是有血的教训的。老罗和团队在创业初期误以为自己所具备的这些出色能力，对成就一个优秀的产品有70%到80%的重要性。因此后续实践过程与早期对自身能力以及这些能力可能产生的产品效应的判断，出现了严重的反差。

老罗举了一个简单的例子，比如说在销售柜台，促销员面对一位对锤子手机产生兴趣的顾客时，会详细解释这款的手机操作系统具备如何的易用性和优势，但是对于以为临时看上几分钟手机的顾客来讲，却没有产生什么效果。“反倒是这个手机如果有一些非常不一样的、非常科幻活着黑科技般的感觉，会更容易打动顾客。”

可以说，工业设计是一个更为复杂的问题，虽然老罗团队用大量的、权威的、专业性的奖项证明了其在这方面的优秀和能力，但是作为一个大众消费电子产品企业，它同时需要一个成熟的产品团队，能够平衡好工业设计方面的差异性，与普通公众的接受度之间产生的矛盾或偏差。

老罗指出，“一个企业如果一味迎合大众口味,就会沦为一个成功的巨头的产品的抄袭者，不利于整个行业和自身的发展；如果一个影响力有限的团队尝试去强势引导公众的审美趣味和方向，则容易沦为一个小众的产品。”这句普普通通的话里，不知道包含着罗永浩多少痛定思痛。

以苹果公司为例，乔布斯在自家车库里创立的这家小众电脑品牌，因其独特优异的工业设计逐步被权威专业机构认可，但是限于综合能力的欠缺，苹果电脑产品在商业化方面一直没有得到用户广泛的认可，早期的Apple Macintosh、iMac和ibook都是如此。

随着后期苹果公司综合能力的提升，包括ipod、iPhone和iPad被全球的消费大众接受之后，它在工业设计方面的标新立异和绝对的优势在才开始引导大众的审美趣味和方向。

老罗分析了这些看似大家耳熟能详的话题，得出的结论是“创业初期仅靠优秀的工业设计能力并不足以支持一个商业化产品取得成功”。他认为成就商业化产品成功的背后是一个综合性的、系统性的能力，工业设计能力只是组成这种能力的一部分，而不是它的全部或最重要的因素。

“但是你在创业初期，有可能误以为自己这些优秀的能力是成就未来事业的最关键因素，甚至是全部因素，这就会在实践中带来重大的偏差。”老罗所说的这个坑，也是很多创业者曾经提过，那种实践途中开始怀疑自己的“难以名状的痛苦”。

当然，这些分享仅仅是老罗总结的很多个坑中的一部分。他作为“过来人”，对所有创业者的忠告是，每一个敢于走出创业这一步的人，一定是因为有其自信的优势、长处和能力，而这个能力展现给投资人和早期创业团队成员的时候，也会得到他们的认可，进而转化称为创业行为本身。“这就使得你对自身优势可能存在过高的估计，从人性的角度这是最容易犯的错误。”

或许，这就是创业者最原始的误区或者第一个坑。如今看到终于意气风发的老罗，开始享受到坚果pro带来的成果，也希望善于总结经验的他不要迷失自己。毕竟要打的仗还有很多，千万别在新的长征途中再次产生误判。

来源：经理人分享