中青宝投资坎坷 募股难起成效

曾站在游戏风口意气风发的中青宝（300052），数年后将高溢价购入的上海美峰股权黯然处理一事，不经意间将投资者的视线引到了其募投项目上。

记者梳理中青宝历年来公开信息，该公司无论是最初的募投项目还是超募项目，或者变更项目，都进展不顺，要么进度缓慢要么效果不佳，投资经历颇为坎坷。

中青宝在2010年2月11日登陆创业板，作为少有的游戏标的，中青宝上市之时受到市场高度关注。2013年曾经为A股市场著名妖股。



中青宝上市以来日K线

根据中青宝的《招股说明书》，IPO募投有三个项目，其一网络游戏新产品开发项目，计划投资20851万元，这当中就是上述的四款游戏《盟军》、《三国游侠》、《新宋演义》、《寻梦园》，每款游戏拟投入4639万-5696万元不等；其二为网络游戏研发技术平台项目，拟投入2600万元；其三为苏州研发中心建设项目，拟投入11500万元。按照中青宝《招股说明书》的说法，这四款游戏以及研发技术平台已经进入了实质性的研发阶段，也已经取得了建设苏州研发中心的土地使用权，从当时的描述来看，这一系列的IPO项目已然是如水到渠成。

但实际情况却并非如此。

按照中青宝《招股说明书》中对四款游戏的判断，《盟军》开发时间起点为2008年10月，开发周期为25个月，完成时间即2010年11月30日；《三国游侠》和《新宋演义》开发时间起点均为2009年5月，开发周期均是24个月，完成时间即2011年5月31日；《寻梦园》开发时间起点为2009年1月，开发周期为18个月，完成时间即2010年6月30日。另外网络游戏研发技术平台项目和苏州研发中心建设项目的计划完成时限为2010年12月31日和2011年1月31日。

但在2012年年报中，《盟军》、《三国游侠》、《新宋演义》、《寻梦园》的预计可使用状态日期已然分别变更成了2013年8月31日、2013年5月31日、2013年6月30日、2013年6月30日。另外两个网络游戏研发技术平台项目和苏州研发中心建设项目的完成时间也有所变动，分别后延到了2012年12月31日和2014年12月31日。

到了2013年年底，中青宝将原来初始的募投项目投资额度做了部分变更，但上述6个项目仍然保留，只不过《盟军》的预计可使用状态日期再往后拨到2014年4月30日，《三国游侠》、《新宋演义》、《寻梦园》也分别往后延数月不等。网络游戏研发技术平台项目的进度倒是超过了100%。

在中青宝2014年年报中可以看到，《盟军》的投资进度达到112.13%，而这个在开发了67个月，也就是接近5年的时间后完成。另外的《三国游侠》、《新宋演义》、《寻梦园》仍然在慢熬中，进度条始终难以前进，直到2016年年报里这种情况也没有变化。另一个苏州研发中心建设项目，其投入金额早已在2015年里调整为了0。

中青宝的“拖沓”习惯，甚至也感染到了其非IPO募投项目。

据中青宝的公开信息，在2010年3月31日，中青宝推出了一份超募资金使用计划，即计划用8000万元进行围绕以游戏产品推广位目的的营运投入，主要包括网络等渠道的推广或广告投入、组建地推及相关推广的投入、与游戏相关的运营运维的必要设备软件及人员等的投入。对于这个计划，中青宝拟定的达到预定完成时限是2011年12月31日，但实际上，到了2011年12月31日时，这个项目的进度却仅为51.22%。该项目拖到了2012年内达成。另一个中青聚宝项目，最开始预计完成时间为2012年4月20日，但在2012年年底的进度却只有68.24%，且2012年年报中该项目的时限后延到了2013年4月20日，最终在2014年年底时，才差不多得以完成。

如果说募投项目太过于早期，后续变更的资金投向按理应该更“靠谱”一些，但据公开信息上海美峰在收购前期表现不错，但后期就一路红灯，最终于今年中青宝计划剥离给前海宝德。另一个收购是苏摩科技51%的股权，同样是在2013年变更了募投所做，其转让方在当时同样做了未来数年的业绩承诺，即2013、2014、2015年度净利润不低于2450万元、4000万元、5200万元。从后续的一系列公开信息来看，苏摩科技2014年实现639.46万元净利润，完成度15.98%；2015年1103.04万元，同样没有达到预期。

来源：界面新闻