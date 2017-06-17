金科发布小目标 2020冲刺2000亿

6月14日，金科地产集团股份有限公司（000656.SZ，以下简称“金科股份”）发布的一份《发展战略规划纲要》在行业内引起了轩然大波。

记者注意到，在该《发展战略规划纲要》中，金科股份制定的目标是，在2017年～2020年期间，公司计划各年度力争实现签约销售金额分别约500亿元、800亿元、1100亿元、1500亿元，并力争向2020年冲击2000亿元目标奋斗，并且透漏出的实现目标的路径是合作并购。

同时，金科股份发布的《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》表明，拟发行的80亿公司债所募集资金将用于未来可能的收购兼并项目等用途。

业内人士分析认为，2017年，金科股份或将成为并购大军一员。

董事会全票通过2000亿目标

5月24日，金科股份换届选举产生第十届董事会后，第一个大动作便是对外界发布了《发展战略规划纲要》，该份战略规划提出了金科股份在2017至2020年期间，力争实现签约销售金额分别约500亿元、800亿元、1100亿元、1500亿元，并力争在2020年冲击2000亿元的目标。

而在3个月前，金科股份在披露的年报中制定的2017年目标是，全年预计实现签约销售金额约430亿元（含非地产板块）。显然，这一目标，与金科年报中制定的目标有较大的提升。

而事实上，回顾金科股份近几年的发展，其销售金额呈现出小幅度稳定增长的态势，2011年~2015年，金科股份实现销售金额约分别为145亿元、175亿元、225亿元、230亿元、238亿元，销售同比增长率分别为20%、29%、2%、4%、26%。

直到2016年，金科似乎在提速发展，全年实现销售金额约341亿元，销售同比增长约43%，突破历史最高水平。

而这一速度与标杆房企相比，差距也依然很大。克而瑞研究中心的《2016年中国房地产企业销售TOP200》排行榜显示，2016年，TOP前10的标杆房企销售金额较2015年平均增长75.90%，增长最高的高达120.83%。

而此次金科股份要完成制定的战略规划目标任务，就要实现跨越式发展，如果以2016年341亿元的销售金额计算，金科股份要完成上述目标任务，则需在2017年至2020年期间的销售同比增长率分别为达到46.63%、60%、37.5%及36.36%。若在2020年完成2000亿元的目标任务，则要比2016年341亿的销售增长近5倍。

金科股份表示，之所以发布《发展战略规划纲要》，是因为新一届董事会为更好推进公司发展，结合公司现阶段实际情况，全面优化和梳理了公司的发展战略和目标，为保证重大信息披露的公平性，公平对待所有投资者，确保上市公司信息披露合规性。

业内不少声音认为，金科定下如此激进的目标，与融创入股金科，同时安排人员入驻其董事会有一定的关系。在金科的董事会中，加入了融创的基因，而被外界成为“并购之王”的融创，发展比较激进，一直擅长收并购。

2016年9月，金科股份为募集资金进行非公开发行股票时，融创中国通过其子公司天津聚金认购金科非公开发行股票9.07亿股，约占金科已发行股份总额的16.96%，成为金科第二大股东。

此后，孙宏斌控制的融创中国在二级市场不断增持金科股票，双方在股权争夺上非常激烈。

实际上，从融创入股的2016年开始，金科在发展提速方面就已有所行动，据金科2016年年报介绍，其于报告期内在土地项目中投资约208亿元，共计获取34宗土地，土地储备增至约1850万平方米。

而另外一个背景是，5月24日，金科股份董事会成功换届，经历了和融创的股权大战之后，在董事会9席董事中，金科控股占7席，继续主导董事会；而融创方谋求3席董事的愿望落空，继续获得2席，黄红云继续紧握金科股份的实际控股权。

而这份战略的全票通过，似乎为股权之争暂时画上句号，至少目前来看，双方在金科未来的发展战略上，已达成一致，契合度也在增强。

金科股份相关负责人表示，对于上述《发展战略规划纲要》，董事会均是全票通过，融创也认同了金科三年2000亿元的发展大目标。

内生式增长与外延式增长并重

定下千亿目标任务，金科股份透露出的实现路径是合作并购。

金科股份表示，在发展模式上，将从过往的“侧重于内生式增长”向“内生式增长与外延式增长并重”的发展方式转变。

同时，金科股份指出，过去，公司更多是采取内生式拿地开发模式。在聚焦城市群的区域布局目标下，公司会继续加大招拍挂参与力度，并积极开展一二级联动开发，介入旧城改造、棚户区改造，保持稳健的内生式发展。未来，公司还将采取更开放、更多元的合作模式实现规模的快速提升，并将合作拓展机制常态化。

对于合作模式，金科股份也做了阐述，在核心一二线城市，以公司层级的股权收购，项目层级的参股合作、联合拿地等方式积极获取项目，加速城市进入或加大公司在城市的市场占有率。

在中心城市，通过收并购、合资合作等方式扩大项目获取的数量和渠道。对未进入的区域，还可通过与当地龙头企业建立战略联盟的方式，建立进入区域市场的通道；在优质的三四线城市积极参与招拍挂，并利用公司在产品、开发、销售和资金上的专业优势，通过收并购、合资合作、小股操盘、管理输出等多种方式建立与土地方、资本方的合作机制。

而在金科《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》显示，其拟非公开发行公司债券，发行规模不超过80亿元（含80亿元），该公司债券所募集资金在扣除发行费用后，拟用于包括但不限于归还金融机构借款、补充流动资金、项目建设以及未来可能的收购兼并项目等用途。

有业内人士据此认为，收购兼并项目已成为金科股份以后融资的重要出发点之一，2017年，金科股份也或许成为并购大军一员。

确定加重收并购的新土储计划之后，金科股份表示，其将大力发展以重庆为核心的成渝城市群、以郑州为核心的中原城市群和以武汉为核心的长江中游城市群；重点发展以上海为核心的长三角城市群、以广深为核心的粤港澳大湾区城市群和以北京为核心的京津冀城市群；同时积极发展山东半岛城市群、北部湾城市群等。

就相关具体问题，本报记者联系到金科股份相关负责人，对方表示，一切以公告为准。

来源：中国青年报