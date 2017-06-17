董事长连续三年更换 中昌数据坎坷转型

2017年6月6日，中昌大数据股份有限公司(600242.SH，以下简称“中昌数据”)完成了董事会换届，中国联通上海分公司原党委书记、总经理蔡全根出任董事长，这是三年来中昌数据第三次更换董事长。

记者了解到，2017年6月中昌数据已经置出所有海运资产，彻底转型大数据企业。6月2日中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)向中昌数据出具《关于中昌大数据股份有限公司发行股份购买资产申请的反馈意见》(以下简称“《反馈意见》”)，《反馈意见》显示，中昌数据拟以10.05亿元收购上海云克网络科技有限公司(以下简称“云克科技”)100%股权。这是中昌数据在2016年完成收购北京博雅立方科技有限公司(以下简称“博雅立方”)后，再次收购大数据企业。

业务转型三年三换董事长

对于董事长变更，中昌数据证券部工作人员对记者解释道：“公司高管变动主要是公司业务转型的需要，公司从2015年开始转型，原来的干散货运输业务、疏浚业务已经陆陆续续地剥离出去。公司目前已转型为大数据营销业务为主。新任董事长蔡全根拥有近40年的通信行业从业经历，对互联网、大数据、物联网等产业有深刻的研究和见解，对公司未来的发展会起到积极影响。”

查询中昌数据的证券代码不难发现，600242这个代码自2000年12月启用以来，已经使用过9个名字。从最早的华龙集团到中昌海运，再到现在的中昌数据，随着名称的更改，企业的业务以及人事构成也在发生着变化。2000年12月广东华龙集团股份有限公司(以下简称“华龙集团”“ST华龙”)在上海证券交易所A股上市。该公司于1993年2月由阳江市长发实业公司、阳江市金岛实业开发公司和阳江市龙江冷冻厂三家企业共同发起设立，周建民出任法人代表，公司主营业务为海洋养殖。

上市后，由于连续三年亏损，2007年被暂停上市。为恢复上市，ST华龙2007引进上海三盛宏业全资子公司上海兴铭公司进行重组。在股改阶段，上海兴铭将其持有的普陀海运有限公司70%股权捐赠给公司。至此，公司从海洋养殖转型为干散货水上运输业，三盛宏业董事长陈建铭成为ST华龙实际控制人。随后，2010年ST华龙实现重大资产重组，向上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司和陈立军发行股票，收购舟山中昌海运股份有限公司100%的股权。自此，ST华龙更名为中昌海运股份有限公司。此时，上海三盛宏业投资集团成为中昌海运的控股股东，华龙集团法人周建民进入三盛宏业高层。

中昌海运实现借壳上市后，航运市场急转直下。受此影响，中昌海运连续出现亏损，2013年每股亏损0.30元;2014年扩大到每股亏损1.21元。公司因为两年亏损，也披星戴帽，公司简称变成了“*ST中昌”，面临退市的窘境。自此中昌数据开启转型之路，公司董事长也如走马灯似的更换。2014年11月，有着多年海运经验的董事长徐浩辞职，陈胜杰接任。然而，陈胜杰担任董事长不到一年就以个人原因辞职。随后，2015年9月，在三盛宏业任职多年的黄启灶接任公司董事长。此时，中昌海运再次准备转型。2016年6月，公司以8.7亿元收购博雅立方100%股权，实现了向大数据领域的转型。中昌海运则更名为中昌大数据股份有限公司。

在频繁更换董事长的背后，中昌数据已经将原有的海运业务全部置出。2016年11月24日，中昌数据以现金交易的方式将其持有的中昌航道55%的股权转让给上海中昌航道工程公司;公司全资子公司舟山中昌以现金交易的方式将其持有的阳西中昌100%股权转让给普陀中昌海运有限公司。据了解，三盛宏业有着浓厚的舟山基因，公司董事长陈建铭就是从舟山出去的。普陀中昌海运有限公司法人代表郭跃权今年4月刚刚辞去中昌数据董事会董事一职。本次交易完成后，中昌数据完全剥离航运产业。2017年5月31日中昌数据发布公告，公司拟将持有的全资子公司舟山铭邦贸易100%股权、全资孙公司嵊泗中昌海运100%股权和舟山中昌船员管理100%股权转让给上海中昌航道工程公司。而上海中昌巷道工程公司的法人代表正是中昌数据的上一任董事长黄启灶，目前为中昌数据董事。通过本次转让，中昌数据不再经营传统干散货运输业务。这也让中昌数据完成了从海运企业向互联网大数据企业的彻底转型。

接连收购博雅、云克

“我们将企业由‘中昌海运’更名为‘中昌数据’，是希望在大数据领域有一个全面的较为深入的布局。博雅立方无论是从体量和规模上都不足以完全支撑起我们预设的公司的未来发展。博雅立方和云克科技都属于大数据的应用层，精准营销这个领域。博雅立方的优势和关注点更多的是在国内媒体PC端，云克科技则既有PC端又有移动端，既有国内业务又有国外业务，这对中昌数据的数字营销板块是一个很好的完善和补充，能够实现全球化的数字营销。”中昌数据证券部工作人员告诉记者。

记者了解到，数字营销行业属于媒体行业中的新兴行业。近年来，数字营销以其精确度高和互动性强以及成本相对较低等特性正受到广告主越来越多的重视。“当前大数据发展仍处于早期阶段，应用大数据营销仍是少数大企业才能实施的活动，总体来看，大数据已经成为营销的‘利器’。”浙江省经济信息中心信息化研究处经济研究员杜伟杰说，“在企业营销中，虽然数据不是万能的，但离开数据却是万万不能的，未来大数据在营销应用上仍有较大发展空间，大数据驱动精准营销未来可期。”根据艾瑞咨询《2016年中国移动营销行业研究报告》，预计移动营销市场未来将连续保持相对可观的增长速度，至2018年规模将超过3000亿元。数字营销行业市场容量巨大。

近几年来，不乏一些上市公司收购互联网数字营销企业的案例。2015年12月主营功

能糖业务的龙力生物(002604.SZ)以5.8亿元收购快云科技100%股权。据了解，快云科技主要从事精准投放数字营销及移动APP推广营销两类数字营销服务。2016年快云科技实现扣非后净利润5200万元，超额完成收购时的利润承诺。2016年9月，普邦园林(002663.SZ)合计作价9.58亿元收购移动数字营销解决方案提供商博睿赛思100%股权。普邦园林承诺2017年博睿赛思将实现利润6700万元。

在谈到为何选择收购云克科技时，中昌数据方面表示，收购云克科技是考虑到云克科技具备的的全案能力，优质的客户资源及综合渠道优势以及核心团队丰富的行业经验。记者了解到，作为云克科技的法人代表，利群南同时掌管着樟树市云克投资管理中心(有限合伙)。在中昌数据收购云克科技前，樟树市云克投资管理中心持有云克科技99.99%的股权。

而记者发现，中昌数据收购的上一家大数据公司博雅立方背后也有来自樟树市的投资公司。博雅立方创始人田传钊和裴向宇的名下掌管着樟树市智友投资管理中心(有限合伙)、樟树市融信投资管理中心(有限合伙)等。

另外，记者注意到，云克科技自2016年开始拓展海外精准营销服务，该业务贡献营业收入占比由2015年的0.07%上升至2016年的58.61%。但是，除个别客户外，云克科技前五大客户这两年的变动较大。

对此，浙商证券股份有限公司认为，云克科技2015年度、2016年度前五大客户差异情况主要系新增主要客户收入超越原有客户，取代原有客户地位的结果及2016年新增海外精准营销服务所致。云克科技优质客户具有较好的稳定性及黏度，其业务具备稳定性和持续性。“2016年，云克科技前五大客户中有三家客户服务类型主要系海外精准营销服务，分别为Dreambox Limited、踏浪者国际有限公司、Sentral Mobi Limited。随着云克科技业务发展，客户集中度将进一步降低，对未来业绩快速增长的影响较小。” 中昌数据证券部工作人员说。

在博雅立方的带动下，中昌数据全年实现净利润0.34亿元，较上年同期增长89.29%。2017年一季度，中昌数据实现净利润0.24亿元，较上年同期增长446.75%。“对一个上市公司而言肯定是要做大做强， 2016年企业完成了对博雅的收购，全面进军大数据市场。博雅只是我们进军大数据的第一步，目前来看，这个领域相对来说是比较有利润的。后续我们可能还会围绕大数据领域包括物联网、云计算等更深的层面进行产业布局。” 中昌数据证券部工作人员说。

来源：中国经营网