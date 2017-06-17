融创“臻生活”助力英苗助学

虽然这里山穷、路窄、物资少，但这里有美景、纯真的娃、美丽的心灵、热情的乡亲，远比城市里多了很多人情味。”6月12日，贵州以一场大雨送别了融创中国(01918.HK)2017年“我心公益·英苗助学”的部分志愿者。临走前，来自杭州的融创业主马洪前对这里充满不舍。

“我心公益·英苗助学”是融创中国发动业主和员工开展的公益行动，自2015年至今，持续帮扶贫困山区儿童的学习和成长。2017年，融创义工三度走进贵州，再次为山区儿童送去图书和教具，还给他们带去诗歌和欢乐。

14年来，融创始终坚持高端精品与区域聚焦战略，同时也重视臻生活价值服务建设与社区文化建设，重视公益与企业社会责任。在这一理念指引下，持续开展“我心公益”品牌活动，并纳入臻生活价值服务体系中。

直击痛点打造高端精品

高端精品，是融创一直以来坚持的产品战略。

为了更好地了解客户需要，融创从集团到区域公司，联动开发、研发、工程、营销、客服、物业等多个部门，从上到下深入一线对十几万组高端客群进行面谈摸底，研究这些客群居住在高端住宅中的生活需要和生活痛点。

期间，针对“住不进去的豪宅、循规蹈矩的物业、敲不开门的邻居、用不上的智能、谁都能用的VIP”五大痛点，融创系统地优化了产品和服务指标，形成一整套问题解决方案，提炼出融创14年高端精品战略的精髓——“臻生活”高端生活价值体系，旨在打造一个覆盖全产品周期以及全生活周期的服务体系。

通过多年在一线城市的打磨，融创现已形成以“壹号院系”“桃花源系”“府系”为代表的高端产品体系，以及“臻生活”高端价值服务体系，涵盖产品定位、品质营造、业主共建、社区文化、服务体系、专属定制等多个方面。

有了好产品，需要有好服务来提升品质人居的高度。为此，融创打造了健走未来、我心公益、果壳计划、邻里计划四大集团品牌活动。通过全程的贴心服务，融创臻生活倡导和睦的社区氛围、友爱的邻里关系，倡导对老人的关照、对儿童成长的规划，持续增进人与人之间的交流与关爱。

2015年，融创首次开展了“我心公益·英苗助学”计划，组织30多名志愿者进山，为贵州省芳武小学带去大量书籍和体育用品等支教物资，建立起“英苗书屋”。第二年，融创又把芳武小学的8位孩子带出深山，进行“英苗成长记”北京行，组织孩子参观故宫、天安门、北京大学等，看看外面的世界，经历不一样的成长。

为保持公益持续性，融创无锡业主邓华还与芳武村困境儿童建立了“一对一”的帮扶，随时关注他的成长和发展。在重庆管理着一家公益组织的融创重庆业主冉维，正在筹划进一步深入参与融创的“我心公益·英苗助学”计划，为融创的公益行动提供了诸多建设性意见。

据统计，融创已有22534名爱心业主为山区儿童捐书近千册、送去爱的诗歌200多首，融创帮扶对象也从一所贵州省的芳武小学，拓展到甘肃、贵州两省七所小学，从32个山娃娃拓展到437个贫困学生。

践行公益丰富企业文化内涵

作为中国高端精品生活的创领者，几年来，融创中国一直坚持“健走未来”和“我心公益”两大品牌活动，意在让融创臻生活价值体系所倡导的健康、阳光、愉悦和睦邻的核心价值观深入人心。2017年，融创还首次将“健走未来”注入公益元素，实现与“我心公益”的整合。

据了解，今年4、5月份，融创中国成功举办“健走未来为爱奔跑”活动，通过“六城同跑”“十三城爱心跑”，全国融创业主共同达成了“万人亿步”，为芳武小学等六所山区小学捐建六座“英苗书屋”的公益目标。“健走未来”不仅成为融创业主健康生活的乐趣所在，更被注入了崭新的社会意义。

除了芳武小学，融创在贵州和甘肃两地将新增六所小学作为助学基地。6月上旬，融创中国正式启动“我心公益为爱助学”活动，把爱心诗歌的音频、电脑、投影仪和大量书籍、教具一起带到这些小学，与山区儿童共同聆听诗意、快乐阅读，感受来自大山之外的情感关爱和心灵鼓励。

通过“健走未来”和“我心公益”两大活动，融创中国丰富了企业文化内涵，也将健康、幸福的生活理念传递给了融创业主以及社会公众，吸引了更多的消费者对融创中国打造的高端精品及臻生活价值服务体系持续关注和认同，赢得了市场，企业得到快速发展。

融创中国公告显示，2016年，融创中国的销售业绩超过了1500亿元，同比增长121%，综合实力排名行业第七。截至2017年5月底，公司实现合约销售金额人民币833.3亿元，同比增长81%，合约销售面积约455.7万平方米，合约销售均价约人民币18700元/平方米。

业内人士认为，业绩飘红背后是融创对于产品和服务的苛求。其中，臻生活服务体系持续贯穿项目和产品的前端、中端和后端，从而实现全产品周期和全生活周期的高水准服务。融创的高销售额、高单价，实际上是缘于产品与服务体系的有力支撑。

截至2017年3月25日，融创总土地储备量为7912万平方米。2016年，融创成功开拓了广州、深圳等一二线核心城市，逐渐形成了北京、华北、上海、西南、东南、广深、华中和海南八大区域，40余座一线、环一线和核心城市的全国布局。

融创表示，2017年，将继续在打造精品和践行公益的道路上砥砺前行。

来源：中国经营网