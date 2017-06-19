和老板协商不得要领？ 教你如何优雅说“NO”

在日常生活中，你总会遇到“如何与他人协商”的问题，也许是和他人探讨晚饭吃什么，或者是如何“攻克”上司要求升职加薪。但是，该如何沟通以达到自己的目标呢？最适合沟通的最佳情况是什么样的？你知道有效沟通的必备要素吗？

在这篇文章中，我们将来讨论协商成功的必备因素。学会以下这几点，你就可以在协商中“优雅”地说不，并不会被旁人讨厌。

协商的基础要素

协商是一个双方相互交流、相互妥协直至大家都满意的过程。

有人认为协商是一场势在必赢的游戏，他们会使用“硬”策略，只让一方满意而归，而另一方却没有选择权，只能同意最终结果。但双方的关系会就此彻底冷淡下去。“失利”方会觉得自己被利用了，异常愤怒。并且，“失利”方并不是心甘情愿地说出“好”，那么也不大可能迅速、积极地去完成任务。

而与“硬”策略相反的是——顺应。有一方会放低身段，降低目标并同意另一方的要求。这样的“软”策略是为了保持双方友好的关系。但结果是，他们没有得到想要的结果，也失去了对协商局面的掌控。

其实，致力于双赢的协商才是最好的。这通常被称为，合作的、融合的，或者说有原则的协商方式。而其中的技巧是——对双方的需求表现出最大程度的关心。

在基于哈佛协商项目研究而写成的书籍——《Getting to Yes》中，作者Roger Fisher 和 William Ury归纳了有原则协商的4大元素：

1. 对事不对人

2. 关注于利益，而非职位

3. 在做出决定之前，创造出一系列可能性

4. 制定主观标准

果断与协商

如果想要做有原则的协商，你必须要果断。不要认为协商一定意味着放弃一些东西，相反，如果你表现得很果断的话，反而会得到更多。

当你的老板让你帮助另一个委员会工作时，你发现自己并没有足够的时间。这时，你并不用说“好”或是“不好”。反而可以把这作为一次你和老板协商的机会。

这个新的委员会可以带来职业发展机遇吗？如果是的话，那么你就需要牺牲另一个工作计划，或者你可以和老板协商，要求一个助理来分担工作。而这样的任务甚至可以重新定义你在职场里扮演的角色。

当对任务说“不”

然而，有时候对老板分给你的任务，你只能说“不”。以下是你在说“不”之前，需要问自己的一些问题：

我到底有没有时间做？这个任务紧急吗？重要吗？我是做这个任务的最佳人选吗？有人适合做这个任务吗？这个任务和我的职业目标相符吗？

如果所有的回答都是“不”的话，那么你最好还是拒绝这个任务。

倘若仅仅因为你不想做任务，觉得很难做，很费时，就拒绝任务，这其实是一种不敬业的表现。

如何不拒绝人，却拒绝任务

当你决定好要拒绝任务时，也要想好如何不明摆着拒绝提出要求的那个人。你需要详细解释你的情况，让别人知道你只是拒绝这一项任务。这样，别人也不会认为你很难相处。

想要不拒绝人的话，也要先问问自己以下的问题：

他为什么提出需求？有哪些可操作空间？ 如何决定优先级？这个人还有什么需求？能不能找到另一种解决途径？能不能尝试寻找其他分配时间和资源的方法？我可以帮助这个人吗？可以确定出更大的目标吗？可以找到共同利益吗？

在这样的协商过程中，双方必须要保证高信任度和良好的交流。对他人的不信任一定会影响协作，而且大家也不愿意相信很防备他人的人。

而当大家相互信任时，每个人都可以准确地表达自己的需求，这也有助于大家一起找到可行的办法。

如何只拒绝任务，而不拒绝提出任务的人？以下为一些实际情况中的案例。

“很抱歉，我这周不能做这个分析。我可以在下周二帮你做吗？”

“我很抱歉，我并不能定期做这个分析任务，因为Alex想让先做一些发展业务。但我知道Jane很擅长Excel，可以让我提取出数据后让Jane帮忙看看吗？”

“我可以做这个分析，但我想知道你想要什么样的数据结果。如果想要广告活动的转换价格数据的话，营销部门发布的报告中有列举这样的数据吗？”

来源：界面网