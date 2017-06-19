诺诺镑客喜获“2017风控能力先锋机构”大奖

6月15日，由人民日报社主管主办的《国际金融报》举办的“2017国际先锋理财机构高峰论坛暨颁奖典礼”在上海隆重举行，峰会嘉宾阵容强大，交通银行首席经济学家连平等业内大佬悉数出席。据了解，“2017国际先锋理财机构评选”是《国际金融报》倾力打造的顶级专业评选，旨在把握理财机构业务发展的最新前沿趋势，结合行业自身特点充分挖掘金融机构生态圈的价值创造与创新能力，表彰在风险实施和管理领域内表现卓越的机构。

凭借着风控技术方面的杰出表现，在经过网络投票和专家评委团的层层筛选后，NONOBANK（诺诺镑客）一举斩获“2017风控能力先锋机构”大奖，同时获奖的还有平安普惠金融业务群、陆金所等机构，控股公司麦子金服董事长兼CEO黄大容亦获得“2017行业先锋领袖”大奖。进入2017年，在互金风险专项整治工作展开的背景下，风控被提到了极其重要的位置，获此风控大奖，表明业内对NONOBANK专业度、风险管理能力的充分肯定。

有着8年运营历史的NONOBANK（诺诺镑客），经历了从传统风控模式到大数据风控变迁，依托于平台稳健的风控能力和多年线下风控的经验，结合先进的科技技术，创新性的打造出闻名业界的“水滴”风控体系。通过这个全方位、立体化的风险管理体系，NONOBANK将风控下沉到贷前、贷中、贷后各个环节，推动传统的、低效率的风控模式进化到高效、便捷的智能风控时代。

智能审核+人工审核在有效的进行反欺诈识别的同时，声纹、脸纹等技术的使用极大的提升了风控效率；在大数据基础上发展而来的信用评估体系，通过描绘出用户的精准画像，对借贷风险进行全面的分析和控制；

NONOBANK（诺诺镑客）始终认为，风控不仅是企业发展基石，更是核心竞争力。平台要想长远发展，就必须遵循金融的基本规律，即金融的核心是风险管理和控制，互联网金融的便捷和体验必须是建立在风控安全的基础之上。因此风控在平台的发展过程中，始终被置于最核心的位置。相比目前许多企业重规模轻风控的发展思路，NONOBANK谨慎的经营理念，无疑是行业的一股清流。

未来，NONOBANK（诺诺镑客）将继续专注于以技术推动金融，提升风险管控能力，不断完善风控团队和风控体系，发挥专长，为用户的资金安全保驾护航，并推动行业风控能力的进步。

来源：中华网投资