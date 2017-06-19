“618猫狗大战”之后究竟谁受伤害？

京东和天猫的大促从“双十一”打到“618”，广大消费者希望在获得廉价商品，并享受迅捷的物流体验之外，还能看到双方能够营造服务品质提升的竞争环境。而对于必须“二选一”的商家来说，在天猫和京东之间做出选择，根本没顾及商家的生存利益。

上半年的电商大促618眼看就要“落下帷幕”。阿里和京东两大电商却早已互掐起来。不仅双方大打“口水仗”、“价格战”，而且还要求商家进行“二选一”站队，这让依赖于电商平台的商家们叫苦不迭，疾呼“猫狗大战，影响的是背后千千万万商户，希望阿里和京东双方都能够理性应对纷争”。

早在6月1日，天猫率先向京东开战。天猫电器城总经理印井在在当天的微博上称，连续3天，天猫电器贵就赔，只要用户在天猫电器城购买的家电比京东贵，他就以首席补差官的身份将差价补给消费者。由此主动挑起618期间3C家电类目的价格战。

面对天猫方面的“降价挑衅”京东的表现也毫不示弱，在6月8日京东给出的官方数据显示，其在家电品类中，国产空调的下单金额同比增长超过400%，国产平板电视下单金额同比增长超过185%，销售额增长势头迅猛。

事情还没完，6月14日，电商媒体《天下网商》通过其官方公众号发布了一则题为《京东逼商家给消费者涨价，神舟电脑举报京东“恶意扰乱市场价格”》的短报道，文章援引业内人士的消息，因天猫618优惠“力度过大”，不堪重压的京东强行要求数码手机商家上调天猫旗舰店价格。

随即，京东与神舟电脑方面对该消息均表示否认，其中京东电脑办公事业部发出严正声明，对阿里巴巴旗下媒体《天下网商》捏造炮制虚假新闻的行为表示愤慨，并且已经向国家网信办等相关部门进行了实名举报。神舟电脑方面也通过官方微博表示该篇报道严重失实，称京东从未要求神舟电脑天猫旗舰店涨价。

阿里巴巴官方回应称，“事实就是事实，竞争不是碰瓷”，并表示，“天下网商是浙江省期刊总社主办的媒体，所谓‘阿里巴巴旗下’，不过是京东为了碰瓷阿里的一贯手法。”14日晚间，天猫营销平台负责人家洛也对此回应：天猫对于口水战毫无兴趣，在意的是自身品质和服务的提升、对消费者利益的保护和促进。

现今电商选择年中618展开价格战，让很多消费者得到实惠。但也有人提出，往年“双十一”才是天猫的大促销活动期，而现在为啥连618这个时间段也不放过呢？笔者认为：一方面，除了“双十一”外，阿里巴巴缺少年中大促的节点，而阿里巴巴却在前期的报告中向投资者承诺表示，未来一定会让业绩大幅增长，为了获得更多的收益，天猫选择在618与京东直接对战也就顺理成章。

另一方面，前不久顺丰和阿里的‘决裂’让阿里处于被动，而物流一直以来又是京东的强项，趁着618，阿里或许想挽回些许颜面。阿里想告诉大家，在物流方面，阿里旗下的菜鸟与京东没法抗衡，能与京东相比的也只有顺风，但是在电商的销售业绩方面，阿里肯定要比京东略胜一筹。

实际上，马云自创立阿里巴巴以来，曾打败了无数的竞争对手，走向了今天电商业霸主的地位，阿里巴巴旗下淘宝、天猫成为国内最大的电商平台，可谓是风光一时，没想到的是，京东一路杀出重围，成为马云意料之外的强大对手！更让业界吃惊的是，一度连续烧钱的京东今年开始已经实现盈利，这说明京东刘强东以布局现代化物流已经结束，京东业绩将出现腾飞。

据京东一季度财报显示，自营业务交易总额为1079亿元，同比增长42%；第三方平台交易总额为762亿元，同比增长43%。这是京东自上市以来，首次实现盈利，同时股价大涨，一夜之间刘强身价上升几十亿。京东逐渐打破马云之前预言，实现盈利，所以这次阿里巴巴将迎来真正的对手！

其实，作为电商巨头的天猫和京东在年中找个日子，相互大打价格战，这也无可厚非，此举或可剌激消费者的购买欲望。不过，让品牌商们“二选一”站队就有些不妥了。

近日，许多商家反馈，最近很多品牌商都收到来自天猫的暗示或者警告，例如不得参与京东促销的主会场，否则也会面临平台方面对商家实施灰度展示、搜索限制、活动降权等各种实质性的“惩罚”。

另据雷帝网证实，京东查证天猫小二向商家施压的截图是真实的，往年天猫只会在双11时，要求品牌商不许参加京东活动，没想到今年天猫618也不让参加京东的活动。据部分商家透露，天猫小二已经逐个给商家打电话，让他们做出两个选择，要么将京东会场的所有商品下架，要么商家自己将京东会场上的商品拍下架。

从现在来看，品牌商们对于电商平台越来越倚重，但他们希望平台能够真正帮助他们把生意做好，而不是动辄就用二选一的手段迫使他们做出艰难的选择。前期为京东大促准备了大量的库存，本想借助京东618大卖，结果天猫也来搞大促销，还让品牌商“二选一”，电商之间的不和谐竞争不能让广大商户左右为难。

而笔者认为，“价格战”也罢，逼迫“二选一”也罢，京东天猫每次到电商大促时就进行两强争霸，到头来最吃亏的还是商家。依靠阿里和京东这样的大平台生活的品牌商在中国不在少数，本就稀薄利润如果在被平台逼迫从中挑选，更是对盈利空间的极度压榨。

现在的状况是，电商之间的“猫狗大战”对于商家来说如同“鸡肋”，如果参加，并且同意在天猫和京东之间“二选一”，最终可能销售额上去了，但利润率却会下降，甚至还会出现赔本赚吆喝的事情来。

京东和天猫的大促从“双十一”打到“618”，广大消费者希望在获得廉价商品，并享受迅捷的物流体验之外，还能看到双方能够营造服务品质提升的竞争环境。而对于必须“二选一”的商家来说，在天猫和京东之间做出选择，根本没顾及商家的生存利益。难道就不能在“618”期间，商品在两边都大促吗？现在电商平台已绝不是“你死我活”，而是在服务品质上相互竞争的时期。

来源：平说财经